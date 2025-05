Ágnes Erőss, doctora en Geografía Humana, nació en Hungría, investiga la migración de la minoría húngara étnica que vive en Transcarpatia, la región más occidental de Ucrania y desarrolla un proyecto de investigación llamado FemNinImm (acrónicmo de Female, Minority, Inmobility), que aborda el aspecto de género en quienes mantienen su residencia en zona de migraciones, así como también el "posible impacto de la guerra en los roles de género en Europa Central y Oriental". Ágnes, de 44 años, estuvo en Rosario para llevar adelante el conversatorio “El género en guerra: instantáneas de Ucrania y Hungría”, en una presentación que entrelazó “su trabajo de campo y vivencias personales como investigadora soltera en Europa del Este”.

“Las personas obligadas a huir de su país o lugar de residencia debido a la guerra u otros conflictos suelen sufrir discriminación, no solo al dejar sus hogares, sino también al llegar a un centro de recepción o un lugar considerado seguro”, continúa su respuesta, en inglés, por correo electrónico, ya que la entrevista se realizó tras su paso por Rosario.

“En el caso de Transcarpatia, es importante destacar que es una región pacífica de Ucrania, donde no han ocurrido operaciones de combate. Aun así, la guerra forma parte de la vida cotidiana: sirenas antiaéreas, cortes de energía, procesiones fúnebres de soldados caídos en el frente son comunes en Transcarpatia”.

La guerra extiende sus filamentos. “No hay duda de que la guerra afecta gravemente a toda la población ucraniana, incluidas las mujeres y las personas LGBT. En mi campo de estudio, como no hubo combates, la población no ha sufrido la violencia sexual asociada a la guerra en el Este. Encuestas en Ucrania indican que podría haber un aumento en los casos de violencia doméstica, muchos de los cuales no se denuncian”, asegura Ágnes, que está estudiando español.

La Argentina de sus sueños

Ágnes Erőss es investigadora postdoctoral en la Free University of Bozen-Bolzano (Italia) con beca Marie Curie. Vive en Italia desde enero de 2025. Doctora en Geografía Humana por la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, ha sido investigadora visitante en instituciones de Polonia. Llegó a Rosario invitada por el Centro de Investigaciones Feministas y Estudios de Género (CIFEG) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Ágnes deseaba conocer Argentina. "Era mi país soñado, es una joya para una geógrafa, ya que cuenta con una naturaleza, paisajes, clima y entornos dramáticos increíblemente ricos. Cuando estaba trabajando en la solicitud de mi beca posdoctoral, en el verano de 2023, y no había salido de mi habitación en días y todo parecía desesperado, una noche simplemente compré mi billete a Buenos Aires, lo cual fue una gran inversión teniendo en cuenta mi salario de investigadora en Hungría", relata por correo electrónico.

Llegó por primera vez en noviembre de 2023 (pocos días después de las elecciones presidenciales). "Y la realidad superó con creces cualquiera de mis sueños. Quedé hipnotizada por la belleza del país y la amabilidad de su gente", sigue su relato, que incluye un mes en Rosario en 2024. Así conoció el Cifeg, hizo contacto con su directora, Mariángeles Camusso y con Rocío Moltoni, y pudo presentar su investigación para la comunidad universitaria.





El espejo de la ultraderecha húngara

Ágnes viene del país que criminaliza a la población LGTBIQ+, donde las políticas de restauración de la familia tradicional toma tintes más agresivos, un gobierno iliberal, así lo define. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, es uno de los íconos de la ultraderecha mundial. Estuvo en la Argentina para la asunción de Javier Milei, el 10 de diciembre de 2023.

La situación de las mujeres y población LGTBIQ+ es una de las preguntas. “Según los últimos datos del Instituto Europea para la Igualdad de Género (EIGE), Hungría ocupa el último lugar entre los países de la Unión Europea en cuanto a igualdad de género en el poder (tanto poder político como económico), y junto con Rumanía y Grecia, se encuentran en los últimos puestos del índice global de igualdad de género del EIGE. En la última década, este índice apenas ha mejorado en Hungría”, apunta la investigadora, quien recurre a Investigaciones relacionadas que “muestran que las consecuencias de la pandemia de Covid también recayeron más sobre las mujeres que sobre los hombres (por ejemplo, en el desequilibrio en la distribución de tareas, mayores responsabilidades de cuidado, menor flexibilidad por parte de los empleadores)”.

