Detuvieron a una denunciante de abuso sexual a la salida de una pericia psicológica

Una mujer que denunció haber sido víctima de abuso sexual en la habitación que alquilaba en el pasaje Calixto Gauna de la capital salteña, fue demorada este jueves luego de que saliera de una pericia psicológica en la Ciudad Judicial.

Cuando terminó con el trámite relacionado a su denuncia, explicó que al salir no estaba su consigna policial, pero la esperaban dos policías femeninas y uno masculino quienes le explicaron que su custodia se había descompuesto, la llevaron a un móvil donde había un efectivo más y la trasladaron a la comisaría 6 donde la tuvieron demorada en la cocina hasta las 13.

Después se enteró que habían detenido también a las dos amigas que la esperaban afuera del edificio para ir a una manifestación que iban a realizar afuera de la casa del denunciado.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron a Salta 12 que la custodia policial de la mujer indicó que ella había manifestado que quemaría la Ciudad Judicial. Por ello, justificaron la demora policial y dijeron que se ordenó la identificación simple. A dos amigas de la joven, la policía las revisó y les encontró material combustible por lo que las demoraron también, una es menor de edad.

"Este jueves estaba prevista una marcha a las 11:30 afuera de la casa de él (el denunciado). La Policía de la provincia lo protege. El mismo personal policial que me cuida pasa información, seguramente le pasan información a él", manifestó la denunciante.

"Me encerraron en la cocina de la comisaria 6. Me tuvieron demorada hasta las 13.30. Nadie me dijo nada. Después me llevaron, me hicieron revisar con un médico en la Alcaidía. Me trataron como a una delincuente, me dijeron sáquese la ropa, póngase contra la pared que la van a revisar", relató.

"Había dos chicas que tenían un bidón con nafta esperándome a que salga de la Ciudad Judicial, la policía las revisó y las llevó demoradas. Les decían 'ustedes serían responsables de la muerte de una persona'", planteó la mujer.

Cuando la liberaron, la mujer sostuvo que la hicieron firmar un acta en la que le notificaban que debe presentarse en la Fiscalía 1 por delitos a calificar.



La mujer es comunicadora social. Manifestó que el denunciado alquila habitaciones a mujeres en el pasaje Calixto Gauna y tiene vínculos con la Policía. Ella denunció violación, sin embargo, la causa quedó caratulada como abuso sexual simple. La fiscala Cecilia Flores Toranzos se inhibió y ahora está a cargo de la investigación el fiscal Federico Obeid.

La mujer relató que el abuso fue el 5 de septiembre a la madrugada. Dijo que ocurrió al segundo día de alquilar una habitación. Llegó a las 00, se quedó dormida y se despertó alrededor de las 5 con sensación de asfixia y crisis de llanto. "No sabía que pasaba por mi cuerpo, cuando desperté no sabía que había sido violada. Lo que recuerdo es sentir los cuerpos de ellos (denunció un abuso sexual grupal) encima mío y escuchar cuando hablaban en mi habitación y tocaban mis bolsas de mercadería que estaban en el piso", relató. La víctima cree que le pusieron alguna sustancia.

La joven dijo que despertó alrededor de las 5, lloraba, y su cuerpo temblaba, estaba fría. Cuando quiso denunciar en la comisaría 2 entre las 13 y 14 contó que la policía la corrió diciéndole que el denunciado no pudo haberla tocado. Recién le tomaron la denuncia a la noche cuando fue con una amiga y su madre. Señaló que hasta entonces pasó el tiempo y se adulteró el lugar del hecho que no fue resguardado.

La mujer pide que su denuncia pase a un fuero federal, desconfía de la policía y la justicia salteña y manifestó que corre riesgo su vida.