Inevitables

TEATRO

Un día el mar

“Un día. Tenemos poco y queremos mucho. Azul. Las campanas siempre anuncian algo. Nuestra casa es una casa luminosa. Furor del pensamiento: una conversación improvisada. La naturaleza se confiesa. Os animais não sabem que vão morrer. Algo nuevo. Y entonces decimos. El mar”. Así es como Ariel Farace presenta esta pieza que escribió el año pasado, durante una residencia en Avignon, Francia, y en la que también anuncia invocaciones a Giorgio Agamben, Pina Bausch, Ingmar Bergman,Miguel Bosé, Celeste Carballo, Emily Dickinson, Elia & Elizabeth y Fernando Martín Peña, entre otros. Esta experiencia escénico-audiovisual en vivo, proyecto de graduación para la Universidad de las Artes, tiene asistencia de dirección de Amalia Tercelán. Con Daiana Antón, Rocío María Aschieri, Juan Francisco Barón, Candela González Tonon, Cristian Meneses, Rodrigo Pedrosa, Juan Ignacio Piasentini, Natalia Rosa Quiroga, Matías Rossomando y Emiliano Segovia.

Sábados y domingos, a las 16, Reservas e información en [email protected]. Gratis.

Proxémica

Después de ocho meses programando el museo en forma virtual, para su reapertura presencial el Malba convocó a un equipo de artistas multidisciplinarios para establecer un diálogo con su arquitectura, partiendo de la necesidad de delimitar un circuito dentro del edificio –de una sola dirección– y de comunicar diferentes medidas de prevención durante la visita. El resultado es, por un lado, una señalización orgánica que invita a “seguir la línea” y, por otro, una intervención artística en torno al registro físico y emocional del cuerpo puesto en tensión a partir de diferentes límites. Proxémica es obra de Alina Marinelli, Margarita Molfino, William Prociuk, Jonathan Perel y Hernán Kacew, con diseño sonoro de Martin Bosa, y vestuario de Damasia Arias y Martina Barreiro.

MÚSICA

Gracias por nada

“Solo espero que se termine el año/ ya no quiero perder más tiempo”, canta Tomás Quintans en “Una cancion sobre mí”, el tema cuya letra bautiza el nuevo disco de Bestia Bebé, el cuarto de una carrera que ya lleva casi una década, completando un álbum cada dos años. Para este sucesor de Las pruebas destructivas (2017) se tomaron tres, pero el resultado lo estuvieron adelantando desde febrero, single a single, hasta finalmente revelar un trabajo que delata una madurez que no traiciona la esencia original del grupo de Boedo. Son once temas con títulos que son casi microcuentos en sí mismos, como “El fin del mundo (otra vez)”, “Media docena de maleducados” y “Me olvidé de tu cumpleaños”. Producido por Felipe Quintans, grabado en Resto del Mundo y editado por Laptra, su momento de mayor sencillez es una de sus cumbres, “¿Qué clase de ciudad es esta?”, en el que Tom canta acompañado por Santiago Motorizado, de El Mató a un Policía Motorizado, y Mora Sánchez Viamonte, de 107 Faunos.

Llamá

Para celebrar los veinte años transcurridos desde la edición de Hogar, su álbum debut, Grand Prix acaba de editar este EP que incluye tres versiones de su tema “Llamá cuando quieras”: una lectura en vivo de 2019, el demo original de 1999 y la versión original remasterizada especialmente para la ocasión. El cuarto tema que completa el EP es una maqueta inédita con fecha de 1998, y aires a-lo-Big-Star, que lleva por título “Música de azar”, y en realidad supo funcionar como embrión original del tema elegido para celebrar el aniversario. Aunque están disueltos como grupo desde 2004, Grand Prix se ha reunido desde entonces para un par de conciertos aislados. Justamente, en uno de ellos se grabó la version en vivo incluida en Llamá, que se puede escuchar online en Bandcamp.

ONLINE

El desafío: ETA

Mientras HBO continúa emitiendo los episodios de la serie de ficción Patria, basada en la exitosa novela de Fernando Aramburu, el interés televisivo por los pormenores del conflicto vasco no se detiene. La plataforma Prime Video de Amazon acaba de incorporar esta miniserie documental que estructura su investigación a partir del libro Historia de un desafío, escrito por el coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí –quien durante 25 años encabezó la lucha contra la ETA– y Manuela Simón. El punto de vista es, desde luego, el del estado español, aunque los ocho capítulos se detienen puntillosamente en la historia de la Euskadi Ta Askatasuna. La saga cuenta con la participación en cámara de antiguos etarras, responsables del gobierno del País Vasco y los últimos cuatro expresidentes de España. Luego del fin de la organización terrorista en 2018, la sociedad española parece dispuesta a discutir en profundidad, más allá de que allí también la “grieta” divide aguas y potencia rencores.

