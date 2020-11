Un grupo de choferes del transporte urbano de pasajeros de Rosario realizará hoy una marcha para reclamar por los salarios adeudados --que provocó un nuevo paro por tiempo indeterminado-- y , si bien la Unión Tranviarios Automotor (UTA) aclaró que no organiza la protesta, adelantó que le dará apoyo "si los compañeros así lo solicitan". El titular de la delegación local Sergio Copello aclaró que si bien el gremio no organiza la marcha prevista para este miércoles a las 11, "si los compañeros nos piden que los acompañemos lo vamos a hacer como lo venimos haciendo todo este tiempo".

Copello se refirió al conflicto que mantienen los choferes --que en lo que va de la pandemia registraron 82 días de paro-- por el sostenido atraso en el cobro de los salarios en tiempo y forma y explicó que "el sector empresario nos adeuda el 50 por ciento de los salarios. El argumento es el de siempre, que no llegaron los fondos de Nación y que por eso no tenemos fecha. La situación se complica, más teniendo en cuenta que estamos en diciembre, con todo lo que eso acarrea. La decisión es que los trabajadores no vamos a pasar este mes con hambre".