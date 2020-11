Los choferes ratificaron el paro

Los choferes del transporte urbano e interurbano de pasajeros nucleados en UTA ratificaron ayer en una asamblea la continuidad de la medida de fuerza adoptada la semana pasada hasta cobrar la totalidad de los salarios de octubre. Con los adelantos de provincia y municipio, a los trabajadores les acreditaron el 50% del sueldo, y mientras aguardan la llegada del subsidio nacional pidieron que los gobiernos o las empresas adelanten los fondos tomando créditos para recuperarlos después y de esa manera destrabar un conflicto laboral que hoy sumará desde el inicio de la pandemia 83 días. "La situación es insostenible", subrayó el titular de UTA, Sergio Copello. Desde el gobierno provincial consideraron que, reconociendo el derecho de los trabajadores, debería mantenerse la actividad para generar algo de recaudación y que el sistema no se sostenga únicamente con los subsidios. Además, descartaron por cuestiones administrativas el planteo del gremio para que adelanten los fondos que tiene que aportar Nación.

El paro de colectivos lanzado la semana pasada por la UTA, el séptimo desde mayo cuando el gremio decidió la medida por el atraso en el pago del salario y el cobro de las cuatro cuotas de un bono decretado por el gobierno nacional que debían pagar las empresas que todavía deben dos, fue ratificado ayer en una asamblea de delegados en la que se repasó el estado de situación que, en palabras de Copello, "es inaguantable". En diálogo con Rosario/12, el dirigente gremial agregó: "Hace siete meses que venimos financiando el pago desdoblado porque nos genera una descompensación económica y nos va incrementando las deudas que tenemos a través de los intereses que tenemos que afrontar, el ánimo está muy caldeado".

Copello sostuvo que el conflicto laboral se explica porque "los fondos de la Nación no llegan y no han encontrado una forma de adelantar esos fondos y recuperarlos después”. En ese sentido, Copello consideró que para resolverlo las empresas, a través de un crédito, el gobierno provincial y la Municipalidad podrían poner la parte que le corresponde a Nación y después recuperarlo. También discrepó con el pedido de mantener el sistema para recaudar más. "Trabajamos casi dos meses continuamente, ¿y dónde fue la recaudación?", planteó el titular de la UTA.

Miatello reiteró ante la consulta de este diario que la semana pasada adelantó el subsidio a las empresas para completar el 50 por ciento del salario de octubre de los choferes. "Banco el derecho de los trabajadores al paro, pero creemos que es interesante mantener la actividad, porque aunque esté viajando poca gente eso genera algo de recaudación", consideró el funcionario, quien estimó en un 23 por ciento de la carga de un día normal.

"En la ciudad Santa Fe, donde no hay paro desde hace varios meses, se está llegando a una carga del 40 por ciento. De mantener un poco la actividad, se empieza a generar algún recurso para que no sea todo subsidio. Por eso no veo práctica la medida, ya que los días de paro (hoy sumarán 83 días en lo que va del año) pasás a cero recaudación, hay que hacer un esfuerzo entre todos para sostener el sistema y las fuentes de trabajo", agregó Miatello.

Consultado por el pedido del gremio para que provincia y el municipio adelanten más fondos y después los recuperen cuando lleguen los aportes de Nación, el funcionario señaló: "No es tan sencillo, administrativamente no es posible". Por otra parte, aclaró que los fondos girados a las empresas que operan el sistema, que se transferían a mes vencido, se están pagando por adelantado, para que los trabajadores tengan acreditada una parte del sueldo, el mismo criterio que utiliza la Municipalidad con el Fondo Compensador. Respecto a la llegada de la cuota del subsidio nacional, hasta ayer Miatello no tenía precisiones aunque esperaba que se transfieran esta semana.