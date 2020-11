"Brasil puede jugar sin Neymar y ganar sin Neymar"

Brasil recibirá este viernes, desde las 21.30 en San Pablo, a Venezuela sin su máxima figura, Neymar, y su colega Gabriel Jesus se refirió a la ausencia del atacante de París Saint-Germain.

"Sabemos de la calidad de Neymar y de su importancia, tanto en su club como en la Selección. Con Neymar la victoria es más fácil, pero la Selección ya mostró que puede jugar sin él y ganar sin él. Todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y saber suplirlo", afirmó el delantero de Manchester City este martes en conferencia de prensa.

Gabriel Jesus recordó que Neymar también fue desconvocado de la selección brasileña que disputó la Copa América el año pasado y que, sin su principal referente, la Canarinha se consagró igualmente campeona.

Neymar se recupera de una lesión en el aductor y trabaja para llegar al duelo del próximo martes ante Uruguay, en Montevideo. En tanto, para medirse con Venezuela (0 puntos), Brasil (6) tampoco tendrá a dos titulares indiscutidos para el entrenador Tite, como Philippe Coutinho -lesión- y Casemiro -positivo de coronavirus-.



"Obvio que son jugadores que hacen diferencia en la cancha, que ayudan a la Selección y que harán falta, pero hay jugadores que pueden dar la cara por ellos", consideró Gabriel Jesus.

Por último, el atacante afirmó que, pese a que en el City juega más como delantero centro, no tiene ningún problema en jugar como punta en la Selección en el lugar de Neymar: "En la Selección juego más como punta. No tengo preferencia. En donde el técnico me ponga yo intentaré hacer lo mejor".