Tracción a sangre

En el sitio web https://sangrre.com.ar puede verse, a razón de un nuevo capítulo por semana, esta webserie centrada en el trabajo de las empleadas domésticas, el trabajo sexual y la subrogación de vientres en tiempos actuales y a través de la historia. Producido en tiempos de confinamiento social, se trata de “un aporte al debate sobre el cuerpo, el trabajo y la explotación”, según afirma la gacetilla de prensa. En el primer capítulo, ya disponible, Luis Ziembrowski intrerpreta fragmentos de La sierva, de Andrés Rivera, al tiempo que investigadores y especialistas aportan datos concretos acerca de la temática en cuestión. El guion y la dirección son responsabilidad de Ana Celentano y Sergio Suárez.

CINE

La muerte de un perro

La ópera prima del montevideano Matías Ganz, disponible en CineAr Play, se entronca en la tradición cinematográfica que hace del roce y choque de clases el motor de combustión de la trama, aunque con ese “toque” uruguayo que películas como Whisky transformaron en un género en sí mismo. En partes iguales vivisección de la clase media acomodada y comedia negra de costumbres, el film cuenta el vuelco que da la vida de Mario, un respetado veterinario de Montevideo, cuando un incidente con un paciente canino deriva en una denuncia por mala praxis y un escrache frente a su local. Su esposa Silvia, en tanto, no logra aplacar la sospecha de que la empleada doméstica anda en algo raro. A la ecuación se suma la hija del matrimonio y su esposo, en cuya confortable casa de tres plantas se desarrolla una escalada de situaciones extremas e inesperadas. Coproducción con Argentina y Francia, el elenco incluye a talentos de este lado del Río de la Plata como Guillermo Arengo, Ana Katz y Lalo Rotavería.

Swallow

Otro debut en el largometraje, en este caso del neoyorquino Carlo Mirabella-Davis. El film está centrado en una mujer joven cuyo desorden psicológico –conocido como pica– la lleva a ingerir toda clase de objetos. No se trata, de todas formas, de un tratado sobre enfermedades mentales sino de un retrato sobre un matrimonio aparentemente perfecto cuyo estatus social comienza a perder el equilibrio. Hacendosa, bonita y respetuosa del lugar que le han asignado, Hunter (Haley Bennett) demuestra su rebeldía a partir del consumo de bolitas, pilas y otros objetos peligrosos, en una película de encuadres precisos y ascéticos y un tono con algo de cronenbergiano. Puede verse exclusivamente en la plataforma Mubi.

TV

Foodie Love

Primer trabajo para la televisión de la realizadora española Isabel Coixet (Demasiado viejo para morir joven), esta serie en ocho entregas –que la señal HBO está emitiendo todos los viernes– está protagonizada por el argentino Guillermo Pfening y la catalana Laia Costa. El punto de partida está dado por una aplicación dedicada a los amantes de la gastronomía, gracias a la cual se citan por primera vez Ella y Él (los personajes no tienen nombre propio), el primero de una serie de encuentros durante los cuales llegarán a conocerse, pero también a discutir sobre “la incertidumbre del presente y el recuerdo de las heridas sentimentales causadas por relaciones anteriores”, según afirma la frase promocional. Según Coixet, el formato seriado le permitió “hacer mucho más grande el arco de los personajes y grabar en diferentes lugares que permiten enriquecer el relato de la relación de esta pareja”, además de desear que Foodie Love “aumente las ganas de comer y de follar también”.

Viernes a las 19.30, por HBO.

Jordskott

La señal Film & Arts acerca desde este martes la segunda temporada de la serie sueca que cruza los placeres del nordic noir con el folk horror y en la cual la más terrible desaparición serial de niños está salpicada por policías con poderes fuera de lo común y extrañas criaturas que deambulan por el bosque. La protagonista es la investigadora Eva (Moa Gammel), quien siete años después de perder a su hija debe regresar al pueblo natal para investigar el posible crimen de otro niño. La S02 continúa profundizando los aspectos sobrenaturales de la trama y la pregunta termina imponiéndose: ¿qué oscura y milenaria fuerza anida debajo de las calles, bosques y lagos del lugar?

Martes a las 22, por Film & Arts