Bolsonaro amenazó a Biden: "Cuando se acaba la saliva, hay que tener pólvora"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respondió a declaraciones hechas por el mandatario electo de los Estados Unidos, Joe Biden. El demócrata había hecho referencia a la actual destrucción de la Amazonia y, este martes, Bolsonaro contestó estas declaraciones diciendo que "cuando acaba la saliva, hay que tener pólvora".

"Vimos hace poco a un gran candidato a jefe de Estado diciendo que si yo no apago el fuego de la Amazonia va a levantar barreras comerciales contra Brasil. ¿Cómo vamos a hacer frente a todo eso?", preguntó el presidente de Brasil en un acto oficial en Brasilia. Sin mencionar el nombre de Biden, Bolsonaro reafirmó la soberanía sobre la Amazonia.

"La diplomacia no es suficiente. Cuando acaba la saliva, tiene que haber pólvora. No hace falta ni usar la pólvora, pero tiene que saber que hay", amenazó Bolsonaro, quien mantiene una relación amistosa con Donald Trump y es uno de los pocos mandatarios del mundo que aún no ha reconocido la victoria electoral del binomio demócrata.

En el primer debate con Donald Trump el pasado 30 de septiembre, Biden dijo que Brasil tenía que ponerle coto a la "destrucción" de la Amazonia pues de otro modo debería enfrentar "consecuencias económicas significativas". El presidente electo recogió así una de las banderas del sector más liberal del Partido Demócrata -como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez- como es el Green New Deal.

En ese momento, Biden adelantó que conversaría con otros países para ofrecerle al Gobierno de Bolsonaro la suma de 20.000 millones de dólares a fin de acabar con la deforestación que ha arrasado la Amazonia.

El mandatario brasileño reaccionó de inmediato y advirtió que "no aceptaba "sobornos, criminales, demarcaciones o infundadas amenazas". También afirmó entonces que "algunos no entienden que Brasil cambió", que la soberanía del país "es innegociable", y calificó la declaración de Biden como "lamentable".

Bolsonaro, líder de un sector de ultraderecha que está alineado ideológicamente con Trump, manifestó en varias ocasiones durante la campaña electoral que apoyaba la reelección del presidente estadounidense y hasta ahora no ha hecho comentarios sobre la victoria de Biden.