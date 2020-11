Homo Estudioso

Desde Barcelona

UNO Un estudio apunta al origen del coronavirus fuera de Wuhan. Un estudio de 2007 advirtió que los coronavirus era una "bomba de relojería" en China. Un estudio calcula que los casos de covid-19 en China podrían ser cuatro veces más que los notificados. Un estudio concluye que el coronavirus entró en España por Vitoria el 11 de febrero de 2020. Estudio: el nuevo coronavirus ya estaba en Barcelona en marzo del 2019. Un estudio revela la preocupación de los europeos por el coronavirus mucho antes de que los gobiernos reaccionaran. Los enjuagues bucales orales pueden desactivar al coronavirus, según un estudio. Según un estudio, en el coronavirus importan más los genes que el grupo sanguíneo. La melatonina es capaz de bloquear al coronavirus, según un estudio. El riesgo de contagiarse en un avión es "prácticamente inexistente" según un estudio. Estudio: "mínimo riesgo de contagio en el fútbol". Un estudio muestra que la humedad influye en la propagación del coronavirus. Un estudio sugiere que el clima seco aumenta el riesgo de covid-19. Un estudio confirma que haber pasado por una infección por otro tipo de virus --como el del resfriado común-- puede disminuir la gravedad del covid-19. Un estudio sugiere que los anticuerpos adquiridos por coronavirus estacionales --como el del resfriado común-- no podrían protegernos contra covid-19. Varios estudios apuntan a que la vacuna de la gripe potenciaría la inmunidad frente al virus. Estudio que vincula la vacuna de la gripe con mortalidad por covid-19 no está avalado por la comunidad científica. El cierre total de bares no es necesario, según un estudio. Estudio: Los jóvenes disparan los contagios de covid-19 por ocio nocturno. Un estudio puede explicar por qué las niñas y los niños son menos susceptibles al Covid-19. Los niños transmiten poco la covid, según un estudio. Niños: mortal arma bacteriológica contra padres y abuelos, advierte estudio. Un estudio determina que los insultos y malas respuestas de hijos a padres aumentaron en el confinamiento: De permitir el "tío, no me taladres" se pasa al "payaso" y se acaba en "ojalá te mueras". Un estudio asegura que la crisis de la covid-19 ha acentuado la brecha de género y de clase. Un estudio podría explicar por qué afecta más a los hombres. Un estudio confirma que la fatiga como síntoma del coronavirus afecta más a las mujeres. Un estudio concluye que el confinamiento ha reducido un 80% los contagios potenciales. Reducir la movilidad no es efectivo para contener el coronavirus. Un estudio sugiere que las personas que han padecido la enfermedad del dengue podrían tener nivel más alto de inmunidad al coronavirus. La covid dura una semana menos entre quienes tienen cefalea, según estudio. Un estudio revela que el coronavirus agrava los problemas auditivos. Un estudio sugiere que una cepa de coronavirus en cerdos puede tener el potencial de propagarse a los humanos. Un estudio en perros de España revela que el 16% presenta inmunidad. Un estudio descubre que los perros pueden ser adiestrados para detectar positivos en coronavirus. Estudio: ¿Cómo pueden las luciérnagas ayudar a cuantificar anticuerpos de covid-19? Un estudio determinaría que los pacientes que han recibido remdesivir tienen un 81% de posibilidades menos de fallecer. Primeros resultados del estudio Solidarity de la OMS indican que el remdesivir “parece tener poco o ningún efecto sobre la mortalidad entre pacientes hospitalizados”. No existe estudio sobre las propiedades del eucalipto contra la covid-19. Estudio determina que el aceite de coco virgen destruye al covid-19. Ingrediente de la marihuana reduciría síntomas graves de covid-19, revela estudio. Un estudio analizó el efecto de la leche materna humana en células expuestas al virus comprobando que mata a la mayoría de las cepas vivas del virus. Un estudio demuestra el empeoramiento de la calidad de vida profesional del personal sanitario a causa de la pandemia. Un estudio señala que un tipo de luz UV desactiva el covid-19. Un estudio afirma que la covid-19 causa lesiones neurológicas en uno de cada siete infectados. "Tenemos pruebas de que dormir bien ayuda a prevenir cualquier tipo de infección", afirma estudio. Las mascarillas y pantallas no protegen, advierte estudio. Mascarillas son imprescindibles, según estudio. Estudio debate la posibilidad de llevar mascarilla en casa. La gente miente más y mejor desde que lleva mascarilla, descubre un estudio. Los estudios de Pfizer anuncian vacuna con un 90% de efectividad. Estudios adelantados por Pfizer no aclaran del todo la efectividad de su vacuna y se teme provoquen, más allá de la euforia de los mercados, nuevos descuidos en la población en cuanto a las medidas de prevención. Estudios otorgan un 92% de efectividad a la vacuna rusa y un 94,5 % a la de Moderna. Estudios insisten en que cualquier vacuna para la covid-19 aprobada este año tendrá una efectividad, como mucho, de un 60%. Estudio revela que sólo el 50% de la población está dispuesta a vacunarse. Un estudio revela que el coronavirus se concentra los vestuarios de los hospitales. Los inodoros pueden estar propagando el coronavirus, según un estudio. Estudio: el aire acondicionado en espacios cerrados esparce el virus. Un estudio determinó que el uso de cigarrillos electrónicos multiplica por cinco el riesgo de contraer coronavirus. Un estudio muestra que la nicotina podría proteger de la covid-19. Las personas con obesidad tienen un 48% más de posibilidades de morir por coronavirus, según estudio. Un estudio asegura que las PCR podrían detectar virus antiguos y dar falsos positivos de coronavirus. La crisis del covid también amenaza al 'Gordo' de Navidad según estudio: 30% de caída de ventas. Las aves cantaron más bajo y se comunicaron mejor durante el confinamiento, afirman estudios. Un estudio demuestra la capacidad que tiene el virus de permanecer en superficies. Nuevos datos cuestionan que el virus se transmita a través de superficies. Reciente estudio especifica que el virus permanece activo en la piel humana durante nueve horas: cinco veces más que el de la gripe. Un nuevo estudio sugiere que el coronavirus no es tan mortal. Un estudio pronostica que el coronavirus dejará 15 millones de muertos. Un estudio detecta que la capacidad de infección del covid-19 desaparece a los 10 días. Un estudio detecta que la capacidad de infección del covid-19 recién desaparecería a los 90 días. Un estudio sugiere que la inmunidad al covid-19 dura toda la vida. Un estudio determina que las secuelas --muchas muy graves-- del covid-19 duran toda la vida. La inmunidad al covid-19 se perdería como mucho a los seis meses. Un estudio señala que la inmunidad frente al covid-19 es de muy corta duración. Estudio predice que habrá brotes anuales de covid-19. El coronavirus ya no existe clínicamente, según un estudio.

DOS Un estudio hecho por Rodríguez --a partir de tanto titular recopilado en su carpeta coronavírica-- concluye que la sobreexposición a noticias sobre estudios al covid-19 facilita el contagio y muerte y resurrección del infectado para, enseguida, volver a infectarse leyendo acerca de próximos estudios a estudiar el tan estudiado pero con muy mala nota virus.