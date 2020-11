La séptima edición del Festival Salta Jazz se podrá disfrutar con público

La séptima edición del Festival Salta Jazz se podrá disfrutar en la capital salteña desde hoy hasta el domingo 22 de noviembre. Hasta el sábado, el festival se desarrollará en el Corredor de la Balcarce, entre las calles Alsina y Ameghino, en el horario de 20 a 23. Mientras que para el domingo 22, Día de la Música, el evento se cerrará con un show de improvisación en el Anfiteatro "Cuchi Leguizamón" del Parque San Martín desde las 19.

El referente del jazz e integrante de Zetas Negras, Martín Misa dijo a Salta/12 que la grilla cuenta con artistas locales y que en cada una de las presentaciones se cumplirán con los protocolos aprobados. La grilla está constituida por Zamar, Juan Pablo Mayor, Fernando Mendieta, Gala Soler Dúo, Zetas Negras, Leo Goldstein, ART Jazz y Daniela Zunino.

Una de las particularidades es que se dispondrán de dos escenarios por día y en distintos locales de la Balcarce, donde los artistas deberán mantener un "ida y vuelta" para evitar las aglomeraciones.

Desde la Municipalidad de Salta se dispuso que se utilizarán las mesas y sillas de los locales, colocados sobre las veredas y las calles, según lo marca el programa “Ganemos las Calles con Responsabilidad”. Cada establecimiento cuenta con el sello Salta Ciudad Responsable que asegura la capacitación en la atención según las normas de bioseguridad.

Los escenarios estarán frente a los siguientes negocios: el jueves en Peña/Búnker y la Vieja estación; el viernes en Mawi y Aruma; y el sábado en Café del tiempo y La soñada. Se recomienda que el público realice reservaciones antes de concurrir al lugar.

Para el cierre del Festival, se dispuso una Jam Sessión que arrancará a las 19 y reunirá a los distintos artistas que improvisarán arriba del escenario. Es el primer evento cultural que la intendenta Bettina Romero permitirá que se realice en el contexto de distanciamiento social.

"Lo bueno es que se pueda volver a hacer el festival, los músicos estuvieron meses sin tocar y la gente con ansias de ver espectáculos", destacó Misa, quien caracterizó la vuelta como una "cadena de favores". Consideró que si el artista vuelve a trabajar, también lo hacen los dueños de los locales que realizan estos tipos de eventos y a su vez, "la gente ve arte en vivo".

Sostuvo que de cumplirse con los protocolos correspondientes en esta "prueba piloto" se abre camino para el regreso de muchos artistas, por eso apeló a la responsabilidad de la ciudadanía para seguir cumpliendo con las disposiciones vigentes.

Para Misa, el jazz "nunca pierda la frescura" y desde que organiza el festival siempre apuntó a que crezca, objetivo que para él se cumple año tras año dado que "hoy hay chicos que van a tocar y que vieron jazz por primera vez en el festival". Señaló que el género "se va agrandando" en la provincia y que lleva consigo una cuestión de "militancia porque no es una música comercial" y que va encontrando "al que quiera estar".

De estreno

El festival también brindará la posibilidad de que se presenten dos nuevas discos: "Nubes lejanas/Música de Salta" de Leo Goldstein Quinteto y "Origen" de Fernando Mendieta. Ambos músicos dialogaron con Salta/12 contando el proceso de grabación en este contexto de pandemia.

Goldstein contó que "Nubes lejanas" se empezó a grabar el año pasado y se terminó de editar en marzo, pero llegó la emergencia sanitaria y la posibilidad de presentarlo ante un público se vio truncada. Al quinteto lo conforman Inti Vilte en bateria y percusión, Ángel Flores en bajo, Pablo Vaca en el saxo, Eugenio Tiburcio en clarinete y claron y el propio Goldstein en piano, voz y arreglos.

El disco reúne 8 temas musicales que representan un viaje por distintos géneros y que guardan un sentido particular para su presentador. "Son clásicos de la música de Salta que me atravesaron", destacó. "Es la música que me llevo más de cerca y que me impactó en el sentido poético que guardan", agregó.

Celebró que todo el disco se realizó junto a grandes amistades. Como fue el caso de "No se quedarme" que contó con la armónica de Fernando Menéndez o "En el umbral del socavón" junto a Cé Colibrí en tambor y Juan Pablo Mayor en trompeta y tambor.



El disco también incluyen temas propios como la zamba "Diez hojitas de albahaca" que tuvo el canto de India Menendez y Diego León. La voz de India también se escucha en "Santamariana" y "Las Golondrinas", y para Goldstein fue una enorme alegría su participación sabiendo que viene del "palo del folclore" en donde "pudimos darle un hilo de jazz, que son las influencias que a mí me gustan", destacó.

"Nubes lejanas", que se puede escuchar en YouTube, cuenta también con imagenes de video a cargo de Carolina Grillo y Juance Barrientos junto a las ilustraciones de Andrés Sierra.

En el caso de "Origen" de Fernando Mendieta, el proceso de grabación tuvo a la pandemia mucho más cerca. Junto a Inti Vilte en bateria y Ángel Flores en bajo, arrancaron a grabar en febrero, pero una parte del disco se tuvo que hacer recién en mayo. Al proyecto se sumó luego Leo Goldstein en la armonía del disco.

"Origen" tiene 9 composiciones instrumentales de Mendieta que guardan influencias de blues, jazz y punk, géneros que lo "habían tocado al momento de componer" y que después sumó a ritmos más originarios de la región, como los afroperuanos y la poliritmia.

Para el músico, las composiciones buscan "expresar emociones y estados de ánimo que fui sintiendo a través de distintos viajes" que realizó por Argentina y Sudamérica. Los paisajes no fue algo que dejó de lado y lo reflejó en la canción "Valles", en referencia a los Valles Calchaquíes de Salta. También están presentes hechos particulares como el nacimiento de su sobrino en "La llegada de Juanma".

En el caso de "Lluvia de Avellaneda" se contó con la participación del músico Juan Pablo Mayor. "Origen" pueden encontrarse en las plataformas de YouTube, Spotify, Amazon, Soundcloud, Deezer y Claro Música.