El gobierno húngaro prioriza a las familias heteronormadas e incrementa la natalidad. Para ello, “ha introducido en los últimos años una serie de medidas para ayudar a las familias con al menos dos hijos. Una de estas medidas es la exención del impuesto sobre la renta para madres, que anteriormente se aplicaba sólo a madres con cuatro hijos, pero que, según una regulación reciente, pronto también se aplicará a madres con dos o tres hijos. Sin embargo, quienes crían a sus hijos solas o no tienen hijos -ya sea por decisión propia o por razones de salud- quedan excluidas del generoso sistema de apoyo familiar”.

Cruce fronterizo de Hungría a Ucrania. La foto fue tomada en la estación de cruce fronterizo en el lado húngaro de la frontera, en la ciudad llamada Záhony, en octubre de 2024.

Esta promoción tan concreta de la maternidad tiene efectos políticos. “Los expertos cuestionan la sostenibilidad de estas medidas y señalan que básicamente benefician adicionalmente a las familias con mayores ingresos”, planta Ágnes y añade, desde su experiencia personal, “que estas medidas y la promoción de la maternidad como ‘la tarea’ o ‘el rol más hermoso de la mujer’ generan tensiones entre las mujeres y una carga psicológica significativa, especialmente para aquellas que, por ejemplo, se han comprometido a tener cierto número de hijos en un período determinado de tiempo”. Es decir que, para acceder a un préstamo para comprar una vivienda, una mujer debe asumir ese compromiso. En este punto, surgen ganas de decir raro pero cierto.





Migraciones, identidad y guerra

El proyecto actual de investigadora, FemMinImm, explora las estrategias familiares e individuales en contextos marcados por la migración transnacional, guerra y política identitaria en comunidades periféricas de Ucrania Occidental.

-¿Qué te llevó a explorar este tema?

-Transcarpatia es una de las regiones más fascinantes de Europa Central y del Este, con una historia turbulenta. Ha presenciado varios cambios de fronteras en los últimos cien años. Formó parte del Reino de Hungría antes de 1919 y entre 1939 y 1944; en el período intermedio perteneció a Checoslovaquia. Tras la Segunda Guerra Mundial, fue incorporada a la República Socialista Soviética de Ucrania y, desde 1991, forma parte de la Ucrania independiente, compartiendo fronteras con Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía.

-¿Esta diversidad se mantiene?

-Aunque la diversidad étnica que caracterizaba a la región hace 100 años ha disminuido, las minorías étnicas aún representan alrededor del 20% de sus 1.26 millones de habitantes, según el último censo de 2001 (principalmente húngaros, rumanos, rusos, romaníes y personas que se identifican como rusinos o rutenos). Los húngaros étnicos, que habitan densamente la zona fronteriza entre Ucrania y Hungría, constituyen la minoría étnica más numerosa.

-¿Cómo desarrollaron la investigación?

-Junto con mis colegas del Instituto Geográfico del Centro de Investigación de Ciencias Astronómicas y de la Tierra HUN-REN en Budapest, realizamos varios trabajos de campo en Transcarpatia desde 2016 para explorar las estrategias migratorias de la minoría húngara étnica. Es importante saber que en Transcarpatia, tras 1991, la migración laboral circular transnacional se convirtió en una estrategia general de vida familiar. Tras el Euromaidán y el estallido de la guerra en Donbás en 2014, la migración se volvió tan esencial que los anuncios de agencias de visado y las empresas de reclutamiento inundaron las vallas publicitarias y estaciones de autobuses.

-¿Qué características distintivas tenía esa migración?

-Se trataba de una migración específica por género, lo que significa que, principalmente, los hombres de la familia cruzaban la frontera para trabajar en Hungría o en otros lugares de Europa en turnos de 2-3 meses y regresaban por algunas semanas entre cada turno. Sin embargo, durante las rondas de trabajo de campo, me interesé cada vez más por quienes no abandonan la región, sino que se quedan en Transcarpatia, es decir, las mujeres: abuelas, madres, esposas, hijas y hermanas. La movilidad e inmovilidad están entrelazadas: la migración de algunos miembros de la familia (en mi investigación, principalmente hombres) es necesaria para la supervivencia (económica) de la familia, pero su movilidad se realiza a través de la inmovilidad de otros miembros que mantienen la familia y el hogar.

Cartel de reclutamiento en Uzhhorod, Transcarpatia, noviembre de 2024. En Ucrania, las unidades militares tienen derecho a reclutar soldados directamente. Esta cartelera es el anuncio de reclutamiento de una de esas unidades militares.





