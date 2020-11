DOMINGO 8



CINE

Han Cine Hasta el 22 de noviembre, a través de la plataforma CineAr, se presenta la séptima edición del Festival de Cine Coreano de Buenos Aires. Este ciclo reúne una selección de veinte filmes realizados recientemente que representan un panorama de la cinematografía coreana actual. La diversa propuesta permitirá ver largometrajes de distintos géneros y estilos, desde comedias románticas y dramas, hasta documentales, animación y cine independiente. Entre los filmes que componen esta edición se presenta El lector de rostros y Un taxista: los héroes de Gwangju, ambos protagonizados por Song Kang-ho, actor de la premiada Parasite. También películas de acción, como Escuadrón de alta velocidad y Gangnam Blues, con el actor Lee Min-ho, y bélicas como Frente de batalla y el clásico thriller situado en la frontera entre las dos coreas, Área de seguridad compartida, de Park Chan-wook.

Disponible en http://cine.ar/

DANZA

Volver el cuerpo al espacio Fundación Proa convoca a la coreógrafa y bailarina Andrea Servera para realizar junto a la colaboración de seis intérpretes un ciclo de video danza. Inspiradas en las artistas que conforman la muestra Crear mundos, y dialogando con sus obras, crearon sus propias piezas feministas y tomaron las salas de Proa y Proa21 para reflexionar sobre el presente y el cuerpo. Las cuatro piezas que se presentan en el marco del ciclo son Galope, Iridiscente, Resplandor y Sustancia, creadas colectivamente por la coreógrafa y por las intérpretes Andres Andino, Gisel Vilugron, Valeria Polorena, Mariela Puyol, Romina Sosa y Ana Deutch. Este ciclo promueve repensar cómo a través de la danza se puede reflexionar sobre el presente y la mutación del cuerpo dentro de un espacio de arte, un espacio que le da a los bailarines la posibilidad de desplegar las ganas de volver a bailar y sentir el vértigo. La música es de Pato Smink y el vestuario a cargo de Victoria Otero. El registro de video y la edición son de Sofía Mele. Los domingos de noviembre se estrenan Iridiscente, Resplandor y Sustancia.

A las 17, a través del canal de Fundación Proa en www.youtube.com.ar

MÚSICA

Teresa Parodi Acompañada por Facundo Guevara en percusión, Juan Manuel Colombo en guitarras y Fernando Correa en acordeón, presenta su espectáculo “Otro escenario”. “Les propongo reunirnos para compartir queridas canciones de otros días con nuevas canciones nacidas en este tiempo sin tiempo que me volvieron al centro mismo de mi paisaje de verde brillo, sol y agua que necesito echar a volar como puentes amorosos en este otro escenario que hoy nos propone la vida”, anticipa la artista, que anuncia así la presentación de canciones inéditas compuestas durante la cuarentena.

A las 21, entrada: desde $440. Disponible en https://www.ticketek.com.ar/teresa-parodi/online

ETCÉTERA

La intimidad es política A partir de hoy, todos los domingos de noviembre, las periodistas Luciana Peker y Mariana Carbajal presentan “La intimidad es política ¿Cuáles son los derechos del deseo?”, un curso con enfoque de género que propone indagar en las principales problemáticas y desigualdades que movilizan sus trabajos e investigaciones. Serán cuatro encuentros sobre los ejes más resonantes en el periodismo de género, a partir de frases disparadoras de las luchas actuales: anticoncepción, aborto, educación sexual y abuso sexual.

A las 20, abono completo: $1600. Disponible en https://www.cckonex.org/espectaculo/luciana-peker-y-mariana-carbajal-presentan-la-intimidad-es-politica/

LUNES 9

ETCÉTERA

Festival Bit Bang Del 9 al 20 de noviembre se desarrollará la 6° edición del festival de animación, gaming y arte digital. Se presentará de forma virtual y gratuita con proyecciones, competencias, una Game Jam, una sección de cortos de mujeres, charlas, talleres, sorteos y actividades con referentes como Réka Bucsi (Hungría), Don Herztfeldt (Estados Unidos), Nikita Diakur (Alemania), Martina Scarpelli (Italia), Flóra Anna Buda (Hungría), Simón Wilches Castro (Colombia), los realizadores de Fall Guys, el animador de Spider-Man Humberto Rosa, Juan Pablo Zaramella, Martín Piroyanski, Martín Garabal, María Luque, Lucas Varela, y representantes de Disney, Cartoon Network y Nickelodeon, entre otros invitados.

