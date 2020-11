Guzmán: “Buscamos tener un período de 4 años y medio sin realizar pagos al FMI”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que está negociando con el Fondo Monetario Internacional un programa que permita no tener que enfrentar pagos con el organismo durante los próximos 4 años y medio. Fue cauteloso al momento de ponerle un plazo al acuerdo. “Buscamos tener un programa que sirva y lo vamos a enviar al Congreso de la Nación, lo que también impone otros tiempos”, respondió en una entrevista con el canal C5N. Además, confirmó que por ahora no habrá IFE 4, que subirán las tarifas en 2021 y adelantó que el indicador de la inflación de octubre va a ser el peor del año debido a una serie de aumentos que ya autorizaron.

Negociación con el FMI

Al ser consultado sobre la negociación que se viene llevando adelante con el FMI, el funcionario respondió: “Nosotros hemos venido trabajando de una manera constructiva pero hay un montón de temas que hay que resolver”. Cuando le preguntaron si el Fondo cambió destacó la actitud de la directora gerente, Kristalina Georgieva para con Argentina, pero aseguró que en algunos aspectos el organismo sigue siendo el mismo. “El Fondo Monetario Internacional son los Estados, sus accionistas son los Estados. Hay cuestiones que no cambiaron y otras que sí cambiaron. Es complejo y nosotros tenemos que navegar por esas complejidades de una forma que ayude a Argentina. Sí es cierto que el personal técnico del Fondo y la directora gerenta han tenido una actitud constructiva para con Argentina reconociendo los problemas del programa anterior y reconociendo que la carga de la deuda era impagable”.

El ministro dejó en claro también que busca que el FMI financie a la Argentina para que pueda cumplir con los compromisos pendientes con el organismo. “Buscamos tener un período de 4 años y medio sin realizar pagos al FMI. Lo que queremos es obtener un financiamiento que nos permita enfrentar todos los pagos de capital e intereses que tenemos en los próximos años, porque con el FMI funciona distinto que con los acreedores privados. Lo que se hace es conseguir fondos para afrontar aquello que se tenía que pagar. Lo que en la práctica es como no tener que hacer frente a los pagos”, remarcó.

-¿El acuerdo podrá estar listo para diciembre? –le preguntaron.

-Hay que manejarse con cuidado. Nosotros buscamos ir a paso firme. A la velocidad más rápida que se pueda pero no más que lo que corresponde. Buscamos tener un programa que sirva y lo vamos a enviar al Congreso de la Nación lo que también impone otros tiempos.

No habrá IFE 4

Guzmán confirmó también que no habrá un IFE 4 en el contexto actual, pero reconoció que la situación podría revisarse si hay una segunda ola de coronavirus como en Europa. “Hoy no es el momento de un IFE 4 porque hay que mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad. Por eso nosotros vamos manejando los tiempos. Entendiendo que hay una situación muy dura, pero que también hay equilibrios que hay que mantener. Por ahora no hay IFE 4 pero nos guardamos cierto grado de flexibilidad por si la pandemia vuelve a pegar la vuelta como pasó en Europa”, remarcó. No obstante, aseguró que esas medidas se van a ir reemplazando por otras al mismo tiempo que se van a potenciar los planes que existían antes de la pandemia, como la Asignación Universal por Hijo. “Buscamos focalizar la ayuda en los sectores que más lo necesitan”, remarcó.

Dólares paralelos e inflación

El ministro se mostró conforme con la suba que registraron los dólares paralelos en las últimas semanas y le restó importancia al aumento que registró el blue este miércoles. “Lo que hay que mirar es la tendencia. A lo largo de la tendencia puede haber vaivenes, pero que no tienen que ver con una cuestión tendencial. El mercado del dólar blue es un mercado chiquito que se mueve con muy poco. Hoy fue un día especial. Lo que importa es mirar la tendencia. La tendencia muestra que el dólar blue ya bajó 33 pesos desde que alcanzó su pico y que bajó aún más el dólar contado con liquidación, que es el que miran los empresarios”, sostuvo.

Luego agregó que “hay signos positivos en cuanto a la actividad económica, aunque también hay vaivenes en indicadores importantes como la inflación, sabemos que el mes de octubre va a ser el peor del año para la inflación, pero había que tomar ciertas decisiones para aliviar ciertas presiones en todo lo que era precios regulados y decidimos hacerlo en el mes de octubre, aunque buscamos seguir reduciendo la inflación”.

Suba de tarifas

Guzmán confirmó también que las tarifas aumentarán a partir del año próximo para acompañar la inflación. “Lo que el presupuesto para el año 2021 plantea es mantener constante el monto de subsidios en relación al producto. Lo que esto quiere decir es que va a haber que adaptar el cuadro tarifario porque hay inflación en Argentina, para que no aumenten los subsidios, que es una erogación que tiene un costo que lo termina pagando la gente en la forma de impuestos. Entonces implica que es dinero que no se puede usar en otra cosa, como, por ejemplo, la obra pública, la inversión en educación y en salud pública. Manteniendo equilibrios, entendiendo que hay que tener tarifas que estén asociadas a condiciones de competitividad para las empresas, tarifas que la gente pueda pagar y que al mismo tiempo den incentivos a quien produce energía, se va a ir adaptando el cuadro tarifario”, remarcó.

Cuando le dijeron que los salarios muchas veces no acompañan a la inflación, el ministro aseguró que “esperamos que en 2021 los salarios crezcan en cuatro puntos porcentuales por encima de la inflación”.