Schwartzman no pudo ante un poderoso Djokovic

El sueño del debut en el Masters de Londres terminó este lunes bastante cerca de una pesadilla para Diego Schwartzman, que se encontró con un Novak Djokovic arrollador que lo terminó borrando de la cancha con un contundente 6-3 y 6-2 que no le dejó margen para la ilusión. El número uno del mundo buscó cerrar bien rápido el partido para economizar energías pensando en el resto del torneo.

El arranque de Djokovic no fue fino, por lo que Schwartzman aprovechó para quebrar rápido y colocarse 2-1 y saque. Sin embargo, la rotura de su servicio significó una alarma para el serbio, que devolvió el impacto en el siguiente juego y empezó a sintonizar sus golpes. Manejando todo con su derecha, el número uno del mundo encadenó cinco juegos seguidos para pasar del 3-3 al 6-3 y 2-0 con el que empezó a encaminar el triunfo.



Djokovic no dejó margen desde el cuarto juego del primer set. (AFP)

Superado en la velocidad de la pelota, Schwartzman apeló a variantes en sus golpes, pero recién pudo parar la hemorragia en el tercer juego del segundo set, más allá de que el dominio del partido seguía en manos del serbio, por estrategia y por ejecución.



Con el cinco veces campeón del Masters en su mejor versión, al Peque sólo le quedaba elevar su nivel y esperar que el serbio bajara un poco para darle alguna chance. Sin embargo, por más que el argentino no se rindió, la diferencia entre ambos se fue ampliando. Así, tras una hora y 18 minutos y en su tercera oportunidad, Djokovic completó la tarea ante un Schwartzman que no tuvo posibilidades de desarrollar su juego.

"No comencé bien, pero a medida que pasaba el partido me fui sintiendo mejor y me voy muy conforme por la manera en la que golpeé la pelota en el segundo set", analizó Djokovic, que consideró que el argentino tal vez no mostró su mejor tenis por tratarse de su debut en este tipo de certámenes.

De esta manera, Schwartzman quedó 0-6 en el historial ante Djokovic, que ya se aseguró terminar el año como número uno del mundo por sexta vez en su carrera y superó los registros de Roger Federer y Rafael Nadal, que lo lograron en cinco oportunidades. Ahora el serbio busca superar el récord de semanas en la cima que mantiene el suizo, algo que podría conseguir en marzo si se sostiene en lo más alto del ranking.



Ni siquiera el cambio de remera no le permitió al Peque cambiar la historia del partido. (EFE)

Para Schwartzman, todavía hay posibilidades de clasificarse a las semifinales, ya que el sistema es por grupos, con dos de los cuatro mejores de la zona pasando a la siguiente instancia. Para ello, el miércoles deberá ganarle al perdedor del duelo entre el ruso Daniil Medvedev y el alemán Alex Zverev, que se enfrentan más tarde y que completan el Grupo Tokio 1970. Djokovic se medirá ante el vencedor de ese choque, por lo que un nuevo triunfo ya lo puede dejar en las semifinales.