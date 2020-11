La Legislatura porteña adhirió a la ley de cannabis medicinal

La Legislatura porteña aprobó la adhesión a la Ley Nacional de Uso Medicinal del Cannabis y estableció un marco regulatorio "para el acceso informado y seguro" en la Ciudad de Buenos Aires. El mismo día en que el Gobierno de la Nación legalizó el autocultivo con fines medicinales, la Legislatura votó por unanimidad la ley que también autoriza el autocultivo, declara de "interés sanitario" la investigación y el uso científico, y crea el Consejo Asesor de Políticas relacionadas al Cannabis. Ahora, el ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta será el que deba reglamentar la norma.

"Esta ley va a garantizar el acceso efectivo para las personas que lo necesiten y viene a establecer los marcos legales para promover la investigación", explicó en su discurso la legisladora del Frente de Todos (FdT) María Rosa Muiños, impulsora del proyecto en consenso con el diputado Leandro Halperín, de UCR-Evolución, quien señaló que "era imprescindible dar este debate en la Legislatura para conseguir que el Estado garantizara los derechos que ya estaban en la ley original. Es importante que nuestra jurisdicción regule que el acceso a los derechos sea pleno".

La adhesión de la Legislatura a la Ley 27.350, que fue aprobada con 58 votos a favor y ninguno en contra --dos ausencias--, autoriza a "sembrar, cultivar o guardar cannabis y sus derivados" a "todo paciente o representante legal, tutor o curador de paciente". Además, la Legislatura declaró de "interés sanitario" la investigación y uso científico "tanto con fines medicinales, paliativos y/o terapéuticos, como así también en el programa de reducción de daños en materia de adicciones y consumos problemáticos".



En este sentido, María Patricia Vischi, presidenta de la Comisión de Salud --que dio dictamen al proyecto junto con las comisiones de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria-- indicó que la norma "contempla el acceso informado y seguro como recurso terapéutico" y destacó que permitirá la investigación "más allá de la epilepsia refractaria" para trabajar en otras enfermedades en las que "se considere el cannabis como tratamiento".

En el texto de la ley se lee que el Estado promoverá "estudios e investigaciones clínicas relacionadas con el uso del cannabis con fines terapéuticos, con la finalidad de profundizar conocimientos y crear nuevos saberes sobre su uso", así como "la investigación y capacitación de la siembra y el cultivo de cannabis y sus derivados".

Además, se estableció la conformación del Consejo Asesor de Políticas relacionadas al Cannabis, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Ciudad --la autoridad de aplicación-- y que estará "conformado por representantes de asociaciones civiles especializadas en la investigación y uso terapéutico del cannabis, representantes de los usuarios de medicamentos a base de cannabis medicinal, profesionales e investigadores de universidades".

También el Ministerio de Salud deberá encargarse de impulsar proyectos de investigación en colaboración con entidades científico-tecnológicas, como el Conicet y el INTA. La cartera sanitaria será la que gestione y tramite ante el Estado Nacional "todas y cada una de las autorizaciones y convenios que fueran necesarios para garantizar la provisión del Cannabis y otros derivados". Aprobada la ley, ahora será el ejecutivo porteño el que deberá establecer su reglamentación en el plazo de los próximos sesenta días.

En su discurso, Muiños remarcó que los avances conseguidos este jueves tanto a nivel nacional como en la Ciudad "devienen de la lucha de mujeres madres que ante la dificultad que atraviesan sus hijos encontraron un método de mejora sustancial y se organizaron para enfrentar a un sistema que las criminalizaba". En este sentido, aseguró que solo se trata de un un "primer paso" para seguir avanzando en la legislación general en torno al consumo de marihuana: "Después de esto necesariamente tenemos que llegar a un consenso para ir a una legislación más avanzada".

Del mismo modo se expresó Halperín, quien dijo que "esta lucha no termina acá, queremos sacar a la marihuana de la ilegalidad que encarcela pibes y pibas injustamente, simplemente por elegir vivir de una manera que otros no aceptan". Por su parte, la diputada por el Frente de Izquierda Myriam Bregman agregó que "hace falta un debate de fondo que proponga la legalización integral del cannabis para todos sus usos, incluidos los recreativos. No queremos más presos por consumir o cultivar, no queremos más persecución".

Informe: Santiago Brunetto