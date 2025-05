Ni luz, ni gas, ni techos, ni paredes, ni zapatillas, ni ropa. María Rosa Sardina, joven madre soltera de dos hijos que vive en la comunidad wichí La Golondrina, sobre la ruta nacional 81, en Hickman, en el departamento San Martín, graficó así el abandono que sufren las más de 70 familias que viven en el lugar, con unos 50 niños.

Su preocupación radica en la llegada de las temperaturas frías, lo que potencia la desprotección de las familias de la comunidad. “Los chicos van a la escuela y no tienen calzado ni ropita. Por eso pedimos ayuda a Salta”, contó a este diario.

Sardina contó que hay chicos y adultos con discapacidades y también estarían necesitando sillas de rueda.

“El agua sale con olor feo. Viene del pozo de Hickman y de allí llega a La Golondrina, Misión del Medio y La Paloma”, contó. Su sospecha es que el agua se descompone porque esta red es de cañerías viejas, “muchos chicos se nos enferman. Ya a alguno le agarró diarrea y fiebre. Y hay muchos casos de piedrita en la vesícula. Yo soy una de la que está con el problema y nada de operación y estoy aguantando el dolor”, relató. Afirmó que está desde febrero con dolor de vesícula y si bien le dijeron que debía operarse, “aun no me dan turno para la operación”.

“Hay gente que no tiene casa y cuando llueve se moja todo. Y muchos duermen en el piso”, siguió sobre las condiciones de vida en su comunidad. "Somos humanos. No necesitamos tener tele o plata, sino un lugar donde los chicos duerman tranquilos. Viene el frío, van a faltar colchas y los niños se enferman. Y todos sabemos que si tenemos las manos sucias se llenan de bichos. Y si no tienen agua limpia (para lavarse las manos), van a contagiarse”, advirtió.





“Mucha gente dirá que los chicos están acostumbrados. Pero es porque el gobierno los tiene abandonados. Los niños merecen tener su cama, su casita y no deberían ir descalzos a la escuela”, insistió.

Diarrea e infecciones respiratorias

La preocupación de María Sardina se enmarca en los datos estadísticos de la provincia respecto de la situación epidemiológica que se atraviesa en esta época.

El Ministerio de Salud Pública informó que hasta la semana epidemiológica 19, comprendida entre el 4 y el 10 de mayo, en Salta se notificaron 25.663 casos de diarrea aguda en lo que va de 2025. En la última semana epidemiológica hubo 789 personas con esta enfermedad.

En cuanto a las infecciones respiratorias agudas (IRA), se acumulan casi 9 mil casos. Solo en esa semana se registraron 1.019 casos. En cuanto a bronquiolitis en menores de 2 años se registraron 163 casos, con un acumulado de 3.071 en lo que va del año. Y se diagnosticaron 269 casos de neumonía, con un acumulado de 3.124 en 2025. Desde la Coordinación de Epidemiología ya se había indicado que se observa “un aumento sostenido en las notificaciones de casos de ETI (enfermedades tipo influenza), con respecto a la semana anterior, el corredor endémico se ubica en zona de brote”.

También aumentó la cantidad de personas internadas. En la semana epidemiológica 18 hubo 103 internados, mientras que en la última semana epidemiológica hubo 263 pacientes hospitalizados.

Operativos en comunidades aisladas

La directora de Atención Primaria de la Salud (APS), Adriana Magdaleno, informó que se desplegó un operativo en comunidades a las que deben llegar en helicóptero porque siguen aisladas por las lluvias.

Es el caso de la comunidad San Patricio, población del municipio de Rivadavia Banda Sur, en dl departamento Rivadavia, que también fue afectada por la crecida del río Bermejo.

“A San Patricio, el equipo conformado por médico, enfermero y agente sanitario tuvo que llegar en helicóptero, porque debido a las intensas lluvias las condiciones de los caminos no permiten el tránsito de vehículos”, comentó Magdaleno. Añadió que “ahí viven unas 100 familias originarias". Ahí se hicieron "visitas domiciliarias con atención médica, colocación de vacunas, control de embarazadas y de niños sanos”.





En el operativo también se atendió a más de 240 niños en potencial riesgo nutricional.

La funcionaria sostuvo que profesionales de las direcciones de APS, Materno e Infancia yNutrición y Alimentación Saludable y de los programas de Inmunizaciones y de Salud Intercultural están yendo de manera periódica a poblaciones más alejadas. “Estamos trabajando en la zona donde la situación epidemiológica es más compleja por las infecciones respiratorias, supervisando el funcionamiento del sistema de salud y reforzando a los equipos locales”, dijo.

Asimismo, recordó que durante las últimas semanas se trabajó en Rivadavia Banda Sur, La Unión, Apolinario Saravia, Coronel Mollinedo, Morillo, Los Blancos, Pluma de Pato y San Patricio, todas poblaciones del departamento Rivadavia.