Disponible en https://bitbangfest.com

ARTE

Luis Felipe Noé Presenta Ménage á Trois, un homenaje realizado en tres galerías de forma simultánea. Las Galerías Rubbers, Gachi Prieto y Jacques Martínez abordan en sus salas las diferentes etapas creativas en la prolífica producción visual de legendario artista argentino. En Rubbers Yuyo Noé presenta sus pinturas recientes realizadas durante el aislamiento a través de una exposición titulada Dos mil veinte: el virus reina. Mientras tanto, en Gachi Prieto, se presentará Apto para todo público, una oportunidad para revisitar su producción durante la última década. Por su parte, en la Galería Jacques Martínez de San Isidro, se presenta Porque pintó lo que pintó, dejó de pintar lo que no pintó y pinta ahora lo que pinta, donde los visitantes podrán apreciar la etapa inmediatamente anterior y posterior a la vuelta a la pintura de Luis Felipe Noé en 1975. Las muestras, de entrada libre y gratuita, podrán visitarse únicamente con cita previa en turnos, contemplando todos los protocolos sanitarios de prevención correspondientes. Hasta el 31 de diciembre.

Disponible en https://www.luisfelipenoe.com/textos/dosmilveinte-el-virus-reina/

Somos Más de cincuenta ilustraciones, dibujos digitales, dibujos analógicos y posts digitales, historietas, comics, mangas, collages y fanzines componen esta exposición virtual, el epílogo en imágenes del “Concurso Somos” de ilustración e historieta sobre diversidad sexual e identidades de géneros. El jurado integrado por Federico Baeza, Director del Palais de Glace; Liliana Viola, Editora del Suplemento Soy; Ese Montenegro; Lisa Kerner y Luciano Vecchio seleccionó la serie que se exhibe en la web de la Casa Nacional del Bicentenario entre un total de más de 500 trabajos que fueron enviados a la convocatoria.

Disponible en https://casadelbicentenario.cultura.gob.ar/coleccion/

Grabado Desde sus orígenes en la antigua Sumeria el grabado tuvo un papel preponderante como técnica original de producción y difusión de imágenes artísticas. A lo largo de la historia, desde la confección de naipes en Alemania, hasta las estampas japonesas de ukiyo-e, el grabado ha servido -al decir de Antonio Seguí- como una forma de democratizar el arte, haciendo llegar la imaginería artística al público popular. Central Newbery presenta a 18 artistas que utilizan el arte de la estampa de manera excluyente en algunos casos y otros que combinan técnicas pictóricas y de grabado de forma abierta, para conseguir una imagen única y original, y donde lo importante en definitiva, no es la técnica o la manera de hacerlo, sino la capacidad de cada obra de incidir positivamente en nuestras vidas. Hasta el 24 de noviembre.

Martes, miércoles y jueves de 15 a 20. En Central Newbery. http://www.centralnewbery.com.ar/

MARTES 10

CINE

Asterisco Del 10 al 19 de noviembre se presenta la séptima edición de Asterisco, el festival internacional de cine LGBTIQ+. Este año Las películas se proyectarán de forma online a través de las salas virtuales del Malba, La Filmoteca online, el Centro Cultural Kirchner y en la plataforma Cont.ar. La estructura del festival para esta edición 2020 reúne más de cincuenta títulos, entre largos y cortometrajes, que podrán ser visionadas de manera gratuita, en sintonía con los objetivos generales de mayor inclusión. El equipo de programadores del festival está conformado por Albertina Carri, Fernando Martín Peña, Diego Trerotola y Andrea Guzmán.

