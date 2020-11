-- Yo no me voy a abstener. 

Roberto Mirabella lleva menos de un año en el Senado de la Nación. Reemplazó a Omar Perotti, quien fue electo gobernador de Santa Fe en 2019. A poco de asumir, su primer proyecto presentado rescató los puntos centrales del de su antecesor en la banca cuando en ocasión del debate de 2018 sobre la despenalización del aborto, el rafaelino intentó una "tercera opción" y finalmente decidió abstenerse a la hora de votar la media sanción que llegaba de la Cámara de Diputados. Ahora que el Poder Ejecutivo anunció la remisión de un proyecto de despenalización, Mirabella le dijo a Rosario/12: "Voy a ver cómo es el proyecto, porque todavía no lo conocemos". Justificó la abstención de Perotti pero adelantó que él no replicará esa conducta.

-- Es inminente el ingreso por Diputados del proyecto de despenalización del aborto, pero cuando llegue al Senado vamos a estar todos atentos a lo que vote, teniendo en cuenta que cuando se debatió el entonces senador Perotti fue el único que se abstuvo, no voto a favor ni en contra.

--El primer proyecto que yo presenté cuando asumí fue precisamente uno para la despenalización, basado en el proyecto de Perotti y le incorporamos algunas cosas tomadas del "protocolo Rosario" y del fallo de la Corte Suprema del 2012. Vamos a ver el proyecto que manda el presidente Alberto Fernández , porque no sabemos si es el que se trató anteriormente o hay cambios. Es un tema complejo pero prima la salud pública pero obviamente hay un montón de situaciones que son difíciles, no se debe simplificar algo que es demasiado complejo. Un ejemplo es una niña que tenga 12 o 15 años , si tiene que tener la autorización del padre o puede avanzarse sin eso, o la opinión del hombre en una pareja constituida si la mujer quiere interrumpir el embarazo y el marido no, qué peso tiene o debe tener su opinión, son situaciones complejas que más allá de las opiniones y convicciones personales, debería primar la definición del rol del Estado en la salud pública.

-- Acá se trata de ampliar derechos o dejar las cosas como están.

-- Sí, totalmente. Vuelvo a decir que no sé cuál es el texto de la ley.

-- Está bien, pero la esencia no puede ser diferente del que ya se ha tratado.

-- Por eso le digo, cuando vea el texto de la ley voy a poder dar mi opinión. Decir en cuáles estoy de acuerdo y en cuáles posiblemente no. Esto muestra posiciones diferentes dentro de los mismos partidos, en todos los sectores de la sociedad. Hay cuestiones religiosas que creo que no deberían desplazar al rol de Estado y discutir inicialmente sobre la base de que se trata de un tema de salud pública.

-- Por Santa Fe votó y argumentó a favor de la despenalización María de los Angeles Sacnun, y en contra --y en silencio-- Carlos Alberto Reutemann, pero lo más recordado es la abstención de Perotti.

-- Fue una opción. El presentó un proyecto que pensaba sería una opción "superadora" y que podría lograr una mayoría y en ese momento no se dio, pero al presentar el proyecto tomó una posición.

--¿Puede reeditarse ese escenario?

-- Yo no me voy a abstener.