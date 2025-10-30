Río de Janeiro comienza a regresar a la normalidad luego de la violenta operación policial sobre el Comando Vermelho en las favela Penha y Alemao. Sin embargo, aún resta identificar todos los cuerpos hallados en el morro, que los propios vecinos trasladaron con el objetivo de que sean identificados y reconocidos por sus familiares.

"Aún no se pudo identificar a los 130 cadáveres", explicó en diálogo con la 750 el periodista Marcelo Claudio, desde Brasil.

De todos, la tensión ha disminuido en las calles, pese a que sigue el temor a un recrudecimiento de la violencia. “Río de Janeiro amanece hoy más tranquila, normal, parece haberse olvidado de las últimas 48 horas donde aparentemente murieron 130 personas porque no se sabe si hay alguno más”, advirtió el cronista.

En el mismo sentido, aseguró que “las autoridades dicen que todos eran delincuentes” y solo “reconocen a cuatro policías como víctimas”.

“Hay más de 15 policías internados y hay otra cantidad de gente internada. La irrupción de la policía trajo torturas y abusos por parte de las fuerzas de seguridad”, denunció en diálogo con la 750.

Según detalló, el presidente Lula da Silva “envió una comitiva encabezada por el Ministro de Justicia para reunirse con el gobernador Cláudio Castro en donde acordaron crear un escritorio para coordinar este tipo de operativos, que no van a terminar, pero por lo menos hacerlos menos letales”.

“Mientras tanto, los familiares de las víctimas hacen filas en las morgues porque el estado brasilero no pudo reconocer ni un solo cadáver de los 130 que hay”, dijo.

Por último, Claudio sostuvo que “hay dos campanas” o dos versiones sobre quiénes podrían ser los fallecidos en el enfrentamiento entre las fuerzas policiales y el Comando Vermelho.

“La policía dice que los familiares de los muertos, cuando los bajaron del mato, les sacaron la ropa militar que llevaban y las armas para hacer pasar que eran gente común. Lo que es claro es que la policía y el estado brasilero siempre usó un sistema de exterminio y de limpieza social en este tipo de operativos”, cerró.