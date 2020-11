"Hay compañeros que no pueden mas"

Profesionales de la salud nucleados en Siprus reclamaron una licencia extraordinaria de cinco días hábiles durante este mes por Covid para frenar el desgaste de los equipos de salud, que incluso antes de la pandemia carece de licencias. El pedido fue visibilizado ayer frente a la sede de Gobernación en el marco de una jornada nacional de lucha que incluyó un paro de 24 horas sin asistencia en los centros de salud y hospitales de la provincia. "La mayoría de los trabajadores de la salud hace ocho meses que no tenemos vacaciones, no nos podemos tomar los días que nos corresponden", dijo el presidente de Siprus, Diego Ainsuaín a Rosario/12. "Más allá de que nos tienen que habilitar a empezar a tomarnos ordenadamente y con los reemplazos correspondientes, estamos solicitando una licencia extraordinaria por fuera de nuestras vacaciones que contemple el desgaste tanto físico y psíquico que venimos atravesando. Hay compañeros de guardias, terapias intensivas, internación clínica y centros de salud que no pueden más", apuntó.

Junto a trabajadores de ATE y Amsafé Rosario, los profesionales de la salud participaron del acto en defensa de la salud y la educación públicas realizado en la Plaza San Martín. Un punto especial del reclamo planteado formalmente al Ministerio de Salud de la Nación y el de Santa Fe, es que producto del agotamiento de los equipos de salud se hace necesaria una licencia extraordinaria por Covid para frenar el desgaste del personal que, incluso desde antes de la pandemia, carece de licencias.

La semana pasada, los profesionales de la salud le enviaron una carta a la ministra de Salud povincial, Sonia Martorano, proponiendo como "medida urgente" la implementación de la licencia extraordinaria por cinco días hábiles. "Es fundamental prevenir y adelantarse al impacto en la salud psicofísica de los trabajadores para lograr llegar al final de esta etapa", señalaron en la nota dirigida a la titular de la cartera de Salud.

"Lo pedimos a partir de este mes porque después va a venir la vacunación, la pandemia no va a terminar. Con los reemplazos correspondientes, tienen que tener la posibilidad que después de ocho meses hay compañeros que no se tomaron ni siquiera las vacaciones de verano. Se las estaban por tomar en marzo, en abril, y por la organización de los servicios no se las pudieron tomar; es decir, hay que gente que lleva casi un año y medio que no se toma vacaciones. Estamos pidiendo ese reconocimiento para tener algún grado de descanso", indicó el titular de Siprus-Fesprosa.

"En un primer momento desde el Ministerio nos dijeron que se iba a buscar organizar porque en Rosario de hecho ya se organizó. A los compañeros de los hospitales y centros municipales les dieron por lo menos una parte de sus propias licencias en octubre, noviembre y diciembre, no una extraordinaria. Nosotros no nos pudimos tomar nada, ni siquiera la que tenemos acumulada, por eso queremos que sea ahora, aunque hoy (por ayer) la respuesta fue que todavía no lo tienen en agenda", lamentó Ainsuaín.

Por tal motivo, desde el gremio exigen la convocatoria de la comisión técnica paritaria. El pliego de reivindicaciones de los profesionales de la salud a nivel provincial incluye la creación de cargos para pase a planta para monotributistas, pago de adicionales, cambio de escalafón, pago de deudas y la necesidad de discutir salarios empezando por incorporar al básico las sumas en negro que se otorgaron en la última paritaria, a partir de un compromiso asumido en marzo.

"Pedimos dotar al sistema público en salud del presupuesto necesario, no sólo para tener salarios dignos y poder blanquear las sumas en negro que el gobierno ofreció en la última paritaria, si no sobretodo para crear los cargos necesarios para que los más de mil monotributistas en la provincia, que desde el 2013 no pasan a planta, y que durante esta pandemia sostienen el 50 por ciento de la atención en guardias y terapias intensivas de los hospitales de tercer nivel, y en las salas en los centros de salud", amplió Ainsuaín.

En ese sentido, el titular de Siprus señaló que necesitan conocer el listado total de las personas que van a estar postulados para esos cargos, ya que el compromiso en la paritaria fue que ingresarían todos y que además se incluya el reconocimiento para los licenciados en enfermería y bioimágenes, e incluso a las asistentes sociales que tienen votadas leyes, algunas hace tres años, para ingresar al escalafón profesional y siguen cobrando como no profesionales.

Además, piden que se garanticen los pagos de los adicionales adeudados y un tramo de los sueldos de algunos trabajadores que atienden guardias y terapias y cobran como si estuvieran haciendo consultorios externos. "Es increíble que en el medio de la crisis sanitaria más importante de los últimos años, haya trabajadores que hace un año que no cobran sus tareas", concluyó Ainsuaín.