Una reforma “inútil e innecesaria”

Los defensores de menores criticaron la baja de la edad de imputabilidad

Dos organizaciones del sector apuntaron contra el proyecto del Gobierno que habilita que chicos de 14 años vayan presos. “El contexto carcelario favorece una dinámica de violencia”, advirtieron.

baja de edad de imputabilidad (Archivo -)

La Casa Gris encaró la pulseada salarial con reclamos de arrastre

La paritaria arrancó con cuentas rojas

Ante una concurrencia que alcanzó las 20 mil personas

La CGT Rosario anunció un plan de lucha

Por José Maggi

El (no) futuro que plantea Milei

¿Sin destino?

Por Sebastián Plut

Entre Caputo y Freud

El problema económico del masoquismo de los jeans

Por Martín Smud

En seis meses, se destruyeron 86.000 empleos registrados

Motosierra para los trabajadores

El IPC en el Gran Buenos Aires subió un 2,8 por ciento en enero y acumula 32,7 por ciento interanual

El aumento de precios golpea al conurbano

Por Juan Manuel Meza

Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC

Hasta los aliados critican al INDEC

El cuerpo médico xeneize metió la cola

El pase de Cetré a Boca quedó en el aire

Quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo

La causa ANDIS cambia de juez y atraviesa un momento crucial

Por Irina Hauser

Galería de fotos de la marcha contra la reforma laboral

Palos, gases, hidrantes y balas de goma: las imágenes más crudas de la represión

El gobernador aseguró que el reclamo fue "justo"

Pullaro anunció un aumento para la policía de Santa Fe

Más señales de estancamiento de la actividad

Retrocede el uso de servicios públicos

El Gobierno lanzó una licitación pública para concesionar otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales

La privatización avanza rápido

El Banco Central habilitaría créditos en dólares a particulares

Es dólar bajó y se esperan anuncios

Un problema recurrente

Alerta por la proliferación de medusas en Mar del Plata

Tenía signos de abuso sexual

Ensenada: detuvieron a los padres de la beba muerta

Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil

Piloto detenido por liderar una red de pedofilia

El ataque dejó 9 muertos y 27 heridos, dos de gravedad

Una masacre en una escuela en Canadá

El equipo de Di María avanzó a 16avos

Habrá un nuevo Rosario Central vs. Estudiantes, esta vez por Copa Argentina

El mensaje del capitán en sus redes sociales

Messi se lesionó y suspendieron el amistoso del Inter Miami contra Independiente del Valle

El torneo ofrece muchas opciones para los que llegan al Lawn Tennis

El público también busca divertirse en Palermo

Por Adrián De Benedictis

El cuerpo médico xeneize metió la cola

El pase de Cetré a Boca quedó en el aire