Disponible en https://twitter.com/AsteriscoFest

ARTE

Once en blanco y negro y gris La muestra interactiva presenta más de 140 obras de once autores (Diego Ortiz Mugica, Guillemo Nápoli, Jandri, Andrea De Tomaso, Francisco Kitzberger, Lola García Berro, Hugo Iezzi, Mariano Micheli, Mauro Ochoa, Saúl Zang y Mateo Kitzberger). En la muestra el espectador podrá desplazarse por el espacio recorriendo la sala y ver cada obra en detalle y acceder a su información técnica. En cada sector se podrá ver y escuchar una entrevista con cada fotógrafo, con la intención de profundizar la experiencia presencial en el encuentro con el autor. La sala estará ambientada con música en forma opcional. ”En tiempos de pandemia, la necesidad de aislarnos no significa que nos alejemos de la búsqueda incesante de la belleza. Esta muestra trata de acercar a cualquier punto del planeta, la particular mirada de once fotógrafos, que en sus obras blanco y negro, nos remiten al origen, a la esencia, al espíritu”, comenta Diego Ortiz Mugica.

Disponible en https://www.ortizmugica.com/

Museo Malba Tras casi ocho meses de permanecer cerrado, en su reapertura, hasta el miércoles 11 de noviembre la entrada será gratuita con reserva online para confirmar día y horario de visita. Se inaugura la exposición Latinoamérica al sur del Sur, continúa Constelaciones de Remedios Varo y se presenta Leveragede Pedro Reyes en la explanada. Latinoamérica al sur del Sur es una nueva exposición de la Colección Malba, organizada por Gabriela Rangel, Florencia Malbrán y Verónica Rossi. Se inicia con los objetos más antiguos del acervo del museo y culmina con los correspondientes al nuevo milenio. Este amplio arco temporal se estructura en once núcleos que rearticulan la narrativa de la colección a partir de temas clave de la historia del arte latinoamericano del siglo XX, vinculados a preocupaciones del presente como la preservación del medio ambiente, la participación de las mujeres, los derechos de las minorías étnicas y sexuales y la apropiación del legado cultural en la construcción de la memoria de una nación.

Disponible en https://www.malba.org.ar/evento/latinoamerica-al-sur-del-sur/

Mujeres curadoras El ciclo de Conversatorios sobre distintas temáticas actuales del arte contemporáneo organizado por Camarones Arte, durante el mes de noviembre y diciembre disertará a partir del tópico Mujeres Curadoras con profesionales del medio sobre las siguientes temáticas: martes 10, María Fernanda Pinta (Artes escénicas); lunes 23, Mene Savasta Alsina (Artes sonoro); y 3 de diciembre, Laura Vázquez (Historieta, narrativas dibujadas). Entrevista: Aluminé Rosso.

A las 18, disponible en https://www.instagram.com/camaronesarte

MIÉRCOLES 11

ARTE

Prisioneras de la ciencia La muestra reúne imágenes de mujeres originarias del archivo del Colectivo GUIAS, que trabaja en la identificación y restitución de restos humanos pertenecientes a los pueblos originarios de Argentina y Sudamérica. Cada una de las fotos está intervenida por la artista Yazminne Pérez Alvarado, que a través de la técnica de foto bordado resaltar a través de los hilos algo de las memorias impresas para adquirir una visión más profunda sobre las imágenes formando tejidos que atraviesan lo visible. La escritora Liliana Ancalao, quien pertenece a la comunidad mapuche, acompaña esta exposición con su poema “Para que drene esta memoria”, de su nueva obra Rokiñ: Provisiones para el viaje.

Disponible en https://espaciomemoria.ar/memoriaencasa/prisioneras/

MÚSICA

El Quinto Escalón El documental El último escalón retrata la despedida de El Quinto Escalón, competencia de freestyle llevada a cabo el 11 de noviembre del 2017 en el Microestadio Malvinas Argentinas, de la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de 10 mil espectadores rindiendo culto al movimiento de rapeo callejero creado por Muphasa y Alejo, principales impulsores del movimiento en Argentina. El documental retrata la despedida de una de las competencias de freestyle más importantes a nivel mundial, considerada por muchos como la madre de todas las competencias modernas de freestyle, el rap libre e improvisado que hoy es furor en el mundo hispanoparlante. Dirección: Matías Berner.

