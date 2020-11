Prender fuego sobre lo quemado

El secretario de Protección Civil provincial, Roberto Rioja, aseguró ayer que los nuevos incendios en la zona de islas frente a Rosario y el Gran Rosario son "totalmente intencionales". El funcionario, quien está al frente del operativo montado en Alvear para combatir el fuego, sostuvo que en sus últimas recorridas con el avión vigía observó que el 80 por ciento de los focos están en esa zona. Rioja agregó un dato que permite deslizar una sospecha sobre quiénes pueden estar detrás de los nuevos incendios al señalar que están prendiendo lugares que ya fueron quemados hace dos meses y que están en pleno rebrote de pasturas. "Algunos hablan del interés de alguna empresa que quiere hacer algo, otros tendrán maldad, otros serán productores, no lo sé", apuntó.

El funcionario realizó las declaraciones desde el aeroclub de Alvear donde volvió a montarse un operativo de urgencia, del que participaron 12 brigadistas para combatir los siete focos más importantes, puntualmente en la zona de la traza del puente Rosario-Victoria, hacia Victoria. Algunos focos comenzaron a observarse el viernes y la situación no se descontroló porque al día siguiente la lluvia lo impidió. Pero el domingo se produjeron nuevos incendios, generando densas columnas de humo que por efecto del viento cubrieron la ciudad.

Mientras los brigadistas aguardaban la llegada de un helicóptero del Ejército para sumarlo al trabajo junto a dos aviones hidrantes, ya que los focos están en lugares de difícil acceso, Rioja indicó: "Esperemos que en un par de días podamos ir solucionando esto, y ojalá el viento nos favorezca para que el humo no impacte sobre Rosario y el Gran Rosario porque somos conscientes del daño que le causa a la gente que tiene problemas respiratorios, en la vista". El funcionario precisó que otro foco importante está ubicado frente a Arroyo Seco, pero es más fácil de combatir.

Consultado por la actuación de la justicia Federal para identificar a los responsables de los incendios, Rioja señaló: "Han avanzado, llamaron a declarar a 48 personas. En la zona de la capital de Santa Fe detuvieron a una persona que reconoció el hecho y le van a cobrar una multa muy importante. Creo que esas cosas van a hacer que se dejen de producir muchos de estos incendios, que indudablemente son intencionales porque ahora está viniendo el rebrote, más allá de que está muy bajo el río y que eso lo favorece, pero se están prendiendo lugares que ya fueron quemados hace dos meses atrás".

En ese sentido, el titular de Protección Civil dijo que generar incendios en lugares que están en pleno rebrote de pasturas descartaría que detrás de los mismos esté la ganadería, actividad apuntada históricamente por las quemas. "Por eso decimos que no pasa todo por ahí, aunque en un principio sí", amplió el funcionario, para luego referirse a las actuaciones de la justicia entrerriana en un sector de la isla cercana a la traza en la que están combatiendo los incendios. "Por las fotos que pude ver, hubo movimientos que son para armar alguna estructura, no sé si turística, pero nada que ver con un pequeño productor", planteó Rioja.

Por otra parte, el funcionario consideró que no hay demoras en el accionar de las brigadas para combatir los incendios. "Si las islas pertenecen a Santa Fe, actuamos automáticamente. Cuando no pertenecen a Santa Fe, si están lejos en realidad, esperamos que Entre Ríos actúe porque está a 40, 50 kilómetros; vemos la columna, pero ellos la pueden trabajar desde allá por tierra y no armamos este tipo de operativos", explicó.

"Lo que pasa es que cuando sucede esto, que por más que no sean nuestras hemos tenido focos a 24, 22 y 14 kilómetros, pero el viento hacía que el humo venga para acá. Por más que sean de Entre Ríos y estén lejos, nos obliga a trabajar para primero cuidar las viviendas de la gente, ni hablar de cuidar a todos los santafesinos", concluyó el secretario de Protección Civil.