Cuando Matías Jiménez llegó a Estados Unidos, en marzo de 2001, tenía apenas una certeza: quería trabajar; lo demás, el idioma, la gastronomía y la inmersión en el mundo cultural, vendría con el tiempo. “Mi primer trabajo fue como lavaplatos en un hotel cercano a la Casa Blanca”, recuerda desde Arlington, en el estado de Virginia, a solo quince minutos de Washington DC. “Trabajaba muchas horas, pero sabía que era el comienzo de algo. Después pasé por lugares de comida rápida y más tarde, por restaurantes con comidas mucho más caseras y elaboradas".

La curiosidad y el esfuerzo fueron abriéndole puertas: en el camino aprendió inglés, se formó sobre cocinas de distintas partes del mundo y llegó a ser chef y subchef en reconocidos restaurantes. “Aprendí muchísimo trabajando con chefs increíbles. Me formé en cocina francesa, tailandesa, italiana, aprovechando la diversidad cultural que existe aquí, lo cual te permite estar en contacto con todo tipo de sabores y técnicas”.

Sin embargo, algo latía subterráneamente, eso que acecha a cualquier migrante: el deseo de volver, aunque fuera simbólicamente, a su tierra. “Uno vuelve a las raíces a través de la comida”, reflexiona, y esa certeza lo llevó a crear en 2018 su propio emprendimiento, Criosho Catering, con una idea simple pero poderosa: ofrecer la experiencia de la parrilla argentina en suelo norteamericano, con un toque salteño.





“Veía la falta de un negocio de catering con comida argentina. En mi caso, quería ofrecer algo diferente a lo porteño, traer lo nuestro: tamales, mazamorra, todo el repertorio de la comida norteña”. El proyecto creció rápidamente, con eventos que pasaron de seis empleados a veinticinco, “fue increíble ver cómo la gente se enamoraba de nuestros sabores, de nuestra forma de cocinar, que no es solo la carne sino la ceremonia del fuego, el encuentro”.

Con el éxito del catering, Matías comenzó a pensar en cómo ampliar la propuesta y una idea prendió como una chispa: “Me llamó la atención una famosa cadena de café que tenía su propia música. Entrabas a un local y sentías algo distinto, algo propio. Me quedó grabado eso: cómo la música puede dar identidad a una experiencia".

De esa observación cotidiana nació un nuevo concepto: unir la gastronomía con la música. Así, junto a su amigo salteño y productor Pablo Ávila (Quijano), comenzaron a imaginar lo que más tarde se convertiría en Criosho Music. “La conexión entre la música y la cocina siempre estuvo conmigo. Le propuse a Pablo hacer nuestra propia música para acompañar los eventos, algo que tuviera nuestras raíces pero que también se pudiera escuchar en cualquier parte del mundo”, cuenta.

Pablo Quijano





Inspirados por las composiciones de Gustavo Santaolalla, empezaron a crear un sonido propio: un folclore estilizado, con identidad salteña y lenguaje global. “No me nacía ofrecer tango, quería ofrecer folclore. Pero con una sonoridad más moderna, más conceptual”, resalta Matías. En 2019, antes de la pandemia, comenzaron a trabajar en su primer disco, Tide, que finalmente vería la luz con nueve canciones originales y colaboraciones internacionales.

La pregunta fundante del proyecto fue tan simple como revolucionaria: ¿cómo sonaría una zamba cantada en inglés por alguien que vive en otro rincón del mundo? “Fue un experimento que se volvió real. Logramos colaboraciones con cantantes de Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos, gente de distintos países interpretando huaynos, chacareras y zambas”.

“Primero fue difícil. ¿Cómo le explicás a alguien de Virginia Oeste cómo cantar una chacarera, si no tiene ese ritmo en el ADN?”, se ríe Matías. Pero poco a poco, lograron adaptar el pulso del bombo legüero al oído extranjero. “Cada cantante grabó desde su estudio, en distintos países, coordinar todo eso y que sonara coherente fue un gran desafío”.





El disco Tide combina la esencia del folclore argentino, charangos, guitarras, bombos, con sintetizadores y ambientaciones electrónicas. “El que escucha el disco reconoce el folclore. Los ritmos siguen siendo los mismos, solo que Pablo les dio una sonoridad más moderna, como un folclore ochentoso si querés llamarlo así”, dice Matías.

Las letras, todas en inglés, recorren paisajes y emociones del norte argentino, pero también se abren a lo urbano y a lo global. “Rendimos honor al paisaje salteño, a la tierra, a las raíces, pero también mezclamos eso con el country americano, con la ciudad. Hay una zamba vidala que tiene aroma a country, con violines que cruzan mundos".

Pero la experiencia de Criosho Music no se detuvo ahí. Su segundo disco, Nochero’s Lo Fi, es un homenaje a Los Nocheros reversionando algunas de sus canciones más emblemáticas en formato lo fi, un estilo musical minimalista, pensado para acompañar el estudio, el trabajo o la introspección. “Queríamos rendir tributo a lo que para nosotros fue una banda fundamental, pero desde un lenguaje más contemporáneo. Que suene folclore, pero con la calma del lo fi”, explica Jiménez. El próximo paso, ya en marcha, será Chaqueño Lo Fi, un homenaje al Chaqueño Palavecino.

Tapa del disco





El proyecto Criosho en su totalidad, nacido como una idea para ambientar eventos de catering terminó transformándose en una plataforma artística internacional. “Fue muy extraño porque al principio éramos artistas digitales, sin rostro. No había una banda física detrás. Pero con el tiempo decidimos darle cuerpo, identidad. Hoy Criosho es una banda que puede presentarse en vivo, adaptarse, cambiar de formación según el lugar, pero siempre llevando el folclore como bandera”.

Y esa bandera volverá por primera vez a Salta, donde todo empezó. "Es muy emocionante hacer nuestra primera presentación en la tierra que nos vio nacer”, dice Matías.

La cita es el domingo 16 de noviembre a las 20 horas, en el Café del Tiempo (Balcarce 901). Habrá invitados especiales como Emi Liveli, Emilio Jorge y su banda, y la presencia de John Worthy, cantante estadounidense que viajará para tocar y también para filmar el videoclip del tema principal de Tide en Campo Quijano.

John Worthy, uno de los artistas invitados al show





“Nosotros vimos una puerta”, resume Jiménez y agrega: “una puerta para abrir el folclore al mundo. Así como la salsa o la bachata cruzaron fronteras, nosotros queremos que la zamba y la chacarera también lo hagan, que suenen en otros idiomas pero con la misma alma”.

“Poder hacer esto en Salta significa mucho. Es una forma de agradecer y de generar trabajo, de unir a nuestra gente con lo que hacemos afuera. Porque al final, todo esto, la comida, la música, los viajes, tiene que ver con lo mismo: con no olvidarse de quien es uno, aunque esté lejos”, remarca Matías con orgullo..