Estrena hoy en https://streaming.claro.com.ar/

CINE

Nuestro cuerpo, nuestro territorio En el marco del Festival Internacional de Cine Ambiental y de Derechos Humanos (FINCADH), la plataforma Cont.ar presenta hoy 11 de noviembre inclusive, de manera abierta y gratuita, la muestra “Nuestro cuerpo, nuestro territorio”. La programación incluye la presentación del documental Andrés Carrasco, ciencia Disruptiva (201) de Valeria Tucci. Andrés Carrasco fue un científico que, en sus últimos años, luchó por las víctimas invisibles del modelo de producción agrícola. Desde su lugar en la ciencia, aportó pruebas del daño que los agrotóxicos generan en la población. Su estudio lo dejó en medio de una guerra entre el Estado, las corporaciones y la comunidad científica.

Disponible en https://www.cont.ar

ETCÉTERA

Virus y capitalismo El sociólogo y filósofo italiano Maurizio Lazzarato presenta una conferencia virtual donde analizará los vínculos entre virus y capitalismo y los mecanismos de poder detrás de ellos. Titulada “La larga crisis: virus y capitalismo”, en su disertación Lazzarato también planteará las limitaciones de un enfoque biopolítico que pretende cuidar a la población mientras se asiste a un escenario marcado por las luchas de clases y una guerra contra lo viviente. Otros de los tópicos que abordará serán el lugar que tienen las minorías en ese contexto y las tensiones entre el pensamiento europeo y las luchas históricas del mundo colonial, postcolonial y el tercer mundo. La conferencia estará moderada por Diego Bentivegna y Leonora Djament.

A las 16:00 horas, a través del canal de la UNTREF en www.youtube.com

JUEVES 12

MÚSICA

Luciana Jury Presenta Abrazo, su nuevo disco, vía streaming desde el Teatro Roma. Estará acompañada por su banda: Lucas Bianco en bajos, Lautaro Matute en guitarra, tiple y jarana, y Leandro Savelón en percusión. Abrazo es el cuarto trabajo discográfico de la cantante y compositora de la provincia de Buenos Aires. Incluye doce temas del cancionero latinoamericano, interpretados desde la mirada de una mujer comprometida con su época y su territorio. Fue lanzado en marzo y tenía fecha de presentación en abril, pero la pandemia atrasó los planes. Luego se planificó el concierto para el 9 de octubre, pero un día antes la dolorosa partida de Gabo Ferro hizo que se postergara una vez más.

A las 21, entrada: $300. Disponible en https://www.plateanet.com/obra/20223?obra=LUCIANA-JURY---ABRAZO

Daniel Drexler Después de nueve meses sin tocar en vivo, Drexler vuelve a los escenarios para presentar su nuevo disco: Aire. Será un concierto de dos dimensiones, presencial para el público en la Sala del Museo de Montevideo y por streaming para todo el mundo, con especial foco en Argentina, Brasil, Chile, México y España, donde ya estaba planeado girar a lo largo de este 2020. Drexler estará acompañado por su banda integrada por Analía Parada, Camila Ferrari y Fede Wolf. Aire es su octavo álbum, caracterizado por una exploración sonora donde el espacio es protagonista. En esta búsqueda se destacan los arreglos a cuatro voces acompañados por una instrumentación minimalista.

A las 21. Disponible en https://recitalesapp.com/event/56

ARTE

Museo Nacional de Bellas Artes Con reserva de turnos y estrictas medidas sanitarias, las salas del MNBA que albergan la colección permanente del Museo podrán ser visitadas por el público nuevamente. Esta reapertura, luego de 7 meses en los que el Museo debió cerrar sus puertas como medida preventiva frente a la pandemia, será en forma escalonada. En esta primera etapa, el público podrá visitar las salas de la planta baja, que albergan las obras de arte argentino del siglo XIX, las piezas de arte europeo de los siglos XVI al XIX, y las colecciones Guerrico y Hirsch, que forman parte del acervo permanente del Bellas Artes. Los horarios para visitar el Museo serán los habituales: martes a viernes, de 11 a 20, y sábados y domingos, de 10 a 20 (lunes: cerrado).

