Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Pullaro decretó el aumento y los policías levantaron la protesta

Los patrulleros vuelven a la calle en Rosario

La nueva escala salarial destrabó un reclamo de tres días. El gobernador habló de “manipulaciones” para romper la relación entre la policía y la Casa Gris.

fin de la protesta policial en Rosario
fin de la protesta policial en Rosario (Sebastian Granata)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La baja de imputabilidad a los 14 años se aprobaría hoy en Diputados

Trámite exprés para el régimen de Bullrich

Canadá enfrenta otra matanza escolar

Entre la historia de tiroteos y el control de armas

Rodríguez recibió al secretario de Energía estadounidense en Caracas

La Casa Blanca asegura acuerdos petroleros con Venezuela tras el secuestro de Maduro

Pullaro decretó el aumento y los policías levantaron la protesta

Los patrulleros vuelven a la calle en Rosario

Exclusivo para

Más señales de estancamiento de la actividad

Retrocede el uso de servicios públicos

En seis meses, se destruyeron 86.000 empleos registrados

Motosierra para los trabajadores

El IPC en el Gran Buenos Aires subió un 2,8 por ciento en enero y acumula 32,7 por ciento interanual

El aumento de precios golpea al conurbano

Por Juan Manuel Meza

Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC

Hasta los aliados critican al INDEC

El País

La preocupación en la calle en estado de alerta por los derechos laborales en pugna

Una multitud contra la reforma laboral de Milei

Por Ayelén Berdiñas

Represión en las afueras del Congreso

Más de 300 heridos, 31 detenidos y 70 demorados para blindar la reforma laboral

Por Celeste del Bianco

Masivas marchas en Córdoba, Santa Fe y Mendoza

El rechazo a la reforma laboral de Milei se hizo escuchar en todo el país

Con la ayuda de su red de aliados

El Gobierno logró el dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años

Economía

Más señales de estancamiento de la actividad

Retrocede el uso de servicios públicos

El Gobierno lanzó una licitación pública para concesionar otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales

La privatización avanza rápido

En seis meses, se destruyeron 86.000 empleos registrados

Motosierra para los trabajadores

El Banco Central habilitaría créditos en dólares a particulares

Es dólar bajó y se esperan anuncios

Sociedad

Un problema recurrente

Alerta por la proliferación de medusas en Mar del Plata

Tenía signos de abuso sexual

Ensenada: detuvieron a los padres de la beba muerta

Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil

Piloto detenido por liderar una red de pedofilia

El ataque dejó 9 muertos y 27 heridos, dos de gravedad

Una masacre en una escuela en Canadá

Deportes

El brasileño Joao Fonseca fue eliminado por el chileno Tabilo

El defensor del título se despidió rápido de Buenos Aires

Por Adrián De Benedictis

El equipo de Di María avanzó a 16avos

Habrá un nuevo Rosario Central vs. Estudiantes, esta vez por Copa Argentina

El mensaje del capitán en sus redes sociales

Messi se lesionó y suspendieron el amistoso del Inter Miami contra Independiente del Valle

El torneo ofrece muchas opciones para los que llegan al Lawn Tennis

El público también busca divertirse en Palermo

Por Adrián De Benedictis