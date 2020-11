Ecos festivos de una diversidad de voces

Este año, por primera vez en 28 de Festival Internacional de Poesía de Rosario, no vienen lxs poetas pero viene la poesía. Vienen sólo sus voces, y su imagen fantasmal. La vigésimoctava edición del FIPR será una fiesta de poetas Eco y no de poetas Narciso; o sí, pero en una versión literal del mito, la del ahogo en la fascinación del propio rostro espejándose junto a otras caras en la reunión de Zoom, en la transmisión de You Tube. Por https://www.youtube.com/c/FestivalInternacionaldePoesíadeRosario se transmitirá todo. Lxs poetas locales grabaron previamente en locaciones; pero las voces del interior, como se decía; vienen desde interiores y veremos tal vez sus bibliotecas, con fortuna una gata que se cruce en forma gatuna y oportuna. Es un Festival sin bares, sin hoteles, sin visitas a cárceles ni a escuelas. Vienen las voces de la diversidad: la voz trans de la artista Susy Shock. La voz trilingüe de Alba Eiragi Duarte Portillo (ava guaraní, guaraní paraguayo y castellano); la voz en lengua Ty’añ (chol) de Juana Peñate Montejo, del Ejido Emiliano Zapata (Chiapas, México); la voz nahuátl del bailaor mestizo Karloz Atl (México); la voz no binarie del poeta nigeriano Logan February; la voz del poeta, artista y músico paulista Arnaldo Antunes; la voz venezolana de Gina Saraceni, la uruguaya de Claudia Magliano, la voz italiana de Isabella Leardini, la asturiana de Laura Casielles, la voz barcelonesa de Maite Martí Vallejo y desde Tel Aviv la voz hebrea de Tal Nitzán (hija de argentinos). Desde Chile llega la voz de María José Ferrada; desde Buenos Aires, la de Julián López. Voces argentinas del exilio y del éxodo se verán volver: Luisa Futoransky desde París; David Wapner, desde Israel. Cada voz expresa la potencia de un cuerpo.

La ciudad anfitriona estará muy bien representada. Invitada de honor es María Negroni (1951), junto a un seleccionado local de lujo: Adriana Borga (1961), Mario Varela (1969), Guillermo Bacchini (1967), Julieta Lopérgolo (1973), Anabel Martin (1979), Federico Rodríguez (1978) y su coetánea Morena García ("Militante. Travesti. Trabajadorx"). Desde Santa Fe, transmiten Alejandra Bosch y Franco Rodríguez; desde Wheelwright, la poeta bonaerense Sandra Siemens; desde Ituzaingó (Corrientes), Franco Rivero. Desde Paraná, Tin Roda regresará un poco a Rosario. Desde Córdoba llegará la voz de la poeta puntana Flor López; desde Las Talitas (Tucumán), la del artista, humorista y poeta Marcos Bauzá.

¡También leerán lxs poetas muertxs! En las mesas de lectura se intercalarán videos de archivo, registros de autores y autoras que pasaron por otras ediciones del Festival. Anfitrionas de las mesas de lectura serán poetas con un recorrido vinculado a la historia del FIPR, y también se podrá escuchar a les jóvenes que participan de la Residencia que este año es coordinada por Cristian Molina. Entre los conversatorios se destaca, el jueves a las 15, "Un puente de palabras" entre las galardonadas escritoras María Rosa Lojo (Argentina) y Olga Novo (España), con la coordinación de Luis Medina. Será virtual por YouTube la tradicional función trasnoche, desde las 22, presentada por Marianela Luna. Una novedad es el "Espacio Irupé", dedicado a les niñes y las escuelas. A manera de programa de mano, la programación está en: https://fipr.com.ar/cronograma/

Hoy se transmitirán por YouTube el taller de estrategias de presentificación escénica y perfomática de poemas por Sebastián Villar Rojas (de 10 a 12); la mesa “La poesía como bibliografía” (herramientas para abordar la poesía con niñas y niños pequeños, a las 16); una conferencia sobre la imagen poética, onírica y plástica, a las 17:30; y la segunda mesa de lectura, con retransmisión el jueves 19, a las 17hs, por 5RTv. En Lectura de archivo reviviremos algunos la convocante lectura de Juan Gelman en el FIPR de 1996.

María Negroni

Mañana a las 16, Laura Vilche coordinará un panel de lectura de poesía para niñxs, con María José Ferrada, Sandra Siemens, Mario Varela y David Wapner. Podrá seguirse en vivo en YouTube lo mismo que el conversatorio de “Poetas de la tierra”, con Alba Eiragi Duarte, Juana Peñate Montejo, Karloz Atl y Viviana Ayilef, y la tercera mesa de lectura (con retransmisión el viernes 20, a las 17hs, por 5RTv), donde la poeta anfitriona será María Lanese y la Lectura de archivo rememorará al recordado poeta rosarino Edgardo Zotto (1947-2014). La función trasnoche dará tres minutos de voz a cada unx de cuatro poetas invitadxs, a dos poetas anfitrionas (Mercedes Gómez de la Cruz, Nora Hall), a poetas que participan de otras actividades del FIPR (Anaclara Pugliese, Florencia Giusti, Laura Peretti, Osvaldo Aguirre, Elena Anníbali) y a les poetas residentes Anthony Guerrero Zambrano, Fernanda Jurado, Morena Ponce, Ana Belén Nahuz y Anaís Luâ.

El viernes, a las 15:30 se podrá seguir el taller de poesía para adolescentes que coordinan María Belén Campero y Rosario Spina; a las 17, una conferencia de Eduardo D'Anna. La mesa de lectura, a las 19 (con retransmisión el sábado 21, a las 17hs, por 5RTv) tendrá en Lectura de archivo: a Macky Corbalán (Cutral-Co, Neuquén, 1963-2014). La función trasnoche contará con Florencia LoCelso, Andrea Ocampo, Mariana Vacs, Analía Giordanino, Matías Heer, Sebastián Villar Rojas y un videopoema sorpresa, y lxs residentes César Juárez, Martina Lucas, Caire Alfaro Fonseca y Rassiel Zabala.

El sábado. a las 15, se transmitirá la primera lectura de la Residencia. El conversatorio de las 17 tratará de “Poesía en contextos carcelarios”, con Florencia Giusti, Mauro Testa, Graciela Rojas, Elías Montenegro, Laura Peretti y otres. La mesa de lectura de las 19 se retransmitirá el domingo 22, a las 17hs, por 5RTv. La anfitriona será Nora Hall y en Lectura de archivo se evocará a Hugo Padeletti (1928-2018). En trasnoche leerán invitades, anfitrionas, poetas de otras acividades del Festival y les residentes Víctor Eduardo Rettore, Andrea Martín, Agustín Poncio, Valentina Dos Santos Alsina y Fabrizio Sánchez Espínola. El domingo continúan las actividades y cierra la lectura de Susy Shock.

La Feria de Editoriales funcionará con el sistema de ventas por Internet a través del sitio web del Festival mediante la página https://fipr.com.ar/combos-de-las-editoriales/ Los "combos" son pares de libros que se ofrecen a un precio mucho menor que en librerías. El Festival virtual es un modo de proteger la salud en el contexto de pandemia, con esta consigna: "La poesía se vuelve hoy completamente imprescindible, una herramienta de supervivencia y acompañamiento". Más información sobre instituciones organizadoras, curadorxs y poetas homenajeades en https://www.pagina12.com.ar/304931-poetas-reunidos-en-el-espacio-virtual y en el sitio web del Festival: https://fipr.com.ar/