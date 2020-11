Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay recibe a Brasil en Montevideo

El clásico entre Brasil y Uruguay, el partido que más miradas atrae de esta cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, tendrá una baja notable: el delantero charrúa Luis Suárez no podrá disputar el encuentro por haberse contagiado de coronavirus y el once del maestro Oscar Tabárez deberá afrontar, este martes desde las 20 en Montevideo, a una Canarinha que despide su año con puntaje ideal en la clasificación rumbo al Mundial de Qatar 2022. Los dirigidos por Tite -afectados por la baja por lesión de Neymar- defenderán su liderazgo en una dura visita al estadio Centenario de la capital uruguaya.

Los locales afrontarán el encuentro con el envión anímico de la contundente victoria por 3-0 contra Colombia en Barranquilla, mientras que el equipo verdeamarelho superó a Venezuela por 1-0 en San Pablo, lo que le aseguró su mejor inicio en las Eliminatorias desde 1981.

Si a este clásico nunca le falta atractivo, vale destacar un dato aún más alentador: se enfrentarán dos de los tres seleccionados con más goles a favor de esta edición clasificatoria, ya que el pentacampeón mundial convirtió diez y los orientales marcaron siete, al igual que Ecuador.

Paraguay defiende su invicto ante Bolivia

El seleccionado paraguayo, dirigido por Eduardo Berizzo, jugará también desde las 20 con el necesitado combinado de Bolivia, que perdió en sus tres presentaciones en este 2020 y ocupa la última posición de la clasificación.



Luego de tres fechas, el equipo del "Toto" Berizzo es uno de los únicos que no perdió aún, junto a Brasil y Argentina, justamente el último rival que enfrentó el pasado jueves en La Bombonera y donde obtuvo un punto del empate 1-1. El partido se disputará en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.



Mientras el elenco dirigido por César Farías llega tras tres derrotas consecutivas, la Albirroja intentará conseguir su primer triunfo en casa.

Ecuador sueña con Alfaro

Un poco antes, el seleccionado de Ecuador, dirigido por el entrenador Gustavo Alfaro, recibirá desde las 18 a Colombia en el estadio de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, con la ambición de un triunfo que lo mantenga en zona de clasificación para el Mundial Qatar 2022.

La Tri de Alfaro se ubica en la tercera posición con seis unidades -al igual que Uruguay-, detrás de Brasil (9) y de Argentina (7), y en la última fecha venció por 3-2 a Bolivia en condición de visitante.



El ex DT de Boca Juniors no podrá contar con la presencia del mediocampista Carlos Gruezo, autor de un gol en la victoria ante los bolivianos, por acumulación de tarjetas amarillas.



El seleccionado cafetero, por su parte, tiene cuatro puntos -al igual que Chile-, se ubica en el séptimo lugar y en la última presentación cayó goleado 3-0 como local ante Uruguay.



El entrenador Carlos Queiroz realizará dos modificaciones: el defensor Dávinson Sánchez ingresará por el expulsado Yerry Mina y Luis Orejuela reemplazará a Guillermo Cuadrado sobre el lateral derecho. Otro de los cambios sería el ingreso de Edwin Cardona, mediocampista de Boca Juniors, por Mateus Uribe.





Chile quiere más

Después de conseguir su primera victoria, Chile visitará desde las 18 a Venezuela, en un encuentro que se jugará en el estadio Olímpico de Caracas y que contará con el arbitraje del argentino Patricio Loustau.



La Roja se ubica en el sexto lugar de la tabla con cuatro unidades -al igual que Colombia- y en la última presentación se impuso 2-0 ante el Perú de Ricardo Gareca.



El entrenador Reinaldo Rueda podrá contar con el delantero Alexis Sánchez (Inter), quien no estuvo a disposición ante los incas por una dolencia muscular. El ex atacante de River Plate y Barcelona tiene chances de estar en el once inicial, aunque el DT tendrá que definir si dejará en el banco de los suplentes a Jean Meneses o Fabián Orellana, ambos titulares en el último encuentro.



Enfrente, la Vinotinto se posiciona en el penúltimo lugar sin unidades -al igual que Bolivia- y en la fecha pasada cayó 1-0 como visitante ante Brasil.





Probables formaciones

ECUADOR: A. Domínguez; Preciado, Arreaga, R. Arboleda, B. Caicedo; Mena, M. Caicedo, Julio o Ibarra, Estupiñán; Sornoza, Estrada. DT: Gustavo Alfaro.

COLOMBIA: Ospina; Orejuela, D. Sánchez, Murillo, Mojica; Cardona, Barrios, Lerma; J. Rodríguez, Zapata, Muriel. DT: Carlos Queiroz.



Estadio: Rodrigo Paz Delgado (Quito). Arbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).



Hora: 18. TV: TyC Sports.







VENEZUELA: Faríñez; A. González, Osorio, Angel, Mago; J. Moreno, Y. Herrera, Cásseres; Soteldo; Machis, Rondón. DT: José Peseiro.



CHILE: Bravo; Isla, M. Díaz, Maripán, Beausejour; Pulgar, Vidal, Pinares; A. Sánchez, Mora, Meneses o Orellana. DT: Reinaldo Rueda.



Estadio: Olímpico (Caracas). Arbitro: Patricio Loustau (Argentina).



Hora: 18. TV: TV Pública.





URUGUAY: Campaña; Cáceres, Giménez, Godín, Oliveros; Torreira, Nández, Bentancur; De la Cruz; J. Rodríguez, Cavani. DT: Oscar Washington Tabárez.

BRASIL: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Renan Lodi; Allan y Douglas Luiz; Richarlison, Everton Ribeiro y Gabriel Jesús; y Roberto Firmino. DT: Tite.

Estadio: Centenario (Montevideo). Arbitro: Roberto Tobar (Chile).



Hora: 20. TV: TyC Sports.



PARAGUAY: A. Silva; Espínola, Balbuena, G. Gómez, Alonso; R. Sánchez, Giménez, Cardozo Lucena, Romero Gamarra u O. Romero; A. Romero, Sanabria. DT: Eduardo Berizzo.

BOLIVIA: Lampe; Añez, Carrasco, Montero, Sagredo; Wayar, Saavedra, R. Fernández, Arce; Miranda, Moreno Martins. DT: César Farías.

Estadio: Defensores del Chaco (Asunción). Arbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

Hora: 20. TV: DeporTV.