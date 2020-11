Prestaciones de centros de diálisis suspendidas a Incluir Salud 

La asociación de Centros Privados de Diálisis (CEPRIDIASA) suspendió las prestaciones a pacientes de Programa Federal (PROFE) Incluir Salud por falta de pago. La entidad informó que la obra social estatal destinada a las personas con discapacidad les debe alrededor de 100 millones de pesos.

La médica Nora Marchetta, secretaria de la comisión directiva de CEPRIDIASA, dijo a Salta/12 que responsabilizan a la encargada del PROFE Incluir Salud en Salta, Emilce Maury, porque es quien debe pagar a los centros privados por las prestaciones. La médica especificó que la obra social tiene un financiamiento mixto de la Agencia Nacional de Discapacidad y del gobierno de la provincia. Detalló que la deuda es de 100 millones de pesos a valores sin actualización.

"El ministro de Salud provincial, Juan José Esteban debería intervenir", dijo la médica. Detalló que estuvieron en comunicación y les manifestó buena voluntad pero añadió que no les resuelve el problema. Además, Marchetta sostuvo que trabajan sin convenio con la obra social estatal porque presentaron uno a Maury, quien había manifestado que lo firmaría en junio, pero no lo ha hecho hasta la fecha. Para la médica, resolver esto "es una decisión política".

"En toda la provincia hay mil pacientes, 300 se hacen diálisis por Incluir Salud", detalló Marchetta. Dijo que han recomendado a los pacientes ir a los hospitales públicos desde este viernes. Solo dos hospitales estatales realizan diálisis, San Bernardo y Oñativia.

"Los insumos importados y no importados son costosos, hubo aumentos a raíz de la pandemia, hubo que reconvertir muchas cosas, trabajar de distintas formas. Sin pandemia ya estábamos mal, se nos prometió hacer un convenio. En septiembre nos pagaron abril, en octubre y lo que va de noviembre no nos pagaron, cesó la cadena de pagos", detalló la médica.

Añadió que están pidiendo un convenio que conlleve una actualización de precios y al parecer "no están de acuerdo" desde la obra social. "Dicen que nos tienen que pagar a los costos de noviembre de 2019", indicó. Marchetta dijo que el 3 de agosto enviaron una carta documento a Maury advirtiéndole que si la situación no se regularizaba respecto a los pagos y la firma de un convenio, no podrían seguir dializando. "No respondieron nada", afirmó.

La médica dijo que en su sanatorio dializa a 10 niños y niñas de 4 a 15 años de PROFE Incluir Salud y que es el único lugar que trabaja con pacientes de esta edad.

"¿Con qué pagamos estudios de laboratorio, insumos, medicación, personal, impuestos, AFIP, si nadie nos paga? Somos pymes, no tenemos dinero guardado para afrontar años sin pagos", expresó Marchetta, quien señaló que la obra social ha aconsejado a los pacientes que denuncien a los sanatorios si no prestan el servicio de diálisis.

"Nos cortan la diálisis porque el gobierno no está pagando. Yo me dializaba los lunes, miércoles y viernes. De Incluir Salud me descuentan el dinero de la pensión por discapacidad que cobro, pero no regularizan los pagos desde mayo al sanatorio que ya me avisó que cortarán la prestación", contó Mauricio Flores a Salta/12. "Mañana, si no me vienen a buscar para la diálisis, iré al PROFE y estaré ahí hasta que me den una solución", añadió.

Flores tiene 30 años, se dializó 8 años, luego lo transplantaron del riñón, por 6 años no requirió dializarse pero hace dos volvió a necesitarlo. Contó que siempre hay inconvenientes con la obra social y que ya en otra oportunidad fueron con otros pacientes a la dirección del PROFE para hablar con la encargada Emilce Maury, quien no los atendió. "No están pagando el servicio que nos tienen que hacer a nosotros. No les interesamos los pacientes de diálisis", expresó.

El joven dijo que en los centros privados, pese a la falta de pago y los atrasos de la obra social, les venían realizando igual las diálisis "pero no lo pueden sostener porque les genera sus gastos: los productos, los técnicos, tuvieron que hacer protocolos por la pandemia para cuidarnos", expresó.

Y describió lo que sufren los pacientes que necesitan este tratamiento: "Cada vez que no te hacen la diálisis el cuerpo se empieza a llenar de liquido. Te falta el aire, cada vez se pone peor. Estoy muy indignado con PROFE. No entiendo cómo no arreglan esto. Nos vienen avisando hace dos meses. Tenemos mucha preocupación por no saber qué van a hacer con nosotros".

CEPRIDIASA tiene nucleados a 9 centros de diálisis, 3 en Capital, 1 en General Guemes, 2 en Tartagal, 1 en Orán, 1 en Cafayate y 1 en Metan. Los usuarios de diálisis del interior son los más afectados porque allí no encuentra este servicio en los hospitales públicos.



Salta12 intentó hablar con Emilce Maury pero no se pudo establecer comunicación.