Turnos disponibles en www.bellasartes.gob.ar

CINE

Cine de artistas El ciclo propone una apertura de campo suficientemente amplia como para abarcar la producción de cineastas que operan como artistas visuales, y artistas visuales que de un modo u otro ensayan conceptualmente formatos cinematográficos. Ese movimiento aporta a la nomenclatura misma de los diversos géneros y propuestas un matiz diferente e imprevisible, donde lo que se revela no son solamente los aspectos, conflictos y avatares del mundo sino los fenómenos y tensiones de los lenguajes. La programación se desarrollará del miércoles 11 al sábado 14 de noviembre y combina “la mirada socializada, territorial, con la bizarrería y lo arbitrario, la introspección política con el funambulismo farsesco, el retrato individual con la imaginería colectiva, oficios y rituales con imaginaciones y fetiches”. Con obras de Foglio y Montes, Terraza Córdoba, D’Amico, Scarlato, Colombo y Bit, Pellejero, Robles, Slobayen, Montoya y Piñeiro. Curadores: Eduardo Stupía, Victoria Piazza, Yaela Gottlieb y Luciano Santero.

De 18 a 20, a través del canal de Fundación Osde en www.youtube.com

VIERNES 13

MÚSICA

Virasoro en directo El ciclo de conciertos transmitidos vía streaming de Virasoro Bar continúa con su programación durante los meses de noviembre y diciembre. Contará con presentaciones de Oscar Giunta Trío, Gonzalo Bergara Trío, Manuel Fraga Trío, Yamile Buricch Cuarteto, Sergio Verdinelli Trío, Julia Moscardini Grupo, Sophie Lüssi Trío y Ernesto Jodos Cuarteto, entre otros y otras. Los conciertos quedarán disponilbes on demand durante 120 horas después de la presentación. Hoy se presentará Hugo Rivas Cuarteto. El guitarrista, junto a su cuarteto integrado por Felipe Traine en guitarrón, Manuel Gómez en contrabajo, y Lucas Canel en percusión, sigue presentando material de su último disco, Abriendo caminos, y un par de temas nacidos en esta cuarentena. Con once discos editados y más de treinta años de carrera -comenzó a acompañar cantores a sus 13 años- Hugo Rivas es una de las principales guitarras del Tango en Argentina.

A las 21.30, entrada: $500. Disponibles en www.virasorobar.com

Richard Coleman Cuando se cumplen treinta años de su grupo Los Siete Delfines, el guitarrista y cantante Richard Coleman es una figura emblemática en la historia del rock argentino, sobre todo durante los años ochenta, cuando fue el cuarto miembro de Soda Stereo, y al frente de Fricción. Lo bautizaron como “el Príncipe de las Tinieblas del rock nacional”, pero es un sobrenombre que nunca terminó de aceptar del todo. Hoy ofrecerá un show acústico en vivo por streaming. Será un concierto “a la carta” anunciado bajo el título "Corre la voz".

A las 22.45, entrada: $500. Disponible en https://www.passline.com/eventos/corre-la-voz

Alejandro Bettinotti El cantante y compositor festeja sus 30 años con la música en un único concierto en vivo desde el teatro Picadero. El artista condensa la dupla entre tango y rock. En esta ocasión presentará un concierto que propone lo mejor de su prolífica discografía, además de algunos temas propios que integran su reciente disco Armas de la paz, álbum que explora cuestiones universales como la identidad, el paso del tiempo, las relaciones de pareja y las contradicciones del cuerpo social bajo un registro en el que coexisten el humor y la reflexión sobre el ser humano actual. Lo acompañarán Javier Crego en percusión, Ezequiel Spika en guitarra), Juan Mazal en batería, Mar Itkin en coros.

