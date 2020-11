La Corte Suprema rechazó tratar el recurso que cuestiona la permanencia del juez Gustavo Lleral en la causa por Santiago Maldonado

Cuatro veces acudió la abogada de la familia Maldonado a la Corte Suprema por diferentes razones, una de ellas apelar la permanencia del juez federal Gustavo Lleral en la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago. Este magistrado se había apartado del caso con el argumento de que no puede ser "imparcial", dado que considera que la investigación está terminada y el expediente debe ser archivado. A pesar de ello, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, la Cámara de Casación y ahora la Corte Suprema insiste en que el caso quede en sus manos. "La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió mantener al doctor Lleral como juez de la causa. Le hemos pedido que revea esta decisión. Aún no tenemos su respuesta definitiva. En caso de que el doctor Lleral continúe como juez de la causa, nosotros no continuaremos esperando justicia del Estado Argentino", escribió hoy Sergio Maldonado en su cuenta de Twitter.

En un hilo abierto, el mayor de los hermanos Maldonado agregó que "el propio Lleral afirmó tres veces que él no es imparcial. Seguiremos buscando justicia en el ámbito internacional, tanto en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, en el que nos encontramos, como ante todos los organismos del mundo que quieran escuchar nuestra denuncia de una nueva desaparición forzada y ejecución extrajudicial en democracia en Argentina". De hecho, Página12 informó ayer que en el expediente abierto por su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el gobierno ofreció a la familia una "solución amistosa", una propuesta que aún no fue aceptada ni rechazada por la familia del Brujo, como le decían sus compañeros mapuche en la Lof de Cushamen, donde fueron reprimidos por la Gendarmería y donde desapareció el 1 de agosto de 2017.

"La Corte rechazó la queja que presenté porque la Cámara de Casación ratificó la decisión de la Cámara de Comodoro Rivadavia que había rechazado la inhibición de Lleral en esta causa, ese magistrado dijo tres veces que él no iba a ser imparcial". explicó la abogada Verónica Heredia a PáginaI12. El juez Mariano Borinsky había confirmado la decisión de los camaristas chubutenses sobra la permanencia de ese magistrado al frente del caso Maldonado, tras lo cual Heredia presentó un recurso extraordinario federal. "Me lo rechazaron, así que en medio de la pandemia fui en queja a la Corte Suprema que me la acaba de rechazar, no se expidió sobre el fondo de la cuestión por eso planteo ahora un recurso de reposición, algo a lo que solamente en casos extraordinarios han hecho lugar", agregó la letrada.

En los fundamentos dijo a los jueces supremos que amerita revisen su decisión el hecho de que "no se trata simplemente del rechazo de una queja sino que esa actitud confirma que el Estado de Argentina no va a garantizar una investigación imparcial en el caso de Santiago Maldonado, lo cual nos da la razón en la denuncia que hicimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos". Heredia escribió: "A la máxima instancia judicial de Argentina le damos la oportunidad de que revea esta decisión que implica que este Estado no va a garantizar una investigación imparcial y por eso seguiremos en las instancias internacionales hasta la condena del país".

Lleral asumió el caso en septiembre de ese año, luego de que fuera apartado el juez Guido Otranto, denunciado por su connivencia con el gobierno macrista y la fuerza investigada. El 29 de noviembre de 2018 ya había ordenado el archivo de la causa. Sus superiores de la Cámara le dijeron que debía continuar, en noviembre de 2019 se inhibió de seguir interviniendo. A partir de ahí el expediente pasó por todos los juzgados federales de Chubut --Otranto, Eva Parcio y Hugo Sastre--, fue y vino a la Cámara hasta que el 20 de enero de 2020 dijo que el caso debía quedar abierto para saber qué sucedió con Santiago porque había pruebas pendientes. Pero volvió a enviarlo a Lleral, de cuyo desempeño nada podría esperarse si ya se había pronunciado en forma contraria. A los tres años de la desaparición de Maldonado, su familia compartió el video elaborado por PáginaI12 con lo que ellos llaman "el loop infinito de la injusticia".

En febrero de este año la abogada de la familia, Verónica Heredia, recorría tribunales apelando una y otra vez. "No voy a dejar firme esa resolución. Mientras tanto Lleral no debería tomar ninguna medida en la causa, y además el tema de las escuchas ilegales a Sergio Maldonado está en la Corte, es la cuarta vez que vamos al máximo tribunal", explicó en ese momento Heredia a PáginaI12. "Es volver y volver, una y otra vez, la imagen perfecta de esta causa es un loop, un rulo infinito", agregó al referirse a la maraña armada por todas las instancias judiciales que están interviniendo en un expediente en coma. "Juegan al desgaste", sintetizó Sergio Maldonado. Por eso ya está en marcha la búsqueda de justicia más allá de las fronteras.