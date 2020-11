Borat 2: la actriz Maria Bakalova habló sobre la escena que protagonizó con Rudy Giuliani

La actriz búlgara Maria Bakalova, co-protagonista de la segunda película 'Borat', habló sobre la escena en la que entrevista al abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, y compartió los nervios que sintió al grabar esa parte del film, ya que Giuliani no sabía que era una puesta en escena.

“Estaba asustada que algo pudiera suceder, pero afortunadamente pudimos escapar”, declaró la actriz, en una escena donde Giuliani se acuesta en una cama y se mete la mano en los pantalones. Luego, cuando se da cuenta que la entrevista era, en realidad, una broma del comediante Sacha Baron Cohen, decidió llamar a la policía.

Bakalova interpreta en la película a la hija de Borat, Tutar Sagdiyev, y en diálogo con el New York Times contó sobre su experiencia al fingir ser una periodista y entrevistar a Giuliani en una de las escenas más importantes de la película. Bakalova reveló que su “corazón estaba a toda marcha” mientras filmaban, pero que Sacha le dijo que "debería estar nerviosa en esta situación, así que debía usar sus nervios, convertirlos y aceptarlos para salir de todo”.

Durante la escena, se puede ver al abogado personal de Trump tratando de acercarse a la actriz, a lo que ella comentó: “Vi todo lo que ustedes vieron. Es nuestro mensaje. Queremos que todos vean la película y juzguen por ellos mismos”.

"Las películas como esta muestran los verdaderos colores de la gente. Mostrará el verdadero rostro de Rudy. Todos son responsables de sus propias decisiones, así que no, no me siento mal”, añadió.

La escena termina con Giuliani y Bakalova en una habitación de hotel tomando unas copas. Borat interrumpe la reunión justo cuando se ve a Giuliani en la cama del hotel. Si bien parece que Giuliani tiene las manos dentro de sus pantalones, el abogado de Donald Trump ha argumentado que simplemente estaba tratando de quitarse el micrófono que llevaba para la entrevista.

Por su parte, el abogado respondió recientemente a la escena en cuestión llamándola de “una completa fabricación”.