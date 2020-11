La Selección Argentina se mide con Paraguay, un rival históricamente complicado

Con la presencia asegurada de Lionel Messi, la Selección Nacional intentará prolongar su puntaje perfecto en las Eliminatorias cuando reciba hoy en la Bombonera a Paraguay, que se ha probado como un rival duro de roer tras las dos primeras fechas de la clasificación y de dificultad histórica para la Argentina.

Como el rosarino venía de tener minutos reducidos en Barcelona, las incógnitas se posaron sobre su figura apenas pisó el predio de Ezeiza de la AFA. Sin embargo, fue el propio entrenador, Lionel Scaloni, quien adelantó la presencia del capitán, que viene de marcar su primer gol de jugada de la temporada tras 11 partidos con meros festejos de penal (6; incluido el del triunfo 1-0 sobre Ecuador en el debut). "Se entrenó normalmente, aunque es sabido que venía arrastrando unas molestias en el tobillo que no le impiden jugar. Está apto y disponible para jugar los dos partidos sin inconvenientes", explicó el DT, en alusión también al duelo del martes ante Perú, en Lima.

Si bien lo de Messi es cosa juzgada, no así lo del resto del equipo. Scaloni prefirió no confirmar la alienación titular dado que fue "una convocatoria atípica", con muchos futbolistas que llegaron entre algodones. "Hemos tenido bastantes inconvenientes para poder contar con la mayoría de los jugadores, acaba de llegar el Chino (Lucas Martínez Quarta) y todavía no lo vi. Sinceramente, estamos teniendo algunas complicaciones en defensa. Dar nombres es un poco apresurado". A la incertidumbre por el ex River, titular ante Ecuador y Bolivia (2-1 en La Paz), se le suma la de Nicolás Tagliafico, quien se lesionó recientemente en Ajax de Holanda.



De todos modos las dudas del DT exceden la defensa, ya que Lautaro Martínez, goleador de su ciclo con diez tantos en 18 partidos (Messi tiene seis en 12), también llegó con lo justo desde Inter. "En principio, Lautaro está bien. Creemos que va a estar y eso nos tranquiliza. Si Martínez no puede jugar tenemos otras opciones y tomaremos una decisión, pero creemos que va a llegar", explicó el DT, quien contempla a Lucas Alario, de gran momento en Alemania, como variante.

Enfrente, Berizzo tiene las cosas más claras. En medio de una renovación, Paraguay sacó cuatro de seis puntos en las primeras fechas y apuntaló sus esperanzas de volver a una cita mundialista tras ausentarse en 2014 y 2018. Todos sus goles en el certamen llegaron en la última media hora de juego: los dos de Angel Romero (San Lorenzo) en el 2-2 ante Perú en Asunción, a los 66 y 81, y el agónico festejo del formoseño Gastón Giménez (ex Almirante Brown, Godoy Cruz y Vélez) para el 1-0 en Venezuela, a los 85.

El historial

En cuanto al historial, aunque Argentina domina ampliamente en la tabla general con 54 triunfos, 33 empates y 16 caídas con una notable marca como local de 33, 17 y 4; la situación es bien diferente a la hora de contabilizar los choques por Eliminatorias. De 18 enfrentamientos, nueve terminaron en empate, seis en victoria albiceleste y tres con festejo guaraní.

Aún más dificultosa se pone la historia si se contemplan los últimos diez cruces camino al Mundial: ahí la ventaja pasa a ser paraguaya, con tres ganados, cinco igualdades y dos triunfos argentinos. De local, la Selección venció en sólo uno de sus últimos siete partidos (cinco empates): fue 3-1 en 2012 con Alejandro Sabella como DT y goles de Angel Di María, Gonzalo Higuaín y Messi, de tiro libre.

Formaciones probables, hora y TV

ARGENTINA: Armani; Montiel, Otamendi, Kannemann o Martínez Quarta, Tagliafico o L. Martínez o Medina; Palacios, Paredes, De Paul; Ocampos, L. Martínez o Alario, Messi. DT: Scaloni.



PARAGUAY: A. Silva; R. Rojas, G. Gómez, Balbuena, Alonso; Giménez, A. Cardozo o R. Sánchez, Villasanti; A. Romero, Lezcano, Almirón. DT: Berizzo.

Estadio: Boca. Arbitro: Raphael Claus (Brasil). Hora: 21. TV: TV Pública y TyC Sports.