Los partidos de hoy: así sigue la tercera fecha de las Eliminatorias

Con tres encuentros se cerrará la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, en los que tendrán protagonismo varios de los principales candidatos a los cuatro cupos directos para el torneo. En el primer turno chocarán Colombia-Uruguay, luego se medirán Chile-Perú y cerrarán la jornada Brasil-Venezuela.

Uruguay va al infierno de Barranquilla

El seleccionado de Colombia recibirá este viernes desde las 17:30 a Uruguay, en un cruce entre dos de los equipos más poderosos de esta clasificación, con la intención de hacerse fuerte en el caluroso clima de la ciudad de Barranquilla. El encuentro se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con el arbitraje del argentino Fernando Rapallini y televisación de TyC Sports y la TV Pública.

Colombia debutó en este intrincado camino al Mundial venciendo 3-0 a Venezuela de local e igualó en el final 2-2 ante Chile en Santiago, mientras que los orientales lograron un agónico triunfo ante los chilenos en el estadio Centenario 1-0 y luego fueron goleados por Ecuador en Quito (4-2).

Colombia y Uruguay son dos potencias sudamericanas y candidatos a la clasificación directa a Qatar, por la calidad de sus jugadores, aunque en este duelo tendrán varias ausencias por lesiones, y las posibilidades tácticas que le brindan los buenos elementos que poseen ambos planteles.

Colombia tiene en claro que jugando en Barraquilla sólo quedó afuera en Alemania 2006 y que a la hora del partido está anunciado más de 30 grados de temperatura y un 85 por ciento de humedad, factores que convierten al estadio Metropolitano en una verdadera fortaleza.

El mismo Oscar Tabarez, DT de Uruguay desde marzo de 2006, fue claro a la hora de analizar el entorno del cotejo: "Barranquilla es un lugar difícil en donde se siente el calor. El fútbol que siempre hemos hecho es de intensidad y esa intensidad a veces se ve resentida en estos casos".

Los dos llegarán con ausencias por lesión. Colombia sin Radamel Falcao y el defensor Sebastián Arias, mientras que Uruguay extrañará al mediocampista del Real Madrid Federico Valverde; al zaguero Sebastián Coates, del Sporting de Lisboa; y al delantero Maximiliano Gómez, del Valencia.

Colombia, dirigido por el portugués Carlos Queiroz, tiene une enorme riqueza individual y aprovecha al extremo jugar en el "horno" de Barranquilla, con una gran capacidad de Duván Zapata, Luis Muriel y James Rodríguez, además de un desequilibrante Juan Cuadrado que recupera y es opción de ataque por la punta.

Uruguay dosificará el esfuerzo, contará con una dupla ofensiva notable con gol y oficio integrada por Luis Suárez y Edinson Cavani, hoy en Manchester United, y procurará "enredar" el desarrollo quintándole espacio y claridad a la gestación de juego colombiana..

En Eliminatorias a Mundiales han jugado 17 partidos con 5 victorias colombianas, 5 empates y 7 triunfos uruguayos. Colombia se hace fuerte de local y en 8 partidos solo perdió uno, igualó 3 y ganó 4.

El martes próximo, por la cuarta fecha, Uruguay recibirá en el Centenario de Montevideo a Brasil, en uno de los máximos clásicos del fútbol mundial, y Colombia visita a Ecuador en Quito.

Probables formaciones:

Colombia: David Ospina, Luis Orejuela, Yerry Mina, Jeison Murillo, Johan Mojica; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Luis Muriel y Duván Zapata. DT: Carlos Queiroz.

Uruguay: Martín Campaña; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Nahitan Nández, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Brian Rodríguez; Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Oscar Washington Tabárez.

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina).

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Hora: 17:30. TV: TyC Sports y TV Pública.

Perú va a Chile antes de Argentina

El seleccionado de Perú, dirigido por el argentino Ricardo Gareca, visitará este viernes a Chile en la primera prueba antes de recibir el próximo martes a la Argentina. El partido correspondiente a la tercera fecha de las Eliminatorias se jugará desde las 20 en el estadio Nacional de Santiago, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y transmisión de la TV Pública.

En una nueva edición del "clásico del Pacífico", tanto Chile como Perú necesitan la victoria ya que terminaron la primera doble fecha con apenas un punto. El equipo del "Tigre" Gareca rescató un empate (2-2) sobre el final contra Paraguay en Asunción y luego sufrió una dura derrota en Lima ante Brasil (4-2). Chile, en tanto, cayó ante Uruguay (2-1) en Montevideo en un polémico partido que se definió en los últimos minutos y luego se le escapó el triunfo ante Colombia (2-2) en Santiago, nuevamente sobre el tramo final del encuentro.

