Axel Kicillof anunció el distanciamiento social en la Provincia

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre las nuevas medidas contra el coronavirus, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó el ingreso del Conurbano bonaerense a la fase de Distanciamientos Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), que calificó como "la etapa de los protocolos", y destacó que tanto en el área metropolitana como en el interior bonaerense el número de nuevos contagios cayó en un tercio y a la mitad las camas de terapia intensiva. Además, el mandatario confirmó la posibilidad de acceder a 6 millones de dosis de la vacuna Sputnik en un plazo breve y anticipó que el martes se anunciará la habilitación de nuevas actividades.

Kicillof calificó como "un día especial" el del anuncio de esta tarde, tras la charla que mantuvo junto al presidente con el mandatario ruso, Vladimir Putín, y anunció el diseño de un plan provincial de vacunación público y gratuito para comenzar aplicar, entre los grupos de riesgo, la vacuna Sputnik en poco tiempo. "No va a ser inmediato, pero es una etapa totalmente distinta. Nos permite proyecto para el año próximo", celebró el mandatario, a la vez que pidió: "No nos descuidemos ahora, no bajemos los brazos".

En el contexto de caída sostenida de los casos positivos, Kicillof adelantó que nuevas aperturas de actividades, con ventilación y capacidad limitada, en espacios cerrados de bares y restaurantes, gimnasios y para centros de actividad deportiva para hasta 10 personas.

El gobernador también adelantó que se comenzará con un plan para reforzar el rastreo y aislamiento de casos positivos, en el que se realizarán testeos a las personas que sean contacto estrecho, incluso a los asintomáticos. "Vamos a pasar de una etapa de aplanar la curva de contagios a otra para aplastarla", sentenció Kicillof.

El mandatario provincial detalló que la provincia ingresó en "la décima semana consecutiva de la caída de casos" y resaltó que la novedad de los últimos días es que "en el interior de la provincia la dinámica de crecimiento fuerte se interrumpió y hay un leve descenso". "Tenemos al coronavirus más cerca de poder alcanzarlo, tenemos posibilidad de ir a buscar los casos con más énfasis, por la baja de casos, y acelerar el proceso de reducción de casos", alentó.