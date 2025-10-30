Diego Maradona en la cancha tocaba y creaba su propia melodía. Algunos lograban acompañarlo y armaban una orquesta que hacía bailar a cualquiera. Fuera de la cancha, cantaba y disfrutaba sin importar el género: tango, cumbia, rock. Las canciones homenaje son infinitas: Rodrigo, Bersuit, Mano Negra, Calamaro, Los Piojos, Ratones Paranoicos. Pero su vínculo con los artistas se reparte en un álbum de fotos y de anécdotas que solo es posible en el Planeta Maradona.

Maradona, el folclore y el rock nacional

En varias ocasiones, Diego subió al escenario de Los Piojos. El himno, Maradó y el capitán ovacionado en vivo. Hoy, Dalma Maradona ha sido la invitada de honor para el bloque maradoneano de cada ritual piojoso.

Pero uno de los instantes más emotivos que compartió Pelusa con la música, tuvo a Soledad Pastorutti como protagonista. "Diego me venía a ver siempre a todos los shows y en mi debut en el Gran Rex se bailó un chamamé. Esa misma canción que le canté en el teatro -Brindis- es la que escuchan muchas veces Messi y los jugadores de esta Selección en las concentraciones", contó La Sole.

Mercedes Sosa también tiene su capítulo, con su presencia en La Noche del Diez. Su amistad era profunda y las miradas de cariño no cesaban en cada encuentro. A Diego le tocó despedirla: "Mercedes Sosa cantaba con una libertad que no la tiene nadie, ni en este país ni en el mundo. Fue la diosa de la libertad", dijo en el funeral que ocurrió en el Congreso.

Rodrigo, Maradona y Cuba es otra anécdota que recorre los libros de Historia. Era el año 2000 y el Potro le cantó en vivo La Mano de Dios. Cuando el cordobés murió, Diego estaba en Uruguay y viajó, con mucha tristeza, para formar parte del velorio.

Maradona con Pappo, con Charly y Sabina, con Juanse, Luciano Pereyra, Los Pimpinela. Hay un catálogo enorme, que supera al fútbol y a la cultura nacional.

Maradona y el rock británico

En Inglaterra, los amantes del futbol quieren y respetan a Maradona. En Manchester, el local de Classic Football Shirts tiene un altar con Diego como protagonista. Es una pequeña sucursal de la Iglesia Internacional Maradoneana.

Ese fanatismo también se replica en distintas bandas: la foto con Queen es, tal vez, una de las más emblemáticas. Fue el 8 de marzo de 1981. Cancha de Vélez. La gira mundial de la banda liderada por Freddie Mercury tuvo una parada -histórica- en Liniers. Ese día, Diego subió el escenario y fue presentado por el cantante como "mi gran amigo Maradona". La imagen más recordada tiene al 10 con una remera británica y a Freddie Mercury con una de Argentina.

El día que Maradona se subió al escenario con Queen

Maradona y los Stones merecen todo un libro aparte. Pero de esa gran historia, se desprende la relación que tenía con Ron Wood. Ronnie era su Stone favorito. De la visita en 2006 hay incontables instantáneas del recorrido nocturno que hicieron juntos. La admiración era inmensa en ambos: “Si Pelé es el Beethoven del fútbol, entonces yo soy Ron Wood, Keith Richards y Bono juntos. Yo soy la pasión del fútbol", diría Diego.

Y si, también tiene foto con Bono, el líder de U2. Ese encuentro también fue en 2006, en uno de los tours que trajo a la banda irlandesa.

Cerca del cierre del milenio pasado, Oasis dominaba la escena del rock. Los hermanos Gallagher son fanáticos del futbol y suelen dedicarle "Live Forever" o "Cigarettes and Alcohol" al mítico capitán argentino. Ellos también tienen su foto. El encuentro fue en 1998, cuando visitaron Buenos Aires para tocar en el Luna Park. Todo ocurrió en un bar. Diego hacía jueguito con la tapa de una botella. Según Liam, "Maradona estaba rodeado de mujeres". El menor de los hermanos también recuerda una 'amenaza': "Un hombre nos advirtió que no iba a ser buena idea que intentáramos irnos con alguna de esas mujeres".

Hubo otros encuentros, pero esa foto quedó plasmada para siempre con el abrazo entre los tres. Noel la exhibe siempre en su sala de ensayo.

En noviembre, Oasis volverá a Argentina y vendrán con Richard Ashcroft. El ex lider de The Verve es hincha de Boca por su amor a Maradona.