Para volver al volante necesitan sus salarios

Los choferes del transporte urbano e interurbano de pasajeros, que decretaron un paro por tiempo indeterminado porque cobraron el 50 por ciento de los haberes de octubre, realizaron ayer una concurrida movilización para visibilizar el conflicto laboral. El secretario General de la UTA, Sergio Copello, reiteró que no levantarán la medida hasta que no cobren la totalidad del salario. El dirigente gremial pidió a las empresas, provincia y municipio que "hagan los esfuerzos necesarios" para que paguen los salarios los primeros días del mes. "Con eso garantizamos el servicio", apuntó Copello, para luego señalar que el intendente Pablo Javkin "tiene la potestad para resolver el conflicto". Javkin dijo ayer que mantuvo reuniones con las empresas y el gremio para ver cómo resolver la situación financiera. "Estamos tratando de coordinar para que no tengamos esta situación de incertidumbre a la hora de abonar los salarios", adelantó.

Luego de concentrar en la sede de la UTA, los choferes marcharon hacia la Municipalidad y después se dirigieron hasta la sede de la Gobernación. La movilización fue tan multitudinaria como la que los trabajadores realizaron el pasado 28 de mayo, en pleno Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO). Desde entonces, el gremio realizó siete paros, todos para reclamar el cobro de los salarios en tiempo y forma.

"Hace siete meses que venimos financiando el pago desdoblado porque nos genera una descompensación económica y nos va incrementando las deudas que tenemos, a través de los intereses que tenemos que afrontar, el ánimo está muy caldeado", anticipaba Copello este lunes. A los trabajadores les pagaron la mitad del sueldo de octubre, a partir de los adelantos que hicieron Municipalidad y Provincia, mientras que las empresas adeudan dos cuotas de un bono decretado por el gobierno nacional.

En la protesta realizada ayer, el titular de la UTA señaló: "Nosotros hemos trabajado dos meses y no tenemos ninguna novedad. Los empresarios, con la recaudación que tienen no manifiestan una voluntad de contribuir con los trabajadores. La plata no está para nosotros y en estas condiciones no vamos a seguir trabajando". Copello agregó que "la primera responsabilidad es de los empresarios, lo dijimos siempre. Sabemos que necesitan de los subsidios nacionales, provinciales y municipales. A todos les hemos manifestado la necesidad de que cumplan, y a veces se pasan la pelota uno con otro".

Al ser consultado sobre si existe la promesa de una nueva reunión, Copello dijo que no hay ninguna reunión programada, para luego señalar que el intendente Javkin "tiene la posibilidad de destrabarlo". Sobre el pago de los salarios, respondió: "No tenemos ninguna novedad y sabemos que la Nación hasta la semana que viene no va a mandar los fondos, con lo cual vamos a seguir con el corte de crédito laboral".

El secretario General de la UTA dijo que acompañaron la marcha de los trabajadores porque "necesitan poder expresarse, en 84 días que llevamos de paro parece que no le entra la bala a nadie, quizás a algunos les moleste que nos expresemos en la calle, y veremos qué resultados tenemos. Somos conscientes de que esto no va a ser mágico, que porque hoy marchemos mañana nos van a pagar".

Para Javkin, la situación se genera porque los subsidios nacionales no llegan en tiempo y forma. "Hemos hablado ayer (por el martes) con el secretario de la UTA y con las empresas para ver cómo podemos resolver la situación financiera en relación a pagar el salario de los trabajadores y después cuando llegue el subsidio nacional, cómo se compensa", dijo el intendente.

Por otra parte, afirmó que la emergencia que le aprobó el Concejo "no va a solucionar el financiamiento, me va a facultar a renegociar contratos porque además tenemos un pliego que ya con 450 mil pasajeros era insostenible". Javkin dijo que utilizará las potestades "para que el sistema sea razonable, para que la gente pueda viajar de la mejor manera posible".