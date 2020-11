El mensaje de los All Blacks para Los Pumas: “Felicitaciones Argentina, esta es tu noche”

Los All Blacks felicitaron a Los Pumas por la histórica victoria que lograron hoy por 25 a 15 en el "Tres Naciones" que se juega en Australia, en lo que fue el primer triunfo de los argentinos en 30 enfrentamientos.

"Esta noche es tu noche Argentina, felicitaciones", señaló la cuenta oficial de los All Blacks en Twitter, mientras que en la página de la Selección de Nueva Zelanda titularon a la nota principal: "Argentina hace historia en Sydney".

Incluso en la nota en la página oficial del equipo neozelandés, destacaron "el tacleo" del equipo argentino, y señalaron que los dirigidos por Mario Ledesma "se merecían ser los ganadores".

"Fue una muestra excepcional de determinación y, después de todo lo que han pasado en un año dominado por Covid-19, fue un monumento a su preparación e intención", resaltó la página de All Blacks sobre la producción argentina.

También resaltaron el trabajo del capitán Pablo Matera al señalar que "estableció los estándares más altos para su equipo y ayudó a Argentina a obtener una ventaja de 62-42 en rucks ganados".

En tanto, se puntualizó que la victoria de la Argentina "abrió de par en par" el torneo que se disputa en Australia y que enfrenta a los tres equipos en dos ocasiones con cada uno.

"La defensa fue sobresaliente"

En esa misma línea, el capitán del seleccionado neozelandés, Sam Cane, reconoció hoy que "la defensa de Argentina fue sobresaliente".

Cane, ala de 28 años y jugador de Chiefs, elogió al equipo argentino tras el triunfo en el Bankwest Stadium de Sydney: "Argentina jugó con más intensidad y más velocidad en las líneas, con una defensa sobresaliente. No pudimos poner en marcha nuestro juego", consignó el sitio NewsHub de Nueva Zelanda .



A la hora de la autocrítica, Cane, de 1,89 metros y 103 kilogramos, admitió: "Cometimos demasiados pequeños errores y problemas de disciplina, no fuimos lo suficientemente buenos hoy, lo cual fue extremadamente decepcionante".



Como resultante de la derrota el capitán de los All Blacks, con 58 partidos con la casaca negra, remarcó: "Aprendimos muchas cosas de este partido a la hora de jugar un test. Hay que aparecer con la actitud correcta, la intención correcta cada semana o pierdes y desafortunadamente aprendimos eso de una manera difícil".