El episodio de Breaking Bad que Betsy Brandt no puede ver

(ATENCIÓN: este artÍculo contiene SPOILERS sobre la última temporada de Breaking Bad)

Betsy Brandt, una de las protagonistas de Breaking Bad, reveló que nunca quiso ver uno de los más celebrados capítulos de la serie. La actriz encarnó a Marie, la hermana de Skylar White (Anna Gunn), durante todas las temporadas de la exitosa serie criminal de AMC, emitida entre 2008 y 2013 y que en la Argentina puede verse en Netflix.

El episodio en cuestión es "Ozymandias", el aclamado capítulo 14 de la quinta y última temporada de Breaking Bad. Allí, el agente de la DEA Hank Schrader (Dean Norris) encuentra un violento final mientras persigue a su cuñado Walter White, a esa altura ya revelado como el cocinero de metanfetamina y traficante Heinsenberg.

En una entrevista con el sitio Collider, Brandt explicó: "Cuando Moira Walley-Beckett escribió ese guión y lo recibí, y todo el elenco lo leyó, empezamos a intercambiar mails y en un momento tuve que dejarlo. Lo dejé en el momento en que Hank es asesinado. Fue una reacción infantil, 'Si no lo leo quizás no suceda'. Y mucho de eso tuvo que ver conmigo como actriz pero también como fan del show. El mundo cambia si Hank no está en él. No solo para Marie, para todos, para toda la historia y ese mundo."

Aunque "Ozymandias" lidera a menudo la lista de los mejores episodios de Breaking Bad, Brandt dijo que la pérdida de Hank le hizo imposible verlo. "El mundo era mejor con Hank. Y es todo un testamento para los guionistas y Dean que yo tuviera semejante sensación de pérdida. Marie lo amaba, y aun lo ama. Fue muy difícil para mí hacerlo, y sigo sin haber visto el episodio. Simplemente no puedo."

Aunque Breaking Bad terminó en 2013, su historia continúa con la precuela Better Call Saul (en Argentina también puede verse por Netflix) que pone el foco en Saul Goodman, el abogado de discutibles métodos que encarna Bob Odenkirk.