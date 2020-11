Los partidos de hoy de las Eliminatorias Sudamericanas

Ecuador, dirigida por el rafaelino Gustavo Alfaro, abrirá la tercera fecha de las Eliminatorias cuando visite a Bolivia en La Paz, ubicado a 3.640 metros de altura sobre el nivel del mar, a puertas cerradas para el público a raíz de la pandemia de coronavirus.

Aunque ambos elencos fueron vencidos por Argentina el mes pasado, las sensaciones en el equipo tricolor son mucho mejores ya que tras el traspié inicial, se despachó con un histórico 4-2 como local ante Uruguay (llegó a estar 4-0) que resucitó los sueños mundialistas de los dirigidos por el ex Boca, Arsenal y Huracán, entre otros.

Por Bolivia, en cambio, el 2-1 sufrido ante Argentina en La Paz se sumó a la caída 5-0 en Brasil por la primera fecha, en un arranque de fixture verdaderamente de temer que dejó a los dirigidos por el venezolano César Farías en el fondo de la tabla de posiciones. Para colmo, no podrá contar con el lesionado mediocampista Alejandro Chumacero (Puebla de México), la gran figura del equipo, por lo que deberá sostenerse en dos veteranos de renombre y buen rendimiento frente a Argentina, el arquero Carlos Lampe (ex Boca; hoy en el Always Ready de su país) y el goleador Marcelo Moreno Martins (Cruzeiro de Brasil).

Alfaro sostuvo en la previa que contra Bolivia "será un partido complejo", que "habrá gran intensidad, de manera especial en el medio campo", pero que "Ecuador saldrá a proponer su juego", aunque no quiere que sus dirigidos, que también gozan de la altura de Quito cuando son locales (2.850 metros), se sientan favoritos.

Ecuador hace once partidos de Eliminatorias que no pierde ante Bolivia (nueve triunfos), con un invicto de cinco encuentros como visitante (tres victorias) y espera sacar un buen resultado para llegar tranquilo al duelo del martes próximo ante Colombia, en Quito. Por su parte, los de Farías visitarán a Paraguay, en Asunción.

Formaciones probables, hora y TV

BOLIVIA: Lampe; Rivera, Jusino, Valverde, Flores; Justiniano, Saavedra; Arce, R. Fernández; Martins, Abregó. DT: Farías.

ECUADOR: A. Domínguez; Preciado, Arboleda, Arreaga, Estupiñán o Perlaza; Mena, Gruezo, B. Caicedo, Ibarra; Estrada, E. Valencia. DT: Alfaro.

Estadio: Hernando Siles, de La Paz. Arbitro: Wilson Sampaio (Brasil). Hora: 17. TV: TyC Sports.





ARGENTINA: Armani; Montiel, Otamendi, Kannemann o Martínez Quarta, Tagliafico o L. Martínez o Medina; Palacios, Paredes, De Paul; Ocampos, L. Martínez o Alario o Di María, Messi. DT: Scaloni.



PARAGUAY: A. Silva; R. Rojas, G. Gómez, Balbuena, Alonso; Giménez, A. Cardozo o R. Sánchez, Villasanti; A. Romero, Lezcano, Almirón. DT: Berizzo.

Estadio: Boca. Arbitro: Raphael Claus (Brasil). Hora: 21. TV: TV Pública y TyC Sports.