A las 22, entrada: $500. Disponible en https://www.plateanet.com/obra/20249?obra=ALEJANDRO-BETTINOTTI---EN-CONCIERTO&paso=inicio

Juan Pablo Navarro Septeto Se presentará por primera vez en concierto vía streaming para ofrecer un recorrido por las obras de sus dos últimos discos: Tangos de la posverdad (2018) y Los dopados (2019). Será una oportunidad para disfrutar de esta agrupación con fuerte raíz tanguera y notables influencias del jazz y la música contemporánea. El concierto será transmitido con las tecnologías de imagen y sonido más avanzadas, contará con la dirección de cámaras y realización visual de Luis Santos, responsable de los shows Me verás volver de Soda Stereo, Ahí vamos de Gustavo Cerati y El concierto subacuático y 60x60 de Charly García, entre otros. Liderados por Juan Pablo Navarro en contrabajo y composición, completarán la formación Nicolás Enrich en bandoneón, Guillermo Rubino en violín, Sebastián Tozzola en clarinete y clarinete bajo, Esteban Falabella en guitarra, Emiliano Greco en piano y Sergio Verdinelli en batería.

A las 22, entradas: $500. Disponible en

https://allarena.net/detailevent/1052/2-juan-pablo-navarro-septeto

SÁBADO 14

TEATRO

En la pieza de Dolina Dolina recibe órdenes tajantes de ser libre y elige no cumplirlas. Un alegato ineficaz contra los que, saciados con las modestas libertades del artículo 14, viajan a Junín creyendo demostrar la vigencia del libre albedrío. Una íntima muchedumbre, un nuevo coro unipersonal que cuenta historias, canta milongas y baila valses en la melancólica estrechez de una pieza. Después del éxito de “En la pieza de Dolina”, unipersonal donde convocó a una legión de sombras y fantasmas desde su confinamiento para que lo ayudaran a escapar, llega “En la pieza de Dolina 2”, esta vez para volver sobre el concepto de Libertad.

A las 21.30, entradas: $400. Disponible en www.entradauno.com

MÚSICA

Litto Nebbia En el marco del ciclo Tasso Virtual la plataforma All Arena anuncia una serie de conciertos de diversos artistas que tendrán lugar en la emblemática sala Torquato Tasso de Buenos Aires. Hoy será el turno de Litto Nebbia. El legendario artista rosarino, pionero del rock en castellano y de su posterior fusión con otros géneros populares, repasará su historia en un concierto íntimo. Si bien no faltarán los clásicos de siempre, el repertorio será amplio y variado, reflejando las muchas facetas de una labor compositiva que, de cincuenta años a esta parte, mantiene un ritmo y una calidad inalterables.

A las 22, entrada: $500. Disponible en https://allarena.net/detailevent/1054/2-litto-nebbia?cat=16

Nico Sorín Solo Set El espectáculo forma parte del ciclo “Música en el Hall” y esta vez se presenta por streaming dentro del ciclo Modos Híbridos. Nico Sorín (composición, sintetizadores, voz) incursiona en el mundo de la electrónica y estrena su nuevo set solista junto a Ignacia Etcheverry (composición, sintetizadores, voz) y Miloo Moya (Beat Box). Nico Sorín Solo Set fue realizado en el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín por el equipo de Audiovisuales del CTBA, con puesta en escena de Héctor González y dirección general de Martín Gómez. Sorín es el líder de Octafonic, uno de los conjuntos consagrados de la vanguardia del nuevo rock emergente.

A las 20. Disponible en https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/

ETCÉTERA

Pensar la comida Soledad Barruti y Darío Sztajnszrajber presentan la charla “Pensar la comida: La gula, lo animal, el colapso”. El encuentro estará destinado a “ejercer una deconstrucción de todo lo que implica el evento alimentario. Por un lado, la gula pecado capital y arma de control usado por las marcas. Por otro, lo animal: la domesticación, la carne, la serialización de la vida y la afirmación sistémica de la crueldad. Y, por último, un acercamiento a un evento inminente: el colapso de la naturaleza, que, a no ser que cambiemos el menú será una realidad efectiva”.

A las 20, entrada: $500. Disponible en

https://www.cckonex.org/espectaculo/sole-barruti-y-dario-sztajnszrajber-presentan-pensar-la-comida/

Raza y ficción Del 13 al 29 de noviembre se presenta un ciclo de encuentros, acciones y experiencias llevadas a cabo por artistas, activistas, pensadorxs y colectivos artísticos locales e internacionales en torno a un tema: las múltiples formas del racismo en Argentina y las ficciones que lo sustentan.

Disponible en www.plantainclan.com​