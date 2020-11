"Martillo" Roldán no evoluciona favorablemente

La salud del ex boxeador Juan Domingo “Martillo” Roldán empeora y "su pronóstico y evolución son malos", según lo expresó el director del hospital J.B. Iturraspe de San Francisco, doctor Vicente Valentín, al sitio especializado A la Vera del Ring.



Roldán se encuentra internado desde el jueves pasado en el citado nosocomio por un Covid-19 positivo, y continúa en coma farmacológico con asistencia respiratoria.



"A ‘Martillo’ se le hizo plasma durante varios días: dos sueros, e incluso una unidad con altos títulos de anticuerpo, pero el resultado no fue favorable. Se está trabajando con todos los médicos y el apoyo profesional para tratar de sacarlo adelante. Su pronóstico y evolución son malos”, se lamentó el doctor Valentín.



En tanto, María Elena, la esposa del ex pugilista, recibió el alta tras su internación en la Clínica Carrá de San Francisco. Ella y el ex boxeador recibieron los resultados del hisopado positivo el viernes 6 de noviembre.



Roldán, de 63 años, nacido en Freyre, provincia de Córdoba, fue campeón argentino y sudamericano de los medianos, y tres veces retador al título mundial de la categoría.