Por fuera del delicado contexto político del país, la expectativa en Perú pasa por la presentación del delantero italiano Gianluca Lapadula, de madre peruana, que fue convocado por Gareca para reforzar un puesto que quedó debilitado tras la grave lesión que sufrió Paolo Guerrero, quien se rompió los ligamentos cruzados hace dos meses, jugando para su club, el Internacional de Porto Alegre.

El actual jugador de Benevento registra un breve paso por el seleccionado italiano pero luego de varios intentos decidió aceptar el llamado de Perú y, si bien no se perfila para ser titular, podría tener unos minutos. El otro "extranjero" que sumó el conjunto incaico es el defensor Jean Pierre Rhyner, nacido en Suiza y actual jugador de Cartagena de la segunda división de España.

Por el lado de Chile el panorama es un tanto mejor al que tuvo en la primeras dos jornadas ya que, si bien no podrá contar con Gary Medel y Charles Aránguiz, recuperó a varios jugadores como el arquero Claudio Bravo, el lateral Mauricio Isla y el mediocampista Erick Pulgar, quien se "escapó" de Italia junto a su compañero en Fiorentina, el argentino Lucas Martínez Quarta. A diferencia del ex River, Pulgar recién llegó a Santiago a última hora del miércoles pero igualmente sería titular en el equipo del colombiano Reinaldo Rueda, quien también necesita de resultados positivos para mantenerse en el cargo.

Perú nunca pudo ganar en Chile por Eliminatorias Sudamericanas en 10 partidos y solo pudo conseguir dos empates, ambos 1-1, en los duelos previos a los Mundiales de Argentina 1978 y Corea y Japón 2002. Por la cuarta y última fecha del 2020, Chile visitará a Venezuela, el martes próximo, y el mismo día, Perú recibirá a Argentina en Lima.

Probables formaciones:

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán y Jean Beausejour; Erick Pulgar, Claudio Baeza y Arturo Vidal; Fabián Orellana o César Pinares, Felipe Mora y Alexis Sánchez. DT: Reinaldo Rueda.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram y Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún y Pedro Aquino; Edison Flores, André Carrillo y Raúl Ruidíaz. DT: Ricardo Gareca.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Estadio: Nacional de Santiago.

Hora: 20.00 TV: TV Pública

Brasil quiere continuar su andar perfecto

La selección de Brasil intentará mantener su andar intachable en las Eliminatorias cuando reciba desde las 21:30 a Venezuela en el estadio Morumbí, con el arbitraje del paraguayo Juan Benítez y la televisación de TyC Sports.

Brasil tiene seis puntos después de golear a Bolivia en casa y vencer como visitante 4-2 a Perú, pero el técnico Tite haría varios cambios teniendo en cuenta a los once que comenzaron disputando el partido en Lima. El arquero Alisson reemplazará a Weverton mientras que Allan entrará en lugar de Casemiro, Everton Ribeiro ingresará por Philippe Coutinho y Gabriel Jesus jugará por Neymar, quien no será de la partida porque padece una lesión muscular.

Por su lado, Venezuela viene de caer como local 1-0 ante Paraguay y buscará sus primeros puntos en el torneo,aunque el entrenador portugués José Peseiro no podrá contar con el mediocampista Yangel Herrera por sanción ni con el lesionado Josef Martínez, mientras que Sergio Córdova no recibió permiso de su club, Arminia Bielefeld de la segunda división alemana, y no pudo viajar para la doble jornada de Eliminatorias..

Peseiro aún no confirmó a quiénes colocará para reemplazar a los citados futbolistas, pero es un hecho que Salomón Rondón estará desde el arranque mientras que Jordan Osorio también estaría en el once titular al igual que Yeferson Soteldo

Probables formaciones:

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renán Lodi; Allan, Douglas Luiz, Everton Ribeiro; Gabriel Jesus, Richarlison, Roberto Firmino. DT: Tite.

Venezuela: Wuilker Fariñez; Rolf Feltscher, Wilker Ángel, Jhon Chancellor o Jordan Osorio, Roberto Rosales; Tomás Rincón, Cristian Cásseres, Rómulo Otero; Yeferson Soteldo, Darwin Machís, Salomón Rondón. DT: José Peseiro.

Estadio: Morumbí.

Árbitro: Juan Benítez (Paraguay) .

Hora: 21:30. TV: TyC Sports .