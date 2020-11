En defensa de su hábitat

Vecinos del asentamiento de Magaldi y Benteveo se movilizaron ayer desde la gobernación hasta la Municipalidad de Rosario para exigir “Tierra para vivir” y rechazar las amenazas de desalojo por parte de la fiscalía. “Marchamos porque queremos que nos escuchen y que se reconozca nuestro derecho a la tierra. Somos más de 100 familias que le estamos pidiendo respuestas a los gobiernos. Todos los vecinos saben que recuperamos el terreno de Magaldi porque este lugar durante muchos años fue un basural y traía muchos problemas al barrio. Nosotros nos asentamos porque no teníamos donde ir y hace décadas que estaba desocupado. Ahora nos vienen a decir que tiene dueño, pero esa persona reconoce que no tiene escritura que lo compruebe. ¿El gobierno va a hacerle caso al pedido de este señor flojo de papeles y nos va a echar con palos y violencia a los niños y las familias como hicieron en Guernica?”, expresó Antonella, delegada del Magaldi. Pidieron una reunión urgente con las autoridades "para ser escuchados".

Por otro lado, Celina Tidoni del CeProDH planteó que “en la notificación de la causa a los vecinos de Magaldi y Benteveo no está acreeditada la propiedad del terreno. Insolitamente la persona que dice ser el dueño sostiene por escrito que no tiene una escritura y que adquirió los terrenos durante la dictadura. La situación es completamente irregular. El gobierno provincial tiene que responder al reclamo por tierra de manera inmediata y atender este derecho elemental. Lo mismo la Municipalidad: debe dar respuesta a los vecinos, no respaldar los desalojos".

La profesional recordó que el reclamo es acompañado por organismos derechos humanos, sindicatos, docentes y estudiantes. "Vamos a rechazar la represión y acompañar a los vecinos hasta conquistar su reclamo”, agregó. Entre las organizaciones que se sumaron al reclamo se encuentran AMSAFE, Aceiteros, COAD, ATE, CTA Autónoma, referentes de DDHH como Celeste Lepratti y Norma Ríos de APDH.