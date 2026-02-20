Misoginia y racismo extremo en formas de gobierno actuales
¿Cuál es la relación entre los agentes de ICE y los INCELS que llevaron a las derechas al poder?
Este suplemento documentó en 2021 ese ámbito de la web donde estaba alojado ese varón heterosexual enojado por los derechos adquiridos de las mujeres gracias a los feminismos. Esa franja, joven y disconforme, encontró un vehículo poderoso con el voto a Milei. ¿Se puede pensar en un fenómeno similar en Estados Unidos? Esta nota se lo pregunta con datos concretos.