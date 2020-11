El barrio "bien" volvió a mostrar la hilacha

Alto escándalo hubo otra vez en la barriada de Condominios del Alto, en la torre de oficinas Alto Buró, de Puerto Norte. En esa zona VIP donde algunos vecinos han sabido estar en la mira de la Justicia penal, ayer de nuevo hubo despliegue de policías armados para allanar el estudio contable de un ex futbolista de Central, enredado ahora en una causa penal por lavado de activos. Fue uno de los 40 allanamientos librados en Rosario y otras localidades del norte provincial, con la captura de 14 personas y el secuestro de 140 mil dólares y 7 millones de pesos en efectivo, drogas y armas. Tal cosa ha sido el saldo de este primer golpe en la investigación sobre lavado de dinero en base a una organización de juego clandestino.

Efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y del Organismo de Investigaciones (OI) rodearon el edificio de oficinas Alto Buró, en Junín y Caseros, por orden de los fiscales de Vera, Gustavo Latorre, y de Reconquista, Rubén Martínez, con la misión de secuestrar documentación de un estudio contable situado en esa torre premium. Uno de los dos contadores del estudio allanado es Marcelo Toscanelli, de 57 años, quien supo defender la camiseta auriazul a las órdenes de Ángel Zof en el Central que ascendió en 1985 y que luego conquistó el campeonato de Primera en la temporada 1986/87, junto a Edgardo Bauza y Omar Palma, entre otras glorias canallas.

Los fiscales sospechan que los contadores rosarinos han tenido participación en el blanqueo de las utilidades ilegales de la organización de apuestas clandestinas, y que asesoraron al empresario líder de la estructura a invertir esos excedentes en inmuebles en Rosario, activos agropecuarios y hasta caballos de turf.

El de Puerto Norte fue el más estridente de los 15 procedimientos que ayer se desplegaron en distintos domicilios de Rosario, y otros 25 entre Santa Fe, Reconquista, Malabrigo, Margarita, Wheelright, Villa Ana y Ceibal. Pero el plato fuerte estuvo en aquel pueblo al sur de Reconquista, Malabrigo, de donde es oriundo el empresario Fabricio C., de 45 años, y que sería el epicentro de la organización ilegal investigada.

En tres allanamientos en esa localidad, los policías secuestraron 7 millones de pesos y 140 mil dólares que se presume son utilidades de las apuestas que venían acopiando desde hace por lo menos un año. Tal la antigüedad de las escuchas telefónicas que ordenó en su momento el juez Martín Gauna Chapero, y a partir de una punta menor: la denuncia sobre un garito de juego en Vera, y otro en Margarita.

Fuentes de la AIC explicaron que la estructura estaba organizada en torno a una plataforma web de apuestas llamada Aconcagua Poker, pero con operadores paralelos y locales que se dedicaban a captar jugadores y gestionar claves de acceso, cobrar las comisiones y propiciar así el flujo de apuestas. Los 14 detenidos en la jornada de ayer cumplían esa función. Fabricio C. no, el empresario hasta anoche se mantenía prófugo, no fue localizado en su domicilio de Malabrigo, y la policía solo pudo dar con un coche suyo, un Volvo, en una cochera de Rosario.

No es la primera vez que este coqueto rincón entre Refinería, Puerto Norte y el shopping Alto Rosario es visitado por patrulleros y policías armados con una orden judicial. Otro resonante allanamiento estremeció ese vecindario en noviembre de 2019, cuando de allí marchó preso el comisario Javkier Makhat, que hasta entonces trabajaba como jefe de Inteligencia en la policía antidrogas de Rosario. Ocurre que el departamento que habitaba era propiedad de Esteban Lindor Alvarado, en prisión por controlar buena parte del narcotráfico en Rosario y de garantizar su poder a sangre y plomo. También otra coincidencia vuelve a mezclar el ámbito del fútbol con las economías delictivas. Toscanelli, el contador investigado por lavado de dinero para esta red de juego ilegal, en su época de fútbolista compartió plantel con Fernando Lanzidei. Este ex delantero, actual entrenador en las inferiores del Canalla, fue una de las personas allanadas el mes pasado por vínculos con negocios ilícitos del jefe de la barrabrava, Andrés "Pillín" Bracamonte.