Catamarca: deciden si el cura Moisés Pachado será juzgado por abuso

El tribunal de alzada de Catamarca dará a conocer este lunes poco antes del mediodía la resolución del pedido de prescripción de la causa contra el sacerdote Moisés Pachado, acusado del delito de abuso sexual en perjuicio de una niña de 9 años en la localidad de Hualfil, informaron fuentes judiciales.



Pachado fue denunciado en diciembre del año 2018 en la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Belén por Ingrid Figueroa Cruz. La mujer detalló que el cura abusó de ella "en varias oportunidades" en el año 1997, en Hualfil, cuando era una niña de 9 años.



A fines de 2018, cuando habían pasado 21 años desde entonces, impulsada por el movimiento "Me Too", Figueroa Cruz denunció públicamente al sacerdote. Luego, la denuncia se encarriló hasta llegar a la Justicia.



El pasado lunes 9 de noviembre en el tribunal de la Cámara de Apelaciones se desarrolló bajo la modalidad virtual la audiencia para definir el pedido de prescripción de la causa.



La audiencia estuvo presidida por el juez Edgardo Álvarez, acompañado por los subrogantes, Mauricio Navarro Foressi y Marcelo Soria, quienes decidieron que finalmente este lunes 16 de noviembre, a las 11, se conozca el fallo.



"Espero que se declare la no prescripción de la acción penal, se confirme el fallo histórico del juez de control de garantías de Belén, a los efectos de que Pachado pueda ser juzgado por los aberrantes crímenes de pedofilia por los cuales está siendo investigado", dijo el abogado de la denunciante, Sebastián Ibáñez.



En esta línea, el letrado se mostró poco optimista en cuanto al dictamen, teniendo en cuenta la anulación de la condena que hace poco se resolvió en el caso Próvolo de La Plata.



"Estamos expectantes, pero no soy muy optimista teniendo en cuenta lo que acaba de ocurrir hace unas semanas con el caso Próvolo en la provincia de Buenos Aires, donde la Cámara de Casación Penal bonaerense anuló la condena a 40 años de prisión a los sacerdotes que habían sido condenado por abusar sexualmente de niños hipoacúsicos y la cámara los absolvió otorgándole la prescripción", afirmó.



"De hecho el defensor de Pachado en la pasada audiencia, citó ese fallo en favor de la prescripción que él pretende en este caso", añadió el abogado.



No obstante, Ibáñez dijo "confiar" en los fundamentos vertidos por el Juez de Control de Garantías de Belén, Oreste Piovano, quien en febrero de este año rechazó el pedido de prescripción.



"Confiamos en los fundamentos que en su momento dio el juez de Control de Garantías de Belén el doctor Piovano y su decisión de porque la causa no prescribe teniendo en cuenta los delitos sexuales por los cuales está imputado Pachado debido a la Aplicación de la Convención Internacional del Derecho del Niño que tiene rango constitucional", señaló.



Finalmente, el abogado adelantó que "en caso de que sea negativo el fallo para nosotros, es decir que el tribunal de alzada declare prescripto la acción penal en contra de Pachado, inmediatamente vamos a recurrir en casación a la Corte de Justicia de Catamarca".