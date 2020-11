La pandemia no da tregua en el Reino Unido: más de 20 mil contagios y 500 muertos en un día

El Reino Unido reportó este martes 20.412 nuevos casos de coronavirus y 532 decesos, en un día en el que el secretario de Salud, Matt Hancock, afirmó que el país estará listo para lanzar un programa de vacunación masivo contra la Covid-19 a partir del próximo 1º de diciembre, si se confirma la idoneidad de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech.

El país es la octava nación en cantidad de infectados, con 1.233.775 contagios y ya tiene 61.648 víctimas fatales. Aunque el número de muertes registradas es mayor que en días anteriores, a menudo hay un aumento al comienzo de la semana debido a demoras en los informes de fin de semana.



En este contexto, Hancock dijo ante el Parlamento que pidió al Servicio Nacional de Salud (NHS, en inglés) que se prepare para empezar a inmunizar a los "grupos prioritarios" a partir del próximo mes, en caso de que los reguladores den el visto bueno a "esa u otras vacunas".

El funcionario de Boris Johnson indicó que "si se aprueba esta o cualquier otra vacuna, estaremos listos para comenzar un programa de vacunación a gran escala". Aunque señaló que no se sabe aún la fecha de aprobación de la vacuna, ordenó al NHS "que esté listo a partir del 1º de diciembre".



La estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech, con las que el Reino Unido tiene un acuerdo de suministro, revelaron ayer que su vacuna contra el coronavirus muestra una eficacia superior al 90 por ciento en base a los resultados de su ensayo en fase 3. Se trata de una de las once vacunas que se encuentran actualmente en las etapas finales de prueba.



El Reino Unido ya ordenó 40 millones de dosis, suficientes para vacunar hasta 20 millones de personas, ya que cada persona necesitará dos dosis para que funcione de manera eficaz.



Los grupos preferentes en este país serán las personas mayores y los trabajadores del sector sanitario y de atención social, mientras que no se contempla por el momento vacunar a los niños, puesto que tienen menos riesgo de enfermar y además la vacuna no se ha probado en menores de edad.

"La logística es compleja, las incertidumbres reales y la escala de la tarea enorme, pero sé que el NHS, asistido con brillantez por nuestras Fuerzas Armadas, estará a la altura de la labor", aseguró Hancock en ese sentido.