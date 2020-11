La Mutual del Personal de Intendencias Militares sumó su rechazo a la "mesa de enlace" militar

Crecen los rechazos contra la "Mesa de Encuentro Libertador General San Martín", lanzada este miércoles por un grupo de retirados de distintas fuerzas. A las críticas del ministro de Defensa, Agustín Rossi, y de la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas, se sumó el repudio de la Mutual del Personal de Intendencias Militares (MUPIM).



"La MUPIM, Mutual del Personal de Intendencias Militares, comunica que no participa ni participará de la Mesa de Enlace Militar. Espero que los demás sigan el mismo camino", publicó Rossi en su cuenta de Twitter, quien en las últimas horas calificó la iniciativa como una "conspiración intolerable en un sistema democrático".



El comunicado aclara que la MUPIM no participará de la mesa de enlace, al tiempo que relata que "su Presidente fue convocado a una reunión informativa el día 11 de noviembre de 2020 realizada en Sede Central de la Sociedad Militar Seguro de Vida".

Sobre ese hecho, explican que "finalizada la misma, distintos medios periodísticos difundieron un contenido que resulta desconocido por el suscripto por cuanto los conceptos allí vertidos son totalmente inaceptables por ser falaces y no estar enmarcados en los preceptos que hacen al movimiento mutualista".

En otro tramo, informaron que "la Mutualidad continuará actuando, como lo hace desde hace más de 108 años, en el marco institucional que impone la Ley de Mutualidades, el Estatuto Social, las normas emanadas por la Autoridad de Aplicación INAES y las entidades de nivel superior que nuclean la actividad".

"La neutralidad institucional es el estandarte del accionar mutualista y sus principios sólo se dirigen a la solidaridad y la ayuda mutua de sus asociados, en nuestro caso, con absoluto respeto y cooperación con los mandos de las intituciones militares y de las Fuerzas de Seguridad y Policiales", concluye el escrito firmado por José Francisco Guerrero, presidente de la MUPIM.

El repudio del Gobierno

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, afirmó que la mesa de enlace de las Fuerzas Armadas "nació para conspirar" y que "se presenta casi como una conducción alternativa a los jefes de las FF.AA, asumiendo potestades, funciones y objetivos que son propios de la conducción militar en actividad".



"Si la 'mesa de enlace' se va a ocupar de los salarios, las viviendas, el talento y los recursos humanos, implícitamente intentan descalificar a los jefes actuales de las Fuerzas que tienen esta responsabilidad primaria", analizó el funcionario.



Por su parte, el presidente Alberto Fernández retuiteó las expresiones del ministro Rossi, y lo mismo hizo el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro quien afirmó: "En este hilo, Agustín Rossi explica que la autodenominada 'Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas' no es ni más ni menos que un reducto de conspiradores con credenciales".



Por último, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, indicó que este anuncio responde a una cuestión "ideológica y no salarial", y consideró que "no hará mella" en los actuales integrantes porque "tienen otra cabeza".

"Nosotros entendemos y queremos que los militares de hoy tengan una cabeza distinta de lo que fue el respaldo a la supuesta guerra contra la subversión", concluyó Pietragalla Corti.