Juntos por el Cambio vuelve a movilizar contra el Gobierno

El sector más duro del PRO, con Patricia Bullrich a la cabeza, realizó una nueva convocatoria por redes sociales para marchar hoy contra el gobierno. “El #8M marchemos para pedirle a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli que no renuncien a sus causas”, escribió la ex ministra en Twitter, en referencia al fallo de la Corte Suprema que confirmó la ilegalidad de los traslados a dedo ordenados por el ex presidente Mauricio Macri. “El PRO ya no disimula”, advirtió el diputado Leopoldo Moreau. “Los necesitan allí para asegurar impunidad para Macri y sus compinches. Se podía llamar la marcha de la impunidad”, propuso.

A diferencia de las habituales caravanas en autos, esta vez la convocatoria es para marchar a pie, como es tradición en los sectores populares. Entre quienes garantizan su presencia figuran el diputado twitero Fernando Iglesias y el exsecretario de medios públicos Hernán Lombardi. “Yo voy porque en la defensa de las instituciones de la República no se rinde nadie”, arengó.

El legislador cordobés Dante Rossi, del espacio Identidad Radical, repudió por adelantado la presencia de Bullrich y advirtió sobre su “actitud absolutamente antidemocrática y que atenta contra la independencia del Poder Judicial”. “Cuando la Corte aceptó el per saltum por los casos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, para Bullrich había justicia, y ahora que no les gustó el fallo ordena marchar”, contrastó.