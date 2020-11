Soledad Acuña volvió a la carga contra la “militancia” de maestras y maestros

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, ratificó su intención de iniciar las clases presenciales a mediados de febrero de 2021 y volvió a decir que los docentes “no (tienen) que decirle a los chicos y chicas qué tienen que pensar”. Apuntó contra “un pequeño grupo que entiende la escuela como un lugar de militancia” y advirtió que el gobierno porteño va a “trabajara para que esto no sea así”.

Durante una conferencia en la que explicó cómo será el retorno a clases y volvió a fustigar lo que ella llamó la “militancia” de maestras y maestros, la ministra también se refirió al artículo publicado en Página/12 que recuerda su pasado como estudiante en un colegio liderado por el criminal de guerra nazi Erich Priebke.

“Con respecto a la publicación que hubo el fin de semana, lo único que voy a decir es que nada ni nadie me va a sacar del foco”, dijo sin negar la información publicada por este matutino.

Lo único que agregó es que con su equipo “trabajamos más de 12 horas para que los chicos vuelvan a la escuela” e insistió con que “de ese foco y de esa prioridad nadie nos va a sacar”.

Respecto de los docentes y de lo que ella misma reconoció como “el malestar” que generaron sus declaraciones, se expresó de la misma manera: con conceptos similares a los que vertió en su carta pública y sin arrepentimientos.

“Estoy convencida que la enorme mayoría de los docentes entendemos la escuela como un lugar donde tenemos que enseñar a pensar y no decirle a los chicos y chicas qué tienen que pensar”, disparó.

“También sabemos –agregó- que hay un grupo que no es mayoritario que entiende al espacio como un lugar de militancia y vamos a trabajar para que esto no sea así, para que el aula sea un lugar diverso y de pluralidad".





Clases en febrero y "escuela de verano"

Las declaraciones de Acuña tuvieron lugar durante la conferencia matinal que el gobierno porteño le destina al parte epidemiológico de la ciudad de Buenos Aires, encabezado por el ministro de Salud, Fernán Quirós.

Allí confirmó que habrá un “inicio anticipado de clases” y que solicitarán a los docentes “que se reintegren a su trabajo el 8 de febrero y a los chicos el 17 de febrero”.

Acuña también anunció los pormenores de un “plan de 100 días”, que son los que faltan para el regreso a las aulas en ese distrito y en el transcurso de los cuales, según sus intenciones, habrá actividades pedagógicas para las cuales pidió a los docentes “rigurosidad” en la evaluación.

Dijo que “el próximo inicio de clases va a ser más desafiante que nunca” porque los chicos y chicas transcurrieron “casi 400 días de haber perdido el hábito de estudiantes”. Además, consideró que en ese lapso “los chicos no tuvieron una rutina escolar ni un ciclo organizado de tareas escolares”, como si no hubiera habido acompañamiento pedagógico no presencial.

Acuña sostuvo que la escuela que se viene va a ser “con distanciamiento social, con docentes diferentes y con aulas profundamente diversas de acuerdo a las realidades que cada estudiante tuvo que atravesar”.

Anunció, además que habrá un período de evaluación para el cual pidió “rigurosidad” y “criterio”. “No le hacemos ningún favor a los chicos si los hacemos pasar pensando que saben cuando no saben”, remarcó.

“Valoramos profundamente el enorme esfuerzo que hicieron las familias, los docentes y sobre todo los chicos y chicas. Pero necesitamos saber qué es lo que pudieron aprender y sobre todo lo que no pudieron aprender”, definó.

Explicó que ese proceso de evaluación comenzará en diciembre y que tendrá una escala de ca lificación de tres categorías: “en proceso - suficiente - avanzado”, para cada materia. Esto demostrará si el estudiante avanzará al siguiente año o quedará en el proceso de recuperación acompañado.

En tanto funcionará lo que denominó como “escuela de verano”, que incluirá colonias recreativas y tareas pedagógicas. Durará desde el 4 de enero hasta el 5 de febrero y habrá una convocatoria de trabajo para docentes específicos de grado.