-¿Cuáles son las marcas del desequilibrio de género?

-El desequilibrio de género era especialmente evidente en pueblos pequeños, como uno llamado Hudya en ucraniano, Gődényháza en húngaro, donde desde 2021 he estado trabajando en un documental con mujeres locales. Me fascina la resiliencia, la fuerza y la genuina amabilidad de las mujeres que conocí en el pueblo. Al estudiar las estrategias de (in)movilidad, mi objetivo es comprender mejor cómo se negocian los roles de género en las familias y cómo la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania impacta las estrategias de (in)movilidad y las ideas sobre los roles de género en la región. En 2024, obtuve una beca postdoctoral Marie Skłodowska Curie (MSCA), que me permite continuar el trabajo de campo y finalizar mi documental en la Universidad Libre de Bozen-Bolzano en Tirol del Sur, Italia, con el apoyo de la Provincia Autónoma de Bozen-Bolzano.

Cuatro tipos de estrategias

Ágnes Erőss despliega los cuatro tipos de estrategias de las familias transcarpáticas que detectaron en su trabajo de campo.

Textualmente:

" Hombres en edad militar salieron de Transcarpatia , mientras las mujeres se quedaron en casa y, en ausencia de los hombres, intentan asumir las tareas que ellos solían realizar, viajando con los hijos a Hungría u otros lugares para visitar al padre/marido que trabaja en el extranjero, con el fin de mantener unida a la familia. En zonas cercanas a la frontera, esto suele significar migración de fin de semana. Aun cruzando a pie (lo más rápido), toma entre 40 minutos y 2 horas, algo muy exigente especialmente si se viaja con niños pequeños".

, mientras las mujeres se quedaron en casa y, en ausencia de los hombres, intentan asumir las tareas que ellos solían realizar, viajando con los hijos a Hungría u otros lugares para visitar al padre/marido que trabaja en el extranjero, con el fin de mantener unida a la familia. En zonas cercanas a la frontera, esto suele significar migración de fin de semana. Aun cruzando a pie (lo más rápido), toma entre 40 minutos y 2 horas, algo muy exigente especialmente si se viaja con niños pequeños". " La esposa e hijos siguieron al esposo , que se estableció en el extranjero, pero como solo las mujeres pueden cruzar la frontera, ellas se encargan del cuidado de los familiares mayores y las propiedades que quedaron en casa".

, que se estableció en el extranjero, pero como solo las mujeres pueden cruzar la frontera, ellas se encargan del cuidado de los familiares mayores y las propiedades que quedaron en casa". " La familia entera permaneció en Transcarpatia , y los hombres, para evitar el reclutamiento, viven de forma encubierta o buscan inmunidades (por ejemplo, trabajos estratégicos, estudios universitarios, voluntariado)".

, y los hombres, para evitar el reclutamiento, (por ejemplo, trabajos estratégicos, estudios universitarios, voluntariado)". "Los miembros mayores se mudaron a Hungría (típicamente abuelos), donde establecieron un lugar seguro al que los miembros más jóvenes pueden acudir si es necesario".

Considera que “lo común en todos los casos es que, independientemente de si el esposo está o no, las mujeres asumen cargas adicionales y son las más móviles. Además de que sus tareas de cuidado se han intensificado, han tenido que encargarse de tareas tradicionalmente masculinas: cortar el césped, comprar leña, encender el generador, arreglar desperfectos en casa, y muchas aprendieron (o reaprendieron) a conducir. También se observa una alta demanda de trabajo femenino en fábricas locales”.

El poder de la conversación

A la hora de combatir estas nuevas formas políticas autoritarias, Ágnes Erőss prefiere no opinar, ya que no forma parte de un movimiento específico en Hungría, prefiere referirse a su experiencia personal. “Si tuviera que destacar un factor, subrayaría la importancia del involucramiento personal. El año pasado, hice voluntariado en un distrito de Budapest para colaborar en una causa que me importaba, y descubrí que -aunque a veces no fue fácil- fue muy gratificante estar presente físicamente en el espacio público, dirigirme directamente a las personas, tratar de hablar con ellas e iniciar conversaciones”, responde.

“Hubo quienes no nos escucharon o nos hablaron de forma grosera, pero en muchos casos, la gente se alegraba de que les preguntáramos su opinión, de detenerse a conversar, de que sus sugerencias o ideas fueran escuchadas. Muchas personas estaban completamente desinformadas sobre sus derechos u oportunidades, o la información relevante no les había llegado”.