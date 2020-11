Investigan las causas de muerte de un niño wichí de 2 años

El jueves pasado un nene de dos años del Pueblo Wichí falleció tras padecer vómitos, diarrea y, finalmente, una neumonía bilateral. La criatura era originaria de la comunidad El Arenal, de General Mosconi, uno de los municipios del departamento General San Martín. Frente al fallecimiento (que las autoridades sanitarias sospechan que fue a consecuencia de la covid 19, aunque resta determinarlo), caciques de distintas grupos familiares de la zona anunciaron que se movilizarán hoy en el Hospital local.



La razón fundamental es la “mala atención”, dijo a Salta/12 Víctor Rojas, coordinador de las comunidades originarias de ese municipio y cacique de la comunidad Misión Tres Paraísos.

El coordinador dijo que desde que ingresó la nueva gestión de gobierno provincial se dejó de contratar traductores bilingües. “Eran como 6 que se iban repartiendo el trabajo en la zona y a veces hasta acompañaban a los agentes sanitarios”, recordó. Con la presencia de estos interlocutores “las cosas habían mejorado para nosotros” en el tema de la salud, dijo antes de ratificar que al llegar la nueva gestión no se los volvió a convocar a los traductores.

A principios de año se pudo conocer que la estructura del Ministerio de Salud Pública de Salta había sido simplificada. Incluso el programa de Relaciones Interculturales terminó desapareciendo de la estructura y quienes estaban a cargo quedaron bajo la órbita de Salud Mental.

Sin embargo en la nueva estructura simplificada de Salud Pública el gobernador Gustavo Sáenz creó una Secretaría de Bienestar Animal, para cumplir con una política que fue caballito de batalla en las elecciones, dado que ya la había instrumentado en su paso por la Municipalidad de Salta.

“Como dirigente yo lo que digo es que como wichís nos hace falta traductores interculturales”, dijo Rojas. Explicó que el problema es que la madre llega a los centros sanitarios y “es muy tímida”, además de hablar muy poco el castellano. “Y la verdad que el médico eso no ve y ella se vuelve del Hospital y el hijo sigue con el problema. Y se queja de que no la atienden. Y ve que pasan otros y que su hijo está por morir, y no la atienden”. Rojas afirmó que planteó esta necesidad al gerente del Hospital de Mosconi, Cristian Vilte Aramburu, quien se comprometió a buscar soluciones que aún no llegan.

Rojas dijo que el problema es que ante esta realidad, y al ver que al ir al Hospital hay casos en que los chicos de estar bien, son atendidos y vuelven muertos, “las mujeres no quieren llevar a sus hijos. Y es difícil convencerlas. ‘¿Para qué?, si me lo van a entregar muerto’, dicen”. Aunque Salta/12 intentó hablar con el gerente de Mosconi, no atendió.

La comunidad El Arenal, como muchas otras poblaciones wichí, no cuenta con los servicios básicos como agua y luz. Y con la época estival se resiente el problema de la desnutrición crónica, agravada por la deshidratación. “Hay chicos que están desnutridos. Hace cuatro meses que ya no mandan los bolsones que nos mandaban antes”, aseguró el referente wichí. Afirmó que la falta de los bolsones afecta a la mayoría de las comunidades del departamento San Martín.

Investigación en curso

La muerte del niñito impulsó al ministro de Salud de la provincia, Juan José Esteban, a viajar este miércoles al norte. Al hablar con Salta/12 el funcionario afirmó que el nene “era tratado todos los días” con la medicación preventiva para tuberculosis (TBC) por ser contacto estrecho de un adulto que tiene la enfermedad. “Hablé con la madre y me dijo que el día anterior el nene estaba jugando de lo más bien”, sostuvo Esteban.

El jueves de la semana pasada el niño empezó con vómitos, diarrea y fiebre, y fue llevado al Hospital de General Mosconi para luego ser derivado al Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, ciudad cabecera del departamento General San Martín.

Las placas que muestran una neumonía bilateral hacen sospechar que la criatura se habría contagiado con covid-19. Pero no se puede confirmar dado que se le hizo un hisopado y el resultado fue negativo para la covid.

“El nene estaba siendo visto por el agente sanitario permanentemente”, afirmó Esteban. Sostuvo que “no estaba en bajo peso”, dado que “tenía control diario y regular” de manera mensual. Indicó que por ahora se continuará con la investigación para tener certeza de la causa de muerte.