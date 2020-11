Franz Beckenbauer: "El mundo se ríe de nosotros"

El exfutbolista alemán Franz Beckenbauer, campeón mundial con su seleccionado como jugador y entrenador, se mostró este viernes muy contrariado por la goleada (6-0) que el combinado germano sufrió el martes último a manos de España y afirmó que "el mundo se ríe de nosotros".



El legendario exjugador, primero volante y después consagrado defensor, se expresó a favor de que Joachim Löw continúe como entrenador del seleccionado alemán, al tiempo que pidió por el regreso de Thomas Müller al equipo.



"Thomas Müller daría impulso al equipo, como en el Bayern Munich en las fases difíciles de juego. Se nota un problema de liderazgo en el campo de juego y necesitas un líder justamente cuando las cosas no van bien", dijo Beckenbauer, de 75 años, en una entrevista con el periódico alemán Bild.



"Por supuesto que Löw debe continuar y abordar la Eurocopa. El partido (ante España), al fin y al cabo le ayudará a sacar nuevas conclusiones", indicó el exDT, según replicó la agencia DPA.



En cuanto a la goleada sufrida ante España, el "Kaiser" sostuvo que "el equipo alemán no hizo nada, tuvo un apagón total. Ahora el mundo se ríe de nosotros". "Afortunadamente, malas actuaciones así son raras en la selección alemana. Por eso, no hay que exagerar y habrá que superar este momento", concluyó Beckenbauer.



La derrota por 6-0 en la Liga de Naciones fue la mayor goleada sufrida por una selección germana en un partido oficial en la historia de la Federación Alemana de Fútbol.