Bautista Carlos Nolazco, más conocido como bautibit, tiene apenas 24 años y ya se perfila como una promesa del pop under. Con dos EPs en su haber (Demo 1 y Demo 2), en mayo de este año lanzó bitFM, su álbum debut, una obra que explora la fragilidad en los vínculos, las complejidades de la comunicación y todo aquello que las palabras no terminan de decir, pero insinúan de forma suave.

BitFM es una oda a una juventud queer que pasa sus días mirando el techo, pensando en el amor e imaginando escenarios de fantasía mientras escuchan la radio. En conversación con Soy, el artista reflexiona sobre su proyecto musical, el poder del pop y la importancia de prestarle atención a la música latinoamericana.





¿Cómo te iniciaste en la música?

-Desde chico tuve una afinidad por lo musical. A los 4 o 5 años mi papá me regaló un tecladito de Winnie de Pooh, sacaba las canciones que me gustaban de las películas de Disney o de alguna banda que escuchaba en la radio. Cuando terminé el colegio, estudié la carrera de Comunicación y duré menos de un cuatrimestre. Decidí dejar porque entendí que lo que me mueve es la música, algo que me acompañó toda la vida. Después estudié producción musical en la EMBA, y el año pasado saqué dos Eps.

¿Cómo fue el desarrollo de tu identidad sonora?

-Siempre me interesó escuchar la mayor cantidad de música posible, pero el pop es el género que más me ha acompañado toda la vida. Me gusta su capacidad para sintetizar cosas complejas. Con mi música intento lograr eso, bajar a tierra conceptos o ideas complicadas: hablar del “me gustas” o “¿te gusto?”, “te doy un beso”, “no te lo doy”, de esas cosas que tienen un trasfondo donde existe mucho más. Desde lo simple, el pop construye un eco que te mueve mucho más de lo que parece. Entonces cuando empecé a hacer música fue super claro para mí: tenía que hacer pop.





¿Cuáles fueron las referencias claves para pensar el proyecto musical?

-Empecé a escuchar a Charlie XCX cuando tenía 16 años y me cambió todo. No sueno como ella, pero heredé esta idea de sintetizar cosas. A nivel producción, sonido y letras, ella agarra conceptos súper complejos y los baja al pop. Después está Magdalena Bay, Shakira, Natalia Lafourcade, Charly García y Miranda!, la mejor banda de pop en español. Me gusta mucho la música latina en general, te permite conectar con el idioma y esto es importante a la hora de crear. Habilita otras formas para vincularte con la composición. No podría hacer música de la manera que la hago, si no me hubiese puesto a investigar sobre la música en español.

Vos componés, producís, grabás, mezclás. Hacés todo básicamente y de manera independiente. ¿Cómo es ese proceso?

-Es un re laburo. Literal soy yo solo en mi cuarto. El ep Demo lo hice en mi computadora, con mis monitores de parlantes y un controlador que tengo y el Ableton. Para el disco pude conseguir una compu mejor y un amigo me prestó un micrófono más profesional. Todo esto me hizo dar cuenta que la herramienta más importante es uno mismo, lo que realmente importa es el trabajo, más allá de los materiales disponibles.

¿Cómo nace Bitfm?

-El año pasado hubo mucho movimiento: mientras terminaba la facultad no dejaba de escribir y producir canciones, cosas que me salen relativamente rápido. Así fui creando el disco en tandas, de manera muy intuitiva y sin pensar tanto. Recién cuando lo terminé entendí que el hilo conductor de Bitfm es la dualidad, una combinación entre lo moderno y lo tradicional, una experiencia retro que remite mucho a los años 80 y 90. Todas las canciones tienen una estructura pop bien tradicional, con letras un poco más oscuras y sonidos alegres. En mi cabeza el disco se puede partir en dos: la primera parte que representa al día y la segunda dedicada a la noche.





¿De donde surgen las letras de tus canciones?

-En mis canciones no doy muchos detalles. No soy de decir cosas tan concretas, todo lo pienso de manera muy abstracta y a veces me cuesta definir o decir que está pasando esto o esto otro. Lo que suelo hacer es ponerle una cara a todo eso que voy sintiendo. Las letras son una forma para expresar mi sensibilidad, más que de hablar de personas o eventos específicos. Yo siento mucho y todo lo que me inspira viene de un lugar mucho más abstracto, después intentó procesarlo y dejar que las emociones digan mucho más que las palabras.

Siendo gay, cómo aparece ese aspecto en tu música?

-Más allá de que mi forma de escribir no es tan directa, siento que siempre se va a colar algo de lo gay. Es como te decía antes, uno intenta comunicar cosas que le pasan pero nunca de manera tan cerrada. Mi sonido está influenciado por esos artistas LGBTIQ+ que escucho, que tienen experiencias diferentes. A la larga la explicación está siempre en la música: pienso que tener experiencias únicas hace que tu sonido sea único.

¿Cuáles son los artistas LGBTIQ+ de la escena under porteña que te gustan?

-Cornuda Posting, La Indigo, La Mala Juarez, Matt Montero y Ceretti. También se podría resumir en todos los artistas que son parte de La secta del pop (2025), un compilado de música pop del under argentino.

Se nota que el pop te interesa mucho. Más allá de tu música, ¿por qué pensás que es importante?

-Siento que a veces se ve como algo malo que el pop sea genérico y que le gusta a todo el mundo. Es un género musical que propone dos maneras para conectar: una es poner poco, que no tenga nada que pueda ofender a alguien, que sea algo lavado y que pase, pero la otra forma, la más interesante, es cuando al pop le ponés todo y se vuelve complejo emocionalmente, esto hace que cada persona escucha o siente algo distinto. El sonido pop es un producto de un montón de cosas: de letras que están hablando al mismo tiempo de tópicos muy diferentes entre sí y que conectan tu perspectiva con muchas personas. Algo de eso, más que “genérico”, es realmente unificador.