Rosario|12
Pullaro decretó el aumento y los policías levantaron la protesta
Los patrulleros vuelven a la calle en Rosario
La nueva escala salarial destrabó un reclamo de tres días. El gobernador habló de “manipulaciones” para romper la relación entre la policía y la Casa Gris.
12 de febrero de 2026 - 3:40
fin de la protesta policial en Rosario
(Sebastian Granata)
Rosario
La baja de imputabilidad a los 14 años se aprobaría hoy en Diputados
Trámite exprés para el régimen de Bullrich
Canadá enfrenta otra matanza escolar
Entre la historia de tiroteos y el control de armas
Rodríguez recibió al secretario de Energía estadounidense en Caracas
La Casa Blanca asegura acuerdos petroleros con Venezuela tras el secuestro de Maduro
Pullaro decretó el aumento y los policías levantaron la protesta
Los patrulleros vuelven a la calle en Rosario
Más señales de estancamiento de la actividad
Retrocede el uso de servicios públicos
En seis meses, se destruyeron 86.000 empleos registrados
Motosierra para los trabajadores
El IPC en el Gran Buenos Aires subió un 2,8 por ciento en enero y acumula 32,7 por ciento interanual
El aumento de precios golpea al conurbano
Juan Manuel Meza
Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC
Hasta los aliados critican al INDEC
La preocupación en la calle en estado de alerta por los derechos laborales en pugna
Una multitud contra la reforma laboral de Milei
Ayelén Berdiñas
Represión en las afueras del Congreso
Más de 300 heridos, 31 detenidos y 70 demorados para blindar la reforma laboral
Celeste del Bianco
Masivas marchas en Córdoba, Santa Fe y Mendoza
El rechazo a la reforma laboral de Milei se hizo escuchar en todo el país
Con la ayuda de su red de aliados
El Gobierno logró el dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años
Más señales de estancamiento de la actividad
Retrocede el uso de servicios públicos
El Gobierno lanzó una licitación pública para concesionar otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales
La privatización avanza rápido
En seis meses, se destruyeron 86.000 empleos registrados
Motosierra para los trabajadores
El Banco Central habilitaría créditos en dólares a particulares
Es dólar bajó y se esperan anuncios
Un problema recurrente
Alerta por la proliferación de medusas en Mar del Plata
Tenía signos de abuso sexual
Ensenada: detuvieron a los padres de la beba muerta
Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil
Piloto detenido por liderar una red de pedofilia
El ataque dejó 9 muertos y 27 heridos, dos de gravedad
Una masacre en una escuela en Canadá
El brasileño Joao Fonseca fue eliminado por el chileno Tabilo
El defensor del título se despidió rápido de Buenos Aires
Adrián De Benedictis
El equipo de Di María avanzó a 16avos
Habrá un nuevo Rosario Central vs. Estudiantes, esta vez por Copa Argentina
El mensaje del capitán en sus redes sociales
Messi se lesionó y suspendieron el amistoso del Inter Miami contra Independiente del Valle
El torneo ofrece muchas opciones para los que llegan al Lawn Tennis
El público también busca divertirse en Palermo
Adrián De Benedictis