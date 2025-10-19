A un mes de la desaparición de Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) que concluyó en un tiple femicidio, los familiares y amigos convocaron a diversas actividades de conmemoración para exigir justicia.

Los familiares de Verdi y Del Castillo realizaron un corte de tránsito en la rotonda de La Tablada este domingo para hacer una misa de réquiem --misa católica para despedir a los difuntos-- al atardecer. Para terminar la jornada, las familias organizaron una suelta de globs a las 21.30.

Sin embargo, los familiares de Gutiérrez, la chica de 15 años, decidieron no movilizarse este domingo. "Sé que las mamás de Brenda y Morena hacen su marcha el domingo, pero para nosotros el 19 es el día que desaparecieron y el 20 las mataron", explicó Stella, la madre de la quinceañera. Así, convocó a pedir justicia por las chicas el lunes 20 de octubre a las 19 en la intersección de las calles El Tiburón y La Quila, en Ciudad Evita, lugar donde fueron vistas por última vez.

Pasó un mes desde la noche en que Del Castillo, Gutiérrez y Verdi se subieron a una camioneta Tracker blanca en la rotonda de La Tablada, pensando que iban a una fiesta en el barrio porteño de Flores. Sin embargo, fueron llevadas a una casa en Florencio Varela, donde las retuvieron ilegalmente, las torturaron y las mataron. Los fiscales consideraron que los atacantes "aumentaron de forma deliberada e inhumana el sufrimiento" de las víctimas, "provocándoles lesiones agónicas (amputaciones y luxofracturas, entre otras) que, indefectiblemente, las fueron llevando a la muerte".

Actualmente, la causa tiene nueve detenidos, aunque uno de ellos, Tony Valverde Victoriano --conocido popularmente como "Pequeño J"-- está en Perú a la espera de ser extraditado. En tanto, hay tres prófugos con pedido de captura internacional: Alex Roger Ydone Castillo, David Gustavo Morales Huamani y Manuel David Rodríguez, tío de Valverde Victoriano.

La investigación sigue la pista del abuelo --principal proveedor de droga-- y el padre de Valverde Victoriano. También están buscando a distintos distribuidores de drogas relacionados a la banda y a otras personas en el rango de Valverde Victoriano, que coordinaban la distribución de drogas en otros puntos del país.

Durante la semana, los fiscales Carlos Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Lorena Pecorelli y Diego Rulli incorporaron más imputaciones contra los acusados, por lo que se dictarían las prisiones preventivas y la causa pasaría al fuero federal. La gravedad de la acusación sobre todos los imputados abarca casi un 70% del Código Penal, sin contar a los prófugos y a Valverde Victoriano. Están imputados, entre otros cargos, éstos son los más serios, por "privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado con premeditación, alevosía, ensañamiento y criminis causa".