Un cuadro vendido por más de 400 millones de Leonardo Da Vinci podría ser falso

Expertos en arte aseguran que uno de los cuartos más emblemáticos y caros atribuidos a Leonardo Da Vinci, el Salvator Mundi, podría no ser de su autoría. La presunción surgió a raíz del descubrimiento de otra obra de similares características que tendría más huellas del artista.

Se trata de un boceto de Jesucristo muy parecido al Salvator Mundi, aquel cuadro que fue subastado por Christie's en 2017 y vendido a Abu Dabi por la cifra récord de 450 millones de dólares.

El nuevo boceto con tiza roja previamente desconocido, que representa al hijo de Dios con una mirada vacía como su célebre Mona Lisa, se mantuvo en una colección privada en un banco en Lombardía, Italia, antes de que apareciera recientemente, de acuerdo al diario The Telegraph.

"Es una obra notablemente hermosa y refinada y estoy absolutamente convencida de que es un boceto de Leonardo", indicó al diario británico Annalisa Di Maria, una historiadora de arte italiana que estudió la obra.



Según los expertos, el dibujo recuerda a la mirada penetrante de la Mona Lisa, mientras que la barba y la boca tienen una gran similitud con los retratos que Leonardo hizo de sí mismo. Se trataría de una imagen muy distante de la que representa el "Salvator Mundi", cuadro vendido a Abu Dabi.



"Leonardo nunca hubiera podido dibujar un personaje tan frontal y desprovisto de movimiento. Para mí siempre ha quedado claro que aquel 'Salvator Mundi' no era del Maestro", explicó Di Maria.



"Hay una gran cantidad de pinturas de Cristo y el 'Salvator Mundi' que fueron realizadas por seguidores de Leonardo", señaló por su parte el investigador Martin Kemp, profesor emérito de historia del arte en la Universidad de Oxford.



Para determinar si la pieza fue realizada por el artista renacentista de renombre mundial, los expertos probaron el papel y descubrieron que se remonta al siglo XVI, cuando da Vinci esbozó el "Retrato de un hombre con tiza roja" en un estilo y medio similar, según los expertos.



"Hay muchos elementos: la postura de Cristo es típica de Leonardo, quien rara vez dibujó figuras de frente, sino desde un ángulo -dijo Di Maria-. Tiene ese dinamismo y sentido de movimiento que es típico de Leonardo". La estudiosa agregó: "La interpretación de la barba es prácticamente idéntica a los autorretratos de Leonardo, al igual que los ojos. Y la pintura es de tiza roja, que el artista usó mucho, incluso en los bocetos de 'La última cena'".



Otros expertos, que aún no vieron el cuadro en persona, remarcaron que también tendrían que examinar si fue dibujado por una persona zurda. "Necesitaría ver si está dibujado por un zurdo. Leonardo dibujó todo con su mano izquierda", aseguró Kemp.



La pieza está ahora en manos de dos coleccionistas de la ciudad de Lecco, en el norte de Italia, que la adquirieron de una colección privada. Se presentará un estudio extenso de la obra de arte en Florencia después de que Italia controle su segunda ola del coronavirus, informó. Todavía no está claro dónde estuvo oculto el boceto durante siglos.