Kudelka se aferra a su propuesta de juego

Frank Kudelka reconoció luego de la derrota con Talleres que Newell’s es un equipo vulnerable si no tiene la pelota. Y por eso el rojinegro recibirá mañana a Boca con la decisión de robarle todo el protagonismo al campeón del fútbol argentino y asumir así la responsabilidad del juego. “Para quitarle a Boca su intensidad de juego más que nunca necesitamos posesión de la pelota”, aseveró el entrenador leproso. Mañana debuta Manuel Guanini por el suspendido Fabricio Fontanini en el único cambio del equipo.

La caída en Córdoba expone a Newell’s a ganar mañana ante Boca para colarse en la pelea por acceder a la definición del título. La urgencia no le cambia nada a Kudelka. Porque el técnico de Newell’s ratificará la apuesta de juego, incluso a pesar de la fallida experiencia del debut. “Confío mucho en los jugadores que jugaron el otro día, renovaré la confianza con el equipo del debut", adelantó Kudelka. "Creo más que nunca en la posesión y buen manejo de pelota de nuestros jugadores. Le vamos a quitar intensidad a Boca. No podemos jugar un partido pensando en las virtudes que tiene el rival. Debemos reducir espacios para adelante para que Tévez se incomode, pero no es una cuestión de marcas, mi prioridad es que esté bien Newell's con la pelota", explicó el técnico.

Kudelka se decidió por el debut de Guanini mañana en lugar del suspendido Fontanini, a pesar del bajo rendimiento que mostró el ex Gimnasia y Esgrima en los amistosos de pretemporada. Al respecto, el entrenador rojinegro ponderó: "A Guanini le toca el mejor partido porque es frente al último campeón. La confianza está dada en ponerlo en cancha como a cualquier otro chico. Son pequeñas grandes oportunidades que un jugador joven tiene que aprovechar".

La formación leprosa será con Aguerre; Gabrielli, Guanini, Gentiletti, Bíttolo; Moreno, Fernández, Pablo Pérez; Palacios, Scocco, Maxi Rodríguez.



Ayer el plantel leproso se expuso a hisopados para poder jugar el domingo y todos los resultados dieron negativo. De esta manera la Lepra no tendrá bajas por jugadores aislados el fin de semana.