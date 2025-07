Aproximadamente un centenar y medio de productores agropecuarios del oeste bonaerense y representantes de asociaciones de esa misma zona expresaron su malestar en la asamblea de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) desarrollada en el partido de 9 de julio.

Las promesas que el presidente Javier Milei realizó a los cuatro integrantes de la Mesa de Enlace, según las cuales "las retenciones son el próximo impuesto que eliminará", pero sin plazos, parecen haber provocado una irritación aún mayor.

La reunión, privada, fue en la sede de la Sociedad Rural y la fecha elegida dista de ser casual. Un 17 de julio pero de 2008, el entonces vicepresidente Julio Cobos emitió su voto "no positivo", que hizo caer la resolución 125, poniendo fin a un conflicto de cuatro meses que rompió la relación entre las patronales agropecuarias y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Ese conflicto parió a la Mesa de Enlace. Hasta entonces, cada entidad patronal defendía los intereses de un sector puntual del complejo universo productivo rural argentino, muchas veces antagónicos entre sí, como los casos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA).

Clima denso

"Déficit cero con retenciones= relato", "Con retenciones no crece nadie" y "Producir con retenciones es sembrar para el Estado", son algunas de las leyendas presentes en los carteles que aparecieron a la vera de la ruta 5, en la previa del encuentro.

Si bien las entidades patronales agropecuarias sufrieron un revés reciente por parte del gobierno nacional, cuando este decidió no extender la baja de retenciones, en Carbap la tensión viene de antes.

Ocurre que la mayoría de sus integrantes habitan y producen en distritos del oeste de la provincia, que integran la cuenca del río Salado. Muchos de esos campos se encuentran inundados, toda vez que la motosierra oficial desde el 10 de diciembre de 2023 paró las obras de ensanchamiento y profundización del cauce y fortalecimiento de las estructuras, que de completarse hubieran evitado las inundaciones.

"Nos estamos fundiendo" fue el reclamo más repetido a lo largo de la jornada, que tuvo mucho de catártica, pero todavía no incluye planteos de medidas de fuerza, según pudo saber Buenos Aires/12.

La "tormenta perfecta" a la que aluden voceros del sector se debe a la combinación de tres factores: los precios internacionales deprimidos, los costos crecientes en dólares y la presión fiscal.

De los tres, los asambleístas prefirieron concentrar sus reclamos en el último. La explicación es bastante sencilla, los precios no dependen del gobierno, los costos sí pero meterse con la política cambiaria implica malquistarse con la administración libertaria, algo que por ahora quieren evitar.

La preocupación entre los productores, especialmente entre los medianos y pequeños, es que con los números muy finitos de las mayoría de las producciones (granos, ganadería y tambo), los que se quedan sin respaldo propio deban endeudarse para cubrir gastos operativos de cara a la siguiente campaña.

Así comenzó en la década de los noventa un proceso que terminó en remates de campos y chacras, cuando sus propietarios no pudieron levantar las hipotecas. De prolongarse esta misma receta macroeconómica, temen un resultado parecido a mediano plazo.

El pedido de baja de retenciones choca tanto con la necesidad del gobierno de hacerse de dólares para mantener planchado el tipo de cambio hasta las elecciones como con la negativa del principal acreedor del país, el FMI, a su eliminación.

Los dirigentes, más políticos

En la previa de la asamblea de 9 de Julio, entrevistado por un medio local, el presidente de Carbap, Ignacio Kovarsky, se cuidó de criticar al actual gobierno y prefirió responsabilizar de la situación a los anteriores, en particular a los de signo peronista.

"Luis Caputo hizo un gran trabajo de ordenamiento de la macro, de lograr superávit", dijo, pero agregó que a esa gestión "le está faltando una pata productiva". "Si nos bajan retenciones, el campo va a devolver eso con mayor producción", aseguró el dirigente repitiendo una de las promesas tradicionales que acompañan a los pedidos por la baja de los derechos de exportación.

El titular de Carbap también celebró la reunión con el Presidente en La Rural porque "hasta ahora, el gobierno este y los anteriores, suelen reunirse con una sola de las entidades que conforman la mesa", en referencia a la anfitriona SRA.

Los próximos días se prevén tensos para la relación gobierno - campo. Algunos esperan que el Presidente, empujado por la necesidad de atraer de dólares, haga un anuncio o guiño al sector en su tradicional intervención en la expo, que será el sábado 26.

Otros tomaron nota de uno de los acuerdos propuestos por Milei: "yo me encargo de la macro, ustedes hagan el resto". Por eso, no esperan nada. Por lo pronto, la Federación Agraria, conducida por la bolivarense Andrea Sarnari, ya anunció que no asistirá como una forma